En las últimas semanas la alcaldía de Medellín ha lanzado una serie de estrategias buscando solucionar tres problemáticas en la capital de Antioquia: los residuos sólidos, la movilidad en los sitios de alta pendiente y la seguridad en el espacio público.



Las medidas aplicadas por la alcaldía han suscitado todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra, especialmente en lo que tiene que ver con seguridad.



Estas son las estrategias que ha realizado la administración Quintero para las mencionadas situaciones.

‘Abrazar’ el Lleras

Cerramiento en el parque Lleras de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

A comienzos de mayo la alcaldía distrital instaló un centenar de vallas alrededor del Parque Lleras, en El Poblado, para controlar el ingreso de quienes llegan a este sitio de la ‘zona rosa’ de Medellín, donde abundan denuncias de prostitución, explotación sexual, hurtos y mendicidad.



El cerramiento, llamado ‘abrazo’ por parte de la alcaldía, ya se había realizado en Plaza Botero, donde los índices de inseguridad disminuyeron según las autoridades a pesar de las críticas por cerrar un lugar que debe ser abierto para todos.



En el caso del Lleras, a su alrededor se instalaron 100 vallas en los seis puntos de acceso que son regulados por uniformados de la Policía Metropolitana posibilitando el control de ingreso de drogas, armas y el efectivo control de ingreso de menores en horarios restringidos por el decreto de toque de queda.



Según la alcaldía, en la semana que lleva esta estrategia, las ventas han aumentado de 25 a 35 por ciento. Sin embargo, por lo reciente de la medida, aún no hay balance en temas de seguridad.



Para expertos consultados por este medio, el cerramiento es una medida en el corto plazo que no entrega soluciones de fondo.



Camila Uribe, investigadora en temas de seguridad de la Casa de las Estrategias, opinó: “Los cerramientos terminan por establecer medidas arbitrarias sobre quién entra y quién no, y desplazan las problemáticas que anteriormente existían allí a otros sitios de la ciudad”.



Por su parte, Sebastián Bustamante, coordinador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad Eafit, expresó que “Medellín ha generado procesos innovadores sin poner rejas o vallas. Esto es un antecedente que genera la idea de que esto es una solución y no lo es".



Escombros cero

Ciudadanos de Medellín se quejan ante el aumento de basuras en las calles de la ciudad. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Las basuras es otro de los dolores de cabeza de la administración distrital, por lo que la alcaldía optó por renovar la flota de vehículos recolectores y cambiar los horarios para comenzar el proceso de recolección nocturna, así como la implementación de un día más para lo referente a reciclaje.



A todo esto, se suma la llegada de 4.000 contenedores nuevos de basura y una estrategia llamada ‘escombros cero’, que consiste en la recolección gratuita de escombros y voluminosos en toda la ciudad.



Según la alcaldía, cada casa tendrá el derecho de entregar hasta 15 bultos anuales.



La estrategia comenzó en mayo en toda la ciudad después de una prueba piloto en algunas zonas y consiste en que las personas tramiten la solicitud por medio de Emvarias en la Línea Amiga (604) 444 56 36, en el WhatsApp 3044037188 o por medio de la App Emvarias Grupo EPM.



Posterior a esto, se conectará con el motocarguero más cercano al lugar de la solicitud o con una de las volquetas de la empresa de aseo para hacer efectivo el procedimiento.



“Con Escombros Cero tenemos grandes noticias, llevamos ya 800 servicios, lo que equivale a 560 toneladas de escombros recogidos, y es como si se evitará tirar 60 volquetas llenas escombros a las calles y quebradas de Medellín”, informó el gerente general de Emvarias Grupo EPM, Carlos Borja Jiménez.



Se espera que esta estrategia ayude a mitigar esta problemática que sigue creciendo en la ciudad. De hecho, cifras de la Secretaría de Seguridad indican que en lo que va del 2023 se han impuesto más de 12.000 comparendos por conductas similares.

Movilidad en laderas

Facebook Twitter Linkedin

Laderas de Medellín Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Aunque se llame Valle de Aburrá, lo cierto es que Medellín está ubicado en lo que podría ser mejor descrito como un cañón largo.



Esta situación ha hecho que las construcciones realizadas en la periferia tengan vías de acceso empinadas, lo que dificulta la movilidad y, en ocasiones, ha causado accidentes.



Para esto, la alcaldía informó que dos nuevas vías en concreto fueron construidas para mejorar la movilidad en sitios de alta pendiente.



Las obras se desarrollaron en las comunas Manrique y San Javier, sitios en los que se intervinieron 604 metros lineales de vía.



El subsecretario de Construcción y Mantenimiento, Adrián Correa Ochoa, explicó que la malla vial de Medellín está compuesta, en su mayoría, por vías en pavimento, sin embargo, existen algunos casos en los que se construyen vías en concreto para mayor durabilidad en el tiempo y porque las condiciones técnicas del terreno así lo exigen.



“Estas se implementan en sitios con alta inclinación y tienen como característica un acabado rugoso para ofrecer una superficie de rodadura más uniforme y una mayor adherencia para los vehículos”, explicó, Correa.



Para Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional y experto en movilidad, la ciudad tiene un problema con este tipo de vías construidas en pendientes con ángulos no recomendados.



“Las vías no deberían tener pendientes mayores al 12 por ciento, pero hay zonas en Medellín donde estas superan el 16 e incluso llegan al 20 por ciento. Esto representa algunas dificultades para los vehículos, especialmente los pesados, para los frenos y para el agarre”, expresó Sarmiento.



Agregó el experto que, lo más recomendable en estas zonas es, en efecto, el uso de estos pavimentos en concreto rígido, en hormigón y con ranuras para que aumente el agarre. Sin embargo, indicó que se debe tener mucho cuidado para que no ocurran accidentes y poner algunas protecciones o defensas, tales como muros para así proteger las viviendas.



“Los pavimentos en concreto tienen las ventajas de requerir menos mantenimiento y tener mayor durabilidad en tiempo al requerir menos mantenimiento, entonces eso va a permitir que la vía no se vea interrumpida por temas de reparaciones constantemente”, explicó el docente.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín