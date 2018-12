Las frecuentes molestias del gobernador de Antioquia, Luis Pérez

Ya sea mediante cartas o ruedas de prensa, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, no ha tenido tapujos a la hora de mostrar su inconformismo en diferentes aspectos, lo que le ha valido más de un encontronazo, ya sea con funcionarios regionales y nacionales o con entidades del talante de EPM o la Policía Nacional.

Es precisamente con esta última con la cual el gobernador de los antioqueños expresó su insatisfacción al no ser tenido en cuenta en el Congreso Internacional Antidrogas que se realiza en Medellín.



Mediante una carta enviada al presidente Iván Duque, el mandatario departamental solicitó hacer una revisión a la cúpula Nacional de la Policía pues la relación de esta con Antioquia “está en cuidados intensivos”.

“La Constitución me da la jerarquía de Jefe de la Policía en Antioquia. He sido franco con la Policía para hacer autocrítica, con el fin de que el Estado sea más competitivo que los bandidos (…) Si por lucha a favor de la gente, la Policía le da este trato indigno a la gobernación de Antioquia, qué horror”, dice la misiva.



Precisamente en el tema de cultivos ilícitos, a finales de noviembre pasado, en otra carta al Presidente Duque, el gobernador Pérez solicitó la aprobación para el uso de helicópteros para fumigar con glifosato y con alta precisión los cultivos de coca en Antioquia. Esto debido a que los drones previamente autorizados no dieron los resultados esperados.

Otras polémicas del gobernador

Hidroituango ha sido uno de los escenarios en los que el gobernador de Antioquia ha tenido más conflictos de opinión. No solo reveló, basado en un estudio de la Universidad Nacional, que la contingencia en Hidroituango ocurrió por errores en la construcción, sino que indicó que podría embargar las cuentas de EPM en caso de no pagar las pólizas de cumplimiento por la no entrada en operación de la megaobra.



De igual forma, indicó que en EPM habría una ‘lista negra’ en la que él estaba incluido, lo cual terminó en una denuncia por parte de la multilatina.



También, recientemente Pérez expresó redes sociales que le pidió a la Fiscalía cesar todo proceso judicial en contra del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, indicando que había perdonado y olvidado.



A esto, Salazar se pronunció indicando que la carta enviada por Pérez tenía un objetivo propagandístico, pues él (Pérez) “tiene suficientes actuaciones en la vida pública que me permiten dudar de sus intenciones”.

Otro de los temas más álgidos fue el conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. El gobernador, en su defensa del territorio, criticó e incluso demandó al entonces director de la entidad, Juan Antonio Nieto, indicando que tenía “odio contra Antioquia”.



En enero de este año, Pérez lideró una queja con otros gobernadores pidiéndole al Gobierno revertir un decreto que le “arrebata a los departamentos recursos propios territoriales y se los lleva para Bogotá con destinación al Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)”.



Otra de las quejas que han enmarcado la administración del gobernador antioqueño tuvo que ver con el posconflicto y las Zonas Veredales de Normalización, asegurando que faltaba orden y que el proceso se estaba volviendo “una guachafita”. Al entonces presidente, Juan Manuel Santos, le envió varias cartas sobre este tema.



