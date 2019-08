Las quejas que rondan la puesta en operación del Túnel de Oriente

No todos en Medellín quedaron satisfechos con lo que ofrece el Túnel de Oriente, que será inaugurado este jueves 15 de agosto y que acortará las distancias entre Medellín y el aeropuerto de Rionegro.La obra, que tuvo un valor de poco más de 1,1 billones de pesos, no podrá ser disfrutada por los motociclistas, ciclistas y personas que quieran caminar por los 22,3 kilómetros que componen el complejo vial, por una decisión tomada por el concesionario, que operará el túnel por lo menos unos 10 años.

La restricción fue argumentada en temas de riesgos en cultura vial y en la salud dada la extensión del túnel (8,2 km.) y la acumulación de gases tóxicos que pueden generar daños en la salud de los usuarios.



Sobre esto, Mauricio Florez, coordinador de la veeduría de la Movilidad, aseguró que es una decisión que nunca se había visto en el país y crea un mal precedente en otras obras similares.



“No hay estudios ni cifras concretas u otro método objetivo para establecer que dentro de los túneles han ocurrido un montón de accidentes por culpa de los motociclistas. Es innegable que sí son los más propensos a cometer maniobras peligrosas y son más vulnerables, pero no se puede tomar una decisión basado en un prejuicio o en un miedo”, opinó Flórez.

Preocupada por anuncio que prohibiría la circulación de motos por el Túnel de Oriente, envié carta al Gobernador de Ant, pidiéndole revisar y discutir esta medida junto al concesionario, entendiendo sobretodo, que este vehículo, representa el 57% del parque automotor de Medellín pic.twitter.com/N4KdJebVoV — Ana Cristina Moreno (@AnimorenoP) June 6, 2019

De igual forma, indicó que la resolución emitida por la gobernación para prohibir el paso de motocicletas no puede ser permanente, pues iría en contra del Artículo 6 parágrafo 3 del Código Nacional de Tránsito, que establece que los gobernadores y los alcaldes no pueden hacer modificaciones permanentes a este Código.



Aseguró que tomarán acciones al respecto, pues para él, esta prohibición permanente es completamente ilegal.“Mediante una Acción de Nulidad, que vamos a interponer buscando un abogado experto en el tema. Eso se cae porque se cae, aunque puede demorarse un buen tiempo, hasta un año, pero se tiene que tumbar porque está violando una norma del Código Nacional de Tránsito”, expresó el veedor.

Clubes de motociclistas buscarán tumbar la norma que les prohibe transitar por el túnel. Foto: Cortesía Asociacion de motociclistas Unidos de Antioquia

De otro lado, a pocas horas de la inauguración del túnel, unas 360 motocicletas transitaron por las vías de la ciudad como forma de protesta sobre la restricción en el Túnel.



Alejandro Gómez Murillo presidente Asociación de Motociclistas de Antioquia, manifestó que no están en contra del túnel, de la gobernación o del consorcio, sino únicamente de la decisión que se tomó para no dejarlos transitar por la obra.



"Queremos que nos muestren el estudio técnico en el que se basaron para tomar la decisión y tenemos toda la disposición para sentarnos con ellos para dialogar, pero sencillamente no han querido dar la cara. Ellos tienen que entender que en Medellín hay unas 810.000 motos circulando que, sumadas a las del Oriente, serían unas 1'100.000, que son más del 10 por ciento de la que hay en el país", opinó Gómez.

Para cierto sector de los moteros, más allá del argumento de los riesgos en conducción o en la salud, hay trasfondo económico pues las motos no pagan peaje. Una situación que sigue siendo tajante para esta organización.



"No es discutible el tema de peaje para motos. Pagamos el SOAT más alto en promedio al valor del vehículo, que es aproximadamente 30 por ciento del valor total del costo del vehículo cada año. Sin contar la técnico-mecánica y el impuesto de semaforización", expresó el vocero.



Agregó Gómez, que él lidera varios programas de cultura de manejo vial y es instructor de seguridad vial en varias empresas y aseguró que este tema se viene trabajando fuertemente en la ciudad con un apoyo fuerte de la Secretaría de Movilidad.



"Cada 15 días se están haciendo capacitaciones con clubes de motociclistas en temas de resoluciones, señalización, medición de consecuencias, entre otros aspectos para evitar más muertes y accidentes en las vías", aseguró Gómez.

