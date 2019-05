Líder social de Belén de Bajirá se salvó de atentado en su contra

El líder social Henry Chaverra fue víctima de un ataque de parte de hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. El hecho ocurrió este 21 de mayo en la noche, cuando Chaverra, integrante del Comité Prodefensa Belén de Bajirá, iba en la camioneta que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (UNP), en compañía de sus dos escoltas.

Según el testimonio de Chaverra, quien iba en jurisdicción de Nuevo Oriente hacia Belén de Bajirá, él estaba dormido, cuando los gritos de uno de los escoltas y los impactos de las balas lo despertaron. La camioneta recibió cuatro disparos por el costado derecho.



Cabe recordar de Belén de Bajirá, lugar de residencia del líder, es un territorio que por años se han disputado Antioquia y Chocó. Sin embargo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), declaró que este pertenece al Chocó, una decisión que no ha sido aceptada como válida por las autoridades antioqueñas, que consideran que es el Consejo de Estado el que debe dirimir el asunto.

No me voy a ir de Belén de Bajirá, aquí me voy a quedar y si esta es la forma como nos van a silenciar, que lo hagan FACEBOOK

TWITTER

Chaverra es integrante del comité que defiende que Belén de Bajirá, al igual de Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet, son territorios de Chocó y no de Antioquia. "Yo no sé cómo me salvé, por la gloria de Dios, porque las balas atravesaron la camioneta. El conductor también aceleró el vehículo y logró sacarnos de ese lugar porque creo que la cosa hubiese sido peor", manifestó aún conmocionado el líder social.



De acuerdo con la versión que le entregaron los dos escoltas, los dos individuos iban en la moto en sentido contrario a la camioneta y cuando pasaron por su lado, dispararon.



Tras este hecho, Chaverra aseguró que no saldrá de Belén de Bajirá, pero que persiste la incertidumbre y cree que el atentado se debe a su trabajo en defensa de este lugar como territorio chocoano, pues en años pasados recibió amenazas relacionadas con esta situación.



"Lo que más me llama la atención es que hace tiempo nos metieron unos panfletos debajo de la puerta donde decía que si por culpa de nosotros Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet quedaban en el Chocó, íbamos a llorar con sangre. Recordando esas amenazas siento que lo quieren llevar a cabo", expresó.

Asimismo, dijo que el comité tiene en total 12 integrantes y que pese a que todos están en riesgo, solo tres tienen esquemas de seguridad proporcionados por la UNP, que consisten en escoltas, una camioneta y chaleco antibalas.

Este es el panfleto que los líderes recibieron hace algunos meses. Foto: Cortesía

"No me voy a ir de Belén de Bajirá, aquí me voy a quedar y si esta es la forma como nos van a silenciar, que lo hagan. Esto no es un desafío a los criminales, pero no me voy a ir por estos ataques que se deben a que defendemos lo que los organismos competentes ya han dicho que es de Chocó", puntualizó el líder.



MEDELLÍN