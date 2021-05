Paro nacional: rutas de las manifestaciones este 5 de mayo en Medellín

Diferentes organizaciones han convocado a manifestaciones en el marco del paro nacional este miércoles 5 de mayo, en diferentes puntos de la ciudad. A este momento serían al menos 13 las concentraciones.

La principal será en el Parque de los Deseos, a las 9 de la mañana. Allí, se prevé la llegada de múltiples participantes de diferentes organizaciones sociales y cívico populares, en la actividad denominada "Ni un minuto de silencio".



Los puntos claves de la ruta son el Parque de Los Deseos, desde donde parte, el Rincón Ecuatoriano (punto conocido en el barrio Robledo), el Hospital Pablo Tobón Uribe (también en Robledo) y la estación Caribe del Metro, desde donde se retorna al parque de Los Deseos).

Este será el recorrido desde el Parque de los Deseos. Foto: Cortesía

La ruta será desde el Parque de los Deseos por la carrera Carabobo hacia la

calle Barranquilla hacia el occidente para pasar por la Universidad Nacional, desde donde transitarán por la avenida El Volador hasta el Rinconcito Ecuatoriano y luego por el Hospital Pablo Tobón.



De allí, por Córdoba, se dirigirán a la glorieta contigua a la Terminal del Norte, pasando por el Puente del Mico y finalizando con una concentración en el mismo Parque de Los Deseos, desde donde partieron.



De acuerdo con la carta de la notificación de la marcha por el paro, enviada a varias dependencias de la Alcaldía por parte de la CGT en Antioquia, la CUT y la CTC, se estima que esta movilización culmine a las 4:00 de la tarde.

Convocamos nuevamente a una jornada de movilización nacional contra el paquetazo de Duque y en rechazo contundente al tratamiento militar de la protesta social. ¡Seguimos en la lucha!



📆 Miércoles 5 de mayo de 2021

🕖 9:00 am

📌 Parque los Deseos, Medellín. pic.twitter.com/30hj4IJJ9b — CUT Antioquia (@CutAntioquia) May 4, 2021

En este punto de concentración, más de 300 músicos se reunirán en el Parque de los Deseos a las 9:00 de la mañana, con el propósito de conformar una gigantesca orquesta de músicos.

Los otros 12 puntos

Sobre las 9:00 de la mañana, habrá una concentración en la Portería de la 65 de la Universidad Nacional sede Volador (Medellin), actividad denominada “Toma Cultural en la Nacho - Asamblea UNAL”.



Plantón en la pantalla de agua San Javier (Medellín): desde las 2:00 p.m. por parte de organizaciones sociales y cívico populares, actividad denominada "El que no quiere a su Patria, no quiere a su madre".



Movilización y marcha Parque Principal (Itagüí): desde las 2:00 p.m. por parte de organizaciones sociales y civico populares, actividad denominada "El sur se mueve", convoca "El sur Renace".



Concentración de estudiantes del área de la salud (Medellín): 2:00 p.m., en la facultad de enfermeria de la universidad de Antioquia ubicada en la calle 64 # 53-09 sector Chagualo, actividad denominada "No a la reforma a la salud retiro del proyecto de ley 010".



Concentración y marcha en la UVA la Cordialidad Pablo VI (Medellín): 15:00hrs, organizaciones sociales y cívico populares, realizarán una marcha por la comuna 1 popular, actividad denominada "Marcha comuna 1 Medellín", es de anotar que tendrían la intensión de unirsen con la manifestación de la comuna 2 Santa Cruz.



Concentración y marcha coliseo Andalucía en (Medellín): 3:00 p.m., organizaciones sociales y cívico populares, realizarán una marcha en la comuna 2 Santa Cruz, desde la cra 49 hasta el parque de Aranjuez y se unirían con las comunas 1,3 y 4 actividad denominada "La comuna 2 y la zona nororiental nos movilizamos".



Concentración Iglesia Santa Gertrudis (Envigado): a las 3:00 p.m. será la actividad denominada "El Paro No Para", posteriormente realizarían una velatón en este mismo punto.



Concentración y movilización parque principal de Santa Elena (Medellín): 3:00 p.m., convocan colectivos cívico populares.



Concentración parque principal - San Antonio de Prado: desde las 5:00 p.m., por parte de organizaciones sociales y colectivos cívico populares donde realizarán una concentración denominada "Es hora de prender una luz por aquellos que dieron su vida por una justa causa.



Concentración Choza Marco Fidel Suarez, (Bello): 5:00 p.m., concentración denominada "Asamblea Popular el paro continúa".



Velatón en la UVA El Tesoro Carrera 29 con Calle 70 El Poblado (Medellín): 6:00 p.m., habrá una concentración por parte del gremio de comerciantes, actividad denominada "Aguanta no nos conocemos, pero nos necesitamos S.O.S Colombia".



Concentración y marcha (Medellín): por parte del gremio de comerciantes del sector de Guayaquil, hora y lugar por definir, actividad denominada "Guayaquil es tu casa, mi casa, nuestra casa".



MEDELLÍN

