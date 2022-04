Aunque la vocación económica del corregimiento de San Cristóbal está enfocada en agricultura, las tecnologías 4.0 ya llegaron a esta zona del Occidente de Medellín buscando facilitar el diseño e implementación de soluciones tecnológicas dirigidas al campo.



Esto, gracias a la inauguración del primer Centro del Valle del Software (CVS) en esta zona rural. Con este, ya son tres en todo Medellín, los otros están en San Javier y Belén.

El secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, contó que este nuevo CVS está dotado con espacios y herramientas que facilitarán el diseño e implementación de soluciones tecnológicas enfocadas en el campo.



Es por esto que las personas que deseen capacitarse, de manera gratuita, podrán aprender sobre energía solar, tecnologías 4.0 y emprendimiento con talleres y charlas.



"Entendiendo las necesidades del corregimiento y su vocación agropecuaria, quisimos que este nuevo CVS tuviera un enfoque de agricultura 4.0, donde se apoyen los emprendimientos con metodologías que les ayuden a mejorar la productividad de cultivos, como es el caso de agricultura de precisión, robótica, sensores, drones, paneles solares y prototipado especial para emprendimientos de base tecnológica y tradicionales", mencionó el secretario.



De acuerdo con la alcaldía, a través de este CVS, se accederá a la ruta de formación que fortalece la vocación agrícola de la zona. Foto: Esneyder Gutiérrez

Los CVS buscan ser el pilar para cambiar la vocación y reindustrializar a la ciudad.



De otro lado, María Isabel González Yepes, estudiante de la IE Presbítero Juan J. Escobar, ubicada justo en frente de las nuevas instalaciones del CVS, aseguró que ahora desea estudiar una carrera a fines con la tecnología y para esto ya comenzó a capacitarse.



"Apenas abrieron sus puertas, no dudé en buscar la manera de iniciar mi capacitación, me atrae mucho la impresión 3D y el nuevo mundo que nos rodea y que ahora tengo al frente de mi colegio y a solo unas cuadras de mi casa", manifestó González, quien apropósito de la apertura, en este momento está participando del programa Arduino Week 2022, con el apoyo del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo.



A propósito de este evento, Diana María Agudelo, docente universitaria del área de mecánica del Pascual Bravo, llegó con un grupo de jóvenes de la institución que han tenido la experiencia de trabajar con tecnologías de la cuarta revolución para compartir el conocimiento con niños y jóvenes del corregimiento.



“Será una semana completa de actividades y un día de muestra tecnológica y agenda académica enfocada en inteligencia artificial, domótica, robótica, hogares Inteligentes, entre otros y se llevará a cabo en las tres sedes de los CVS hasta el 29 de abril”, aseguró Agudelo.



Uno de los estudiantes del Pascual Bravo y del grado 11 que llegó al nuevo CVS para compartir su conocimiento, es Daniel Gómez Cardona, un joven quien desde hace un aproximado de 4 años viene manejando las tecnologías y ahora quiere compartir su conocimiento con quienes apenas están iniciando.



“Queremos formar una comunidad y que todos los jóvenes tengas la posibilidad de manejar la tecnología para crear cosas, trabajar en el futuro y mejorar su calidad de vida aprovechando estos nuevos espacios”, aseguró Gómez.



Para el estudiante, la tecnología es necesaria en lo rural, principalmente para los campesinos que viven en las veredas, ya que podrán aprender, por ejemplo, sobre paneles solares, lo que les permitirá ser independientes de las redes energéticas que a veces fallan y ponen el riesgo no solo los cultivos que necesitan electricidad, sino, también sus animales.



En los próximos días se abrirá una nueva CVS en Castilla, que suma cuatro espacios de este tipo en la ciudad.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO