Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Rionegro (Oriente antioqueño), indicó que tras una serie de anuncios, se decidió levantar el paro de transportadores en el municipio, que este lunes ajustaba una semana.



El paro, en rechazo al Sistema de Transporte Integrado de Rionegro (SitiRio), venía afectando no solo a los habitantes del municipio, sino también a viajeros que se dirigían al aeropuerto internacional José María Córdova y a todo el sector del comercio.



Hernández indicó que se dieron una serie de acuerdos durante la tercera mesa de concertación y "luego de escuchar atentamente a transportadores, a los gerentes de las empresas, al gremio comercial y a diferentes sectores de la comunidad".



Por lo pronto, en Rionegro van a retornar las rutas rurales y urbanas como venían operando tradicionalmente, hasta que se reinicie nuevamente la operación de Sitirio (el nuevo sistema que ha generado polémica).



Así, al nuevo sistema se le harán ajustes a través de la mesa de concertación, entre la Alcaldía, la empresa de movilidad SOMOS, un delegado de los propietarios de los vehículos por cada empresa, los gerentes de estas empresas, dos representantes de

la comunidad del área urbana y rural, un representante por cada una de las veedurías

de la movilidad de Rionegro, un representante del comité negociador del paro con

su suplente, además de tener como observadores a Fenalco, la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y un delegado del sector salud.



Otro de los puntos concertados fue que Sitirio, bajo la coordinación de la empresa SOMOS Movilidad, continuará con la gestión y control del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, garantizando el cumplimiento de los niveles del servicio.

Rionegreros, les anuncio que Sitirio sigue, pero de manera temporal con el modelo antiguo de rutas, por lo que los transportadores levantan el paro inmediatamente.

Además, mientras exista pago en efectivo en los buses, los transportadores se

comprometen a mantener el subsidio a los estudiantes; o sea, les seguirán cobrando

la tarifa estudiantil que tradicionalmente se pagaba por cada pasaje.



Dentro de los próximos 4 meses, empresas, propietarios y conductores permitirán instalar en los vehículos, la imagen corporativa de Sitirio. A su vez, previo análisis técnico, las antenas necesarias para la transferencia de datos y la calibración de las barras de los conteos de pasajeros.



Al tiempo, la Alcaldía continuará con el trámite del Proyecto de Acuerdo ante el Concejo

Municipal en sus sesiones extras de diciembre, para que sean aprobados los subsidios para el transporte estudiantil, los adultos mayores y las personas con discapacidad, iniciando a partir de la implementación de la etapa cero.



"Lo anterior con el propósito de fortalecer financieramente el Sistema en beneficio de los transportadores y de una buena parte de la población rionegrera", señaló el alcalde.



El 1 de mayo de 2022 será la fecha para la implementación de la etapa cero de

Sitirio con todos los ajustes que sean pactados, aunque esta fecha sería prorrogable si la Mesa Técnica, y la Mesa de Reestructuración así lo considera.

Así fue el paro

Con bloqueo de vías en la entrada de Rionegro, conductores de al menos 100 buses de este y otros municipios del Oriente cercano de Antioquia dieron inicio el pasado 6 de diciembre al paro indefinido en protesta por SitiRio, sistema implementado desde el 15 de noviembre.



La situación generó caos vial durante todo el día, a pesar de que se daba paso restringido por 10 minutos en lapsos de cada media hora.



En la mañana del segundo día también reportaron bloqueos al ingreso del municipio, en el sector Autolarte, en el que también participaron ciudadanos que se oponen al nuevo sistema.



Y es que de acuerdo con los opositores a SitiRío, el sistema está funcionando mal, ya que han sentido lentitud en las frecuencias, rutas que no cubren todo el municipio y falta de concertación con los transportadores.



"La comunidad se ve perjudicada porque la ruta no pasa por donde es y les toca caminar más. En cuanto a nosotros, la afectación es económica, pues en algunos casos no alcanza para la canasta básica, para el pago del conductor, el mantenimiento del carro, las obligaciones con la empresa, entre otros gastos", expresó Rolfi Alzate, quien pertenece a la empresa CooptranRionegro, cuando comenzó el paro.



De acuerdo con la alcaldía de Rionegro, el SitiRio, con su implementación, proyecta movilizar 15.811 pasajeros y está conformado por dos rutas principales 'Troncales' y 15 rutas alimentadoras y 4 directas, "con un aumento del 260% en movilización de usuarios y una disminución del 45% en trazados".



