En Sabaneta, Antioquia, un presunto caso de negligencia médica conmocionó al país. Una paciente, identificada como Liliana María Ceballos, de 51 años, murió en el suelo del hospital y ninguno del personal presente la asistió.



Ante el hecho, el alcalde del municipio, Santiago Montoya, se pronunció. El mandatario desmintió algunas versiones sobre el suceso y defendió al personal del hospital.



“Es falso que la señora hubiera sido desatendida”, afirmó el alcalde en un video, según reportó El Colombiano.

¿Qué pasó con la paciente?

Según conoció EL TIEMPO, Liliana María Ceballos Jiménez fue trasladada al Hospital Venancio Díaz en Sabaneta debido a que empezó a presentar varias complicaciones de salud. Sin embargo, este centro médico era de menor complejidad.



Sin embargo, la hija de la Ceballos señaló que la mujer se demoró en ser atendida y tras su desesperación decidió salir de su habitación.



Fue entonces cuando la mujer cayó al suelo y empezó a retorcerse. Una persona que estaba en el lugar grabó el hecho.



Según las imágenes, tres enfermeras empezaron a pasar junto a ella como si no ocurriera nada. El hecho causó rechazo y preocupación.

‘No hubo negligencia’: Alcalde de Sabaneta

Tras el despido de las enfermeras implicadas, Santiago Montoya explicó lo que pasó con Liliana María Ceballos y señaló que ella no fue desatendida.



“Es falso que la señora hubiera sido desatendida. En el momento en que fue grabada en el piso, la persona encargada del turno estaba revisando su historia clínica porque estaban realizando el cambio de turno”, afirmó el mandatario en un video, según El Colombiano.

El alcalde destacó que Savia Salud fue la encargada del traslado. No obstante, la paciente tenía un cuadro médico complicado para el nuevo hospital al que llegaba remitida.



Por esta razón, puntualizó: “Asumimos la responsabilidad, pero no puede ser que todo el trabajo de tantos años en este hospital para mejorar sus condiciones, donde se han hecho inversiones millonarias para mejorar los equipos, el nivel de atención y las especialidades, se vaya al traste por una situación que lamentamos, pero tampoco es el caso de que ataquen a nuestro personal médico, que lo insulten, porque no hubo negligencia”.

