Las razones que dan los moteles en Medellín para que los dejen abrir

Con una carta enviada a la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Medellín, con sus respectivas secretarias de Gobierno y Salud, el gremio de los moteles en el valle de Aburrá solicitó que los dejen retomar sus actividades.La misiva está firmada por 51 establecimientos que emplean a 1.373 personas de forma directa. Esto sin contar los pequeños moteles y los trabajos indirectos que se benefician de este gremio, como son los proveedores y dueños de locales siendo unas 2.600 familias.

"Hemos tratado de seguir las directrices del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social para sostener el personal y para evitar el despido masivo de este, pero cada día se nos vuelve más difícil, porque se han agotado todas las alternativas y en este momento ni siquiera nos podemos acoger con los auxilios que ofrece el Gobierno porque no cumplimos con los requisitos para recibirlos, como son el retiro parciales de cesantías y licencias no remuneradas", dice la carta.



Agrega el gremio que ha hecho todo lo posible por seguir pagando los parafiscales, lo que se ha vuelto cada vez más complicado sin poder desarrollar su actividad.



Le puede interesar: Por el covid-19, en Medellín se perderían unos 89.000 empleos"No contamos con los recursos para continuar subsanando esta carga (...) Además, el gremio motelero no cuenta con el apoyo de los Bancos, ya que al solicitar créditos responden que a los moteles y casino no se les presta dinero", indica la misiva.

El sector envió una serie de razones por las cuales ellos consideran viable para que les otorguen la reapertura:



● Nos hemos preparado y contamos con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud y Protección Social.



● Adicionalmente, todos los protocolos recomendados por la ARL para proteger a trabajadores y clientes, mitigando el riesgo de propagación del covid-19 estos protocolos fueron realizados bajo las directrices de la resolución 666 del 24 de abril del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.



● El alojamiento temporal por horas no constituye un riesgo latente de propagación y transmisión del covid-19 para trabajadores y clientes, ya que la infraestructura de nuestros negocios permite el cumplimento de un distanciamiento social de trabajadores y clientes.



● No existen aglomeraciones al ingreso de clientes, ni al desarrollar la actividad laboral dado que al prestar el servicio, no hay contacto físico y muchas veces ni siquiera visual entre usuarios y empleados.



● En cuanto a clientes, nos comprometemos a cumplir la norma de no mas de dos personas por habitación, cumpliendo muy por encima, y comparando con otros gremios, la política de cantidad de personas por metros cuadrados o espacio.Advierte el gremio motelero, que si no se reinicia la actividad "tendríamos que prescindir del 90 por ciento de los empleos ya que no contamos con recursos para la sostenibilidad de personal y costos fijos".

