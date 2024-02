Las amenazas que recibió Laura Isabel por parte de canadiense señalado de asesinarla

A medida que pasan las horas se conocen nuevos detalles del feminicidio de Laura Isabel Lopera, una joven de 20 años que apareció muerta este sábado, 10 de febrero, dentro de una maleta en una vivienda ubicada en el barrio Boston Sucre del centro oriente de Medellín.



(Lo invitamos a leer: Los detalles detrás del hallazgo de Laura Lopera en una maleta en vivienda de Medellín)



Las autoridades señalan como principal sospechoso del crimen a Jesse Wiseman, un ciudadano canadiense, quien sostenía una relación sentimental con la joven desde hace varios meses. El hombre había alquilado desde diciembre el apartamento donde apareció el cuerpo y el pasado 8 de febrero salió del país.

Laura Isabel se encontraba desparecida desde el 31 de enero, cuando fue vista por última vez en el barrio La Aurora del occidente de la capital antioqueña.



Sin embargo, un amigo taxista que salió con ella ocho días antes del hallazgo llevó a la madre de joven a la vivienda donde apareció muerta.



(Le puede interesar: Este sería el canadiense, presunto asesino de Laura Isabel, mujer hallada en maleta)



Juan Manuel Lopera, hermano de Laura Isabel, reveló algunos detalles de la relación que sostenía la joven con el ciudadano canadiense que tendría entre 40 y 50 años.



"Él era muy celoso, muy posesivo con ella. Le prohibía muchas cosas, como las redes y que no visitara a la familia. Creo que eso fue lo que ocasionó todo este desenlace", dijo Lopera a EL TIEMPO.

#ATENTOS. Encontraron otra mujer en una maleta esta vez en el barrio Boston de Medellín. La mujer llevaba desaparecida desde el pasado 4 de febrero. La autoridades buscan a quien era su pareja, según informan sería un ciudadano canadiense. pic.twitter.com/WXx2rC5H0Q — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 10, 2024

'Él era muy celoso'

Facebook Twitter Linkedin

Jesse Wiseman sería el principal sospechoso del feminicidio. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Según el hermano de la víctima, Laura Isabel habría recibido múltiples amenazas por parte del hombre cuando ella no se quería ver con él.



"Se llenaba de ira y empezaba con gritos y amenazas, pero ella no decía nada, era callada. Nunca nos dijo nada", agregó.



"Cuando ella estaba en la casa con nosotros y el hombre le escribía decía que no quería ir allá, nosotros le decíamos que no fuera, que esto y lo otro, que se quedara acá con la niña. No sé por qué ella optaba por ir a donde ese hombre", relató Lopera.



(Además: Federico Gutiérrez rechazó feminicidio de Laura Isabel Lopera: 'Qué tristeza y dolor')



Wiseman, incluso, le habría prohibido a Laura Isabel abrir redes sociales porque "era muy celoso". Cuando a la joven le llegaban mensajes de amigos, el hombre no creía y "se llenaba de ira", pese a que ella le daba explicaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Este era el aviso con el que buscaban a Laura Isabel Lopera. Foto: Archivo particular

La familia Lopera alcanzó a conocer al canadiense porque un día la madre de Laura Isabel lo invitó a cenar a su casa.



"Después compartieron en Santa Elena que el hombre alquiló una casa. Con la familia se veía muy tranquilo y calmado. A veces las parejas se comportan de una manera con la familia y afuera es otra. Ese 'man' era así disfrazado", aseguró el hermano de la víctima.



(Lea también: Turista holandés es encontrado muerto en exclusivo hotel de El Poblado, en Medellín)



Lopera pide a las autoridades que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley contra el presunto victimario de su hermana.



"Ella era una mujer muy guerrera, activa, alegre y muy social. Entregada a su familia", describió sobre la joven de 20 años que deja huérfana a una niña de tres años.

Así encontraron a Laura Isabel

El amigo taxista de Laura Isabel fue quien logró dar con su paradero. Esta persona, que tenía una amistad de 10 años con la víctima, la vio por última vez el pasado 3 de febrero.



Ese día compartieron un rato, incluso, hubo registro fotográfico del encuentro y finalmente la llevó al inmueble en donde se estaba quedando con el ciudadano canadiense.



(Puede leer: Pareja fue condenada a prisión por abusar sexualemente a sus propios hijos en Medellín)



Varios días después, la madre de Laura Isabel, ya desesperada por desconocer el paradero de la joven, acudió al amigo y le preguntó si había hablado con ella en los últimos días. El joven le dijo que se vieron y que la dejó en una vivienda del barrio Boston Sucre.



La madre y el amigo de Laura llegaron hasta la comuna Villa Hermosa, se contactaron con la dueña del apartamento y ella accedió a abrirles la puerta y subir al tercer piso.



Tan pronto como abrieron la puerta, se sintió un fétido olor que salía de una maleta que tenía manchas de sangre. Cuando procedieron a abrirla descubrieron que Laura Isabel había sido asesinada.

Ni una más.

Que tristeza y dolor produce el conocer de otro feminicidio.

La víctima es Laura Isabel Lopera, apenas de 20 años de edad.

Lo más probable es que el asesino sea un ciudadano extranjero. Ya está identificado. Ayer salió del país.

Gracias al trabajo conjunto entre… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 10, 2024

Sospechoso habló con la dueña del apartamento

Facebook Twitter Linkedin

El último contacto que tuvo desde WhatsAapp Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Uniformados de la Sijín y el CTI de la Fiscalía llegaron al sitio tras recibir una llamada a la línea de emergencias 123 en la que reportaron el hallazgo del cadáver.



Sobre las 2:40 de la tarde del sábado, los investigadores iniciaron las labores de inspección.



En el sitio, las autoridades entrevistaron a la dueña del inmueble, quien indicó que al extranjero lo vio salir en varias ocasiones de la vivienda y que la última vez que lo vio fue el miércoles 7 de febrero. A la víctima no la volvió a ver desde el sábado que salió con el taxista.



(Lo invitamos a leer: Mujer fue capturada por grabar y vender un video donde abusaba sexualmente de su hijo)



Sin embargo, antes de hallar la maleta logró comunicarse con Wiseman a través de WhastApp. Ella le escribió porque percibió un olor incómodo que salía desde su casa y le pidió que sacara la basura y roseara las matas.



El canadiense le pidió el favor de que lo hiciera porque había tenido que salir del país por cuestiones familiares y le aseguró que regresaba la próxima semana a Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Isabel Lopera, joven asesinada en el centro occidente de Medellín. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

"Ella saca la basura, pero no observa nada extraño, hasta cuando llega el joven (taxista) y suben al tercer piso del apartamento, sienten un fuerte olor, buscan el origen del olor y observa una maleta con sangre, la cual la abren y observan un cuerpo dentro de la misma", se lee en el reporte de las autoridades.



Este diario conoció que el pasado 8 de febrero Jesse Wiseman salió del aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) para Bogotá y de allí para Guatemala, por lo que se reportó la situación a la Policía Centroamericana.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitirá emitir pronto una orden de captura contra el hombre para que se haga efectiva a través de Interpol.



Por el momento, el cuerpo de Laura Isabel aún permanece en Medicina Legal y su familia adelanta todos los trámites correspondientes ante las autoridades para darla el último adiós.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebacarvajal28