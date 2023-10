Lo que propone Federico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín

Para postular su nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y participar de la contienda electoral de la que resultó ganador este domingo con el 73 por ciento de los votos, el alcalde electo Federico Gutiérrez inscribió el plan de gobierno ‘Medellín, creemos en vos’, que será el insumo principal para la elaboración del próximo Plan de Desarrollo de la capital antioqueña.



La propuesta de Gutiérrez —quien ya gobernó entre 2016 y 2019— se sustenta en un decálogo de 10 ‘mandatos’ y se desarrolla a través de seis pilares fundamentales: educación y bienestar económico; salud, justicia diversidad e inclusión; seguridad e institucionalidad; infraestructura; sostenibilidad ambiental, e innovación.

A través de estos ejes se articulan los 40 temas que evaluó el equipo programático del candidato para presentar las propuestas a la ciudadanía que a partir del próximo año se deberán comenzar a ejecutar. Algunas de ellas recogen experiencias de su anterior mandato, otras son la continuación de proyectos que están en marcha y otro grupo corresponden a planteamientos nuevos.



EL TIEMPO revisó el plan de gobierno de Gutiérrez y seleccionó las principales propuestas —por su importancia y envergadura— que deberá cumplir el alcalde electo y los retos que estas suponen.

Lo que viene de su administración



Uno de los objetivos de la estrategia ‘Parceros’ es que los jóvenes dejen el imaginario de que el crimen es un mundo de poder. Foto: Johan Lopez / Archivo EL TIEMPO

Una de las principales prioridades del alcalde electo fue, es y será la seguridad.



Con un proceso de diálogo socio-jurídico en marcha entre el Gobierno Nacional de Gustavo Petro y las estructuras criminales del Valle de Aburrá, los esfuerzos de la nueva administración —que capturó a 161 cabecillas y 3.700 integrantes de estas organizaciones— estarán centrados en la estrategia ‘Parceros’.



Se trata de un proyecto que inició hace cinco años, durante el primer gobierno de Gutiérrez, que busca priorizar y atender a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 28 años que están en riesgo de ser reclutados e instrumentalizados por grupos al margen de la ley.



En 2019 con el programa se atendieron a 1.600 personas en situación de vulnerabilidad que estuvieron en procesos de acompañamiento psicosocial, educación, emprendimiento y aprovechamiento del tiempo libre. De hecho, al finalizar ese año el Concejo de Medellín aprobó un proyecto de acuerdo que institucionalizó la estrategia.



Pero en los últimos cuatro años el programa no tuvo el mismo impacto. Según datos de la Alcaldía de Medellín, 1.483 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron acompañados entre enero de 2020 y agosto de 2023. Sin embargo, la administración distrital cumplió y superó la meta que trazó en su Plan de Desarrollo en un 123,6 por ciento.



Medellín debe seguir reduciendo los indicadores de inseguridad. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aunque Gutiérrez no especificó cifras ni acciones puntuales en su propuesta, tiene a su disposición el Acuerdo que establece etapas de atención, componentes y mecanismo de financiación.



Fernando Quijano, analista y experto en seguridad, comentó que los impactos del programa serán importantes en la medida en que lleguen a buena parte de las comunas y corregimientos de Medellín.



Otras propuestas en materia de seguridad se enmarcan en la implementación de un modelo de protección de la vida para la reducción de los homicidios basado en tres acciones: aplicación del protocolo Nada Justifica el Homicidio, hogares de paso para la proyección de la vida y priorización de estructuras que impactan el homicidio.



También prometió fortalecer la línea de emergencias 123, ampliar el número de cámaras de seguridad, la implementación de alarmas comunitarias, la creación del Complejo Metropolitano de Seguridad e integración de estrategias, la construcción de un nuevo comando para la Policía Metropolitana y la remodelación de cuatro estaciones.



“Muchas de las propuestas siguen siendo lo que habitualmente acostumbran los candidatos. No hay algo novedoso”, dijo Quijano. Para el analista, en medio de los acercamientos entre el Gobierno y las estructuras del Valle de Aburrá, es clave una estrategia de seguridad integral que incluya la implementación de la paz urbana.



De su primer gobierno Gutiérrez también retoma el programa ‘El colegio cuenta con vos’ que tiene como objetivo llevar la tasa de deserción escolar a su punto más bajo en la historia. Para ello, buscarán, literalmente, a los niños que nunca se matricularon en una escuela o que la abandonaron en algún momento para que regresen a las aulas.



Durante su administración, el programa surtió efecto si se tiene en cuenta que la tasa de deserción total en edad escolar para el sector oficial pasó de 3,34 en 2015 a 2,9 a finales de 2019. El último dato reportado por la Alcaldía de Medellín evidencia una tasa de deserción del 3,96 que corresponde a 2021.

Lo que hizo la alcaldía Quintero



Facebook Twitter Linkedin

Así sería la Arena Medellín, ubicada en el norte de la ciudad. Foto: Cortesía Agencia APP

En el plan de Gobierno del nuevo alcalde de Medellín sobresale la propuesta de “construir un gran centro de eventos de talla mundial con capacidad para 20.000 personas”, lo que es muy similar al Arena Medellín que propuso construir la alcaldía Quintero.



Sin embargo, la actual administración intentó realizar esta obra mediante una Alianza Público Privada (APP) en la que el privado pusiera los recursos, pero finalmente no hubo interesados en llevar a cabo el proyecto.



Gutiérrez no deja claro si su proyecto saldrá de recursos propios o si seguirá con el proyecto que dejó estructurado la Agencia APP, el cual se construiría en la cancha Cincuentenario, lo que también generó polémica en algunos sectores.



Otra propuesta que aparece en el plan de ‘Fico’ es ‘potenciar los servicios de la red pública hospitalaria’. Sin embargo, no deja claro cómo lo hará o si se basará en los trabajos de remodelación que adelantó la alcaldía Quintero en las sedes de Metrosalud.



Tampoco aclara si llevará a cabo o no el proyecto Hospital del Norte, el cual está desde la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015) y que ni ‘Fico’ en su primera alcaldía, ni Daniel Quintero en la actual pudieron sacar adelante.



Facebook Twitter Linkedin

Cárcel para sindicados de Medellín Foto: Cortesía

También llama la atención la propuesta del nuevo alcalde para la cárcel metropolitana. Ya que dice que, de ser posible, eliminará el proyecto de cárcel metropolitana de San Cristóbal.



Lo polémico de esto está en que dicha cárcel es una obligación según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 obligaba al entonces municipio de Medellín a construir una cárcel para sindicados.



Es decir, que ese fallo se dio durante la primera alcaldía de ‘Fico’. No solo eso, Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP indicó que la elección del predio en San Cristóbal donde se construirá la cárcel -y que ha sido objeto de críticas- fue elegido en la alcaldía de Aníbal Gaviria y tuvo la prefactibilidad en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez.

De igual forma, el proyecto ya fue adjudicado, por lo que no sería posible frenarlo o eliminarlo como pretende hacerlo el alcalde.



En infraestructura, otro de los proyectos que aparece en el plan de Gobierno de Gutiérrez es la pretroncal de Metroplús por la avenida Guayabal. Sin embargo, desde Metroplús informaron que este proyecto ya comenzó con la alcaldía de Daniel Quintero, que dispuso los recursos para la construcción de las estaciones para este tramo.



Katherine Manco, gerente de Metroplús, anunció en agosto pasado que el Distrito de Medellín aprobó 26.000 millones de pesos para el diseño y construcción de 5 o 6 estaciones.



Facebook Twitter Linkedin

El Metro de la 80 tendrá unos 12,5 km de extensión Foto: Alcaldía de Medellín

“Actualmente estamos en la etapa precontractual del proceso. Esperamos a principios de septiembre publicar la licitación y en octubre de este año estarla adjudicando”, expresó en su momento.



También en infraestructura, hay dos megaobras que necesitan recursos de la Nación, por lo que queda la incertidumbre si la tensa relación entre ‘Fico’ y el Presidente Petro podría afectar dichos proyectos.



Uno es el Metro de la 80, el cuál empieza obras físicas en 2024 y ya tiene listo el acuerdo de cofinanciación con la Nación vía Ley de Metros, por lo que no es espera problemas con esta obra.



Sin embargo, panorama diferente tiene el Tren del Río, que le servirá de apoyo a la línea A del Metro.



Este proyecto está surtiendo los últimos trámites para optar por la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional. Sobre esta obra, el plan de Gobierno del alcalde electo dice: “Entendemos este proyecto como un asunto estratégico para la región, por eso analizaremos su viabilidad técnica y financiera con todos los actores implicados”.

Para Nicolás Posada, Presidente Ejecutivo del Comité Intergremial Antioquia, el proyecto Tren del Río sí estaría en riesgo y podría sufrir el mismo destino de las vías 4G en el departamento y quedarse sin recursos por parte de la Nación.



“Consideramos que también habrá un freno y un obstáculo grande por parte del Gobierno Nacional. Aunque en varios departamentos sí ha habido apoyo en sus proyectos estratégicos, para Antioquia siempre ha habido una negativa, tanto para el sector público como para el sector privado. Hasta para solicitar reunión para explicar este proyecto ha sido difícil conseguir una cita con el Gobierno Nacional”, expresó Posada.



Agregó el líder gremial que el alcalde Gutiérrez deberá contar con el apoyo del sector privado para realizar sus obras estratégicas mediante el modelo de Alianza Público Privada (APP).

Los proyectos nuevos



Entre las iniciativas nuevas que propone ‘Fico’ para su segundo mandato en Medellín está la propuesta de llegar con un sistema de trenes al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Esta línea hace parte del Plan Rector de Expansión del Metro al 2030. Sin embargo, desde la alcaldía Quintero se realizó la estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto con el SITVA (Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá) y la respuesta no fue positiva.



“Dicha gestión no dio viabilidad a la operación de una nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA, es decir, con buses eléctricos propiedad del Distrito de Medellín”, dice el informe de la Alcaldía.



Facebook Twitter Linkedin

Según la Encuesta Origen-Destino 2007, en un día se hacen 61,842 viajes en bici por el Aburrá. Foto: Jaiver Nieto

Como propuesta nueva, también está “lograr implementar un sistema de recaudo centralizado e interoperable que integre todos los modos de transporte metropolitano y permita diferentes medios de pago: efectivo, tarjetas bancarias, Tarjeta Cívica o cualquier otro medio de pago que facilite el acceso al transporte público”.



Referente a la construcción de nuevas ciclorrutas, hay polémica ya que, aunque la propuesta dice que “después de un estudio, se construirán ciclorrutas segregadas/compartidas y de mantenimiento”, la experiencia con este ítem en la anterior alcaldía no fue positiva.



Entre 2016 y 2019 se prometió la construcción de 80 km de ciclorrutas, pero solo se cumplió con 70 km, de los cuales más de 20 km. fueron vías compartidas con vehículos particulares.



Lo que esperan los colectivos y usuarios de bicicleta es que la nueva ciclo-infraestructura sea segregada y que conecte los puntos álgidos para que haya una continuidad en la red.



SEBASTIÁN CARVAJAL Y ALEJANDRO MERCADO

Redactores de EL TIEMPO Medellín