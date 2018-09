Caso de perro que presuntamente fue abandonado conmueve a Medellín

Conmoción causó un video que circula en redes sociales en el cual se ve a un perro persiguiendo una motocicleta en una vía de Medellín. Mientras que algunos dicen que los ocupantes de la moto abandonaron al animal, los implicados aclaran que sí son los dueños, pero que no lo abandonaron, sino que este los siguió cuando salieron de la casa.

En las imágenes puede verse cómo el perro corre detrás de la moto y trata, incluso, de subirse a esta, pero el conductor lo espanta con la mano y sigue la marcha. Luego de que se conociera el video y las personas expresaran mensajes de desaprobación, los que dicen ser dueños del animal también grabaron unas imágenes para dar su versión.

Aseguraron que no abandonaron al perro, que es una hembra llamada Mona, sino que esta salió detrás de ellos cuando se dirigían a una cita médica. "La mascota de la casa se salió, nos persiguió y nos acompañó hasta el médico, ahora está aquí en la casa, está bien", dijo el hombre que habla en el video.

También afirmó que 'no tuvieron la precaución' de parar para recoger a la mascota y que esta no siguiera corriendo entre los demás vehículos que se movilizaban por el lugar. Asimismo, indicó que la perrita se las regaló una vecina y que no han pensado en darla en adopción, pues la quieren mucho.



En el video se ve a 'Mona' sentada a los pies del hombre que explica su versión sobre lo sucedido.



Entre tanto, fuentes de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana explicaron que el caso está en verificación y que no han recibido ninguna denuncia formal al respecto.



MEDELLÍN