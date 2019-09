Libertad a excontralor de Antioquia, implicado en supuesta corrupción

Por considerar que hubo falta de pruebas que determinaran hechos de corrupción, el juez no accedió a la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, ni de los otros nueve implicados en el caso.

Para el juez no hay una argumentación fuerte que sustente los delitos por los que fueron acusados, en este sentido, “la Fiscalía incumplió con la carga argumentativa y demostrativa (en estos hechos)”.



De acuerdo con el juez, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para imponer la medida, puesto que no manifestó las razones por las cuales los imputados estaban implicados en calidad de autor o partícipes en los hechos. Asimismo, no hizo manifestación expresa de las conductas punibles ni de la forma en cómo actuaron los implicados de una forma concreta.

Vale recordar que esta supuesta red de corrupción, según la Fiscalía, tenía como objetivo ocultar los hallazgos de las auditorías en las alcaldías y el hospital, a cambio de dinero y favores personales, situación que está consignada, según la Fiscalía, en material probatorio suficiente, que incluye audios de interceptaciones telefónicas y conversaciones a través de WhatsApp y mensajes de texto.



Además de ocultar los hallazgos también se pusieron de manifiesto supuestos contratos celebrados entre algunas de las alcaldías y empresas de la familia de Rubén Darío Naranjo, subcontralor departamental que se encuentra fuera del país y quien ha sido mencionado con frecuencia en las audiencias.



Sin embargo, en el caso del excontralor de Antioquia, durante la exposición de pruebas por parte de la Fiscalía, observó el Juzgado que no se hace alusión alguna a los hechos imputados, como el caso de la alcaldesa de San Carlos, sino que se hace alusión a otros temas (como Hidroituango), que no tienen relación con la imputación actual.

La Fiscalía incumplió con la carga argumentativa y demostrativa FACEBOOK

TWITTER

El juez expresó que “se está solicitando una medida de aseguramiento por hechos que no fueron imputados”, es decir, no existen fundamentos en este sentido, agregó, además, que “para la imposición de una medida de aseguramiento se exigen motivos serios y fundados (...) Considera el juzgado que la relación de los elementos probatorios en modo alguno puede considerarse como la construcción de una inferencia razonable”.



Alejandra Catalina Ospina, una de las capturadas y esposa de un contralor auxiliar, estaba libre desde hace días por decisión del juez, pues ella no pertenece a ninguna entidad pública, pero habría prestado su cuenta bancaria para la consignación de dineros a cambio de los supuestos amaños en las auditorías. Los demás implicados, entonces, fueron puestos en libertad de manera inmediata y en estas condiciones deberán comparecer en el juicio, manifestó el juez.



Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor del excontralor departamental Sergio Zuluaga, manifestó que fue una decisión justa, debido a que la Fiscalía no pudo sustentar lo que se dijo durante la audiencia mediante las pruebas que presentó.



“Mientras que la Fiscalía crea que los casos se ganan en los medios de comunicación, inflando acusaciones y violando garantías fundamentales iremos a los jueces de control de garantías pidiendo y reclamando la vigencia del estado de derecho”, expresó el abogado.



En la noche de este miércoles, la Fiscalía está presentando apelación.



MEDELLÍN