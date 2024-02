7 años de prisión a Felipe Muñoz, líder de barra Los del Sur, por aborto no consentido

Poco más de una semana después de que el Tribunal Superior de Medellín condenara en segunda instancia al líder de la barra ‘Los del Sur’ y exintegrante de la banda de música Tr3s de Corazón, Andrés Felipe Muñoz por el delito de aborto sin consentimiento, ya se conoció la sentencia.

De acuerdo con el fallo de dicho Tribunal, Muñoz fue condenado a 85 meses de prisión, equivalente a 7 años y no podrá acercarse a la víctima ni a su grupo familiar.



"El sentenciado tiene derecho a disfrutar de la prisión domiciliaria (...) para lo cual deberá prestar caución por valor de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir diligencia de compromiso en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones.

Es importante resaltar que esta nueva sentencia revoca la sentencia del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín del pasado 22 de marzo de 2022 en la que el implicado fue absuelto.



Este caso ocurrió en diciembre del 2017 cuando Muñoz sostuvo una relación sexual con Milena Uribe, quien quedó embarazada.



Tras varios meses, el hombre le dijo que no podía tener ese hijo y se ofreció a costear un viaje para que interrumpiera el embarazo en el exterior, pero ella siempre indicó que no iba a practicarse un aborto, según se contó en las audiencias.



Pese a que era su voluntad llevar a término su gestación, al cabo de unas semanas Muñoz le dio a Uribe un jugo que contenía misoprostol, un medicamento con efectos abortivos que de inmediato le produjo la interrupción del embarazo.



Esta situación determinó que la banda Tr3s de Corazón anunciara que Muñoz ya no haría parte de dicha agrupación.



