Aunque aún no ha sido publicado el decreto que determine la ley seca para las elecciones presidenciales de este 29 de mayo, en Medellín se espera que la medida aplique desde el día sábado y no desde el viernes.



Así lo explicó Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de la ciudad.



“Hemos reiterado que la ley seca, la prohibición de consumo del licor sea partir del sábado 28 y no tenerlo desde el viernes 27. Esa es una primer a solicitud que hacemos”, dijo el mandatarios tras una reunión que tuvo días atrás con el ministro de Interior, Daniel Palacios.



Restrepo reiteró ayer lunes que están esperando la comunicación oficial del Ministerio del Interior, pero está esperanzado en que sea recogida esa recomendación hecha desde Medellín para que la ley seca sea desde el sábado a las 6:00 p.m, hasta el lunes 30, a las 6:00 a.m.



“Eso tiene un mensaje y es de reactivación para que la noche del viernes 27 transcurra de la mejor manera pero sin ninguna prohibición. Eso va a beneficiar no solamente a la ciudadanía porque puede participar de las actividades de la noche sino también para todo el comercio que un día viernes puede movilizar más de 6 mil millones de pesos”, agregó.



De otro lado, el mandatario encargado dijo que ya está garantizada la seguridad para estas elecciones, con 2 mil policías en 223 puestos de votación, además de 500 hombres de la Policía Militar.



MEDELLÍN

