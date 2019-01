Las otras alertas que han generado riesgo en Hidroituango

Construir una presa a contrarreloj y literalmente con el agua en el cuello. Una amenaza de 'diluvio nacional'. La ubicación de una virgen que proteja las obras. Chorros de agua que salieron de los túneles haciendo huir a los trabajadores.Desde el pasado 28 de abril, Hidroituango ha pasado por una serie de situaciones de alerta que, por fortuna, hasta el momento, no ha cobrado ninguna víctima mortal.

Algo que no parece terminar. El pasado miércoles 9 de enero, cuando había una relativa calma, los constructores hallaron un ahuecamiento cercano a casa de máquinas que volvió a prender las alarmas en torno al megaproyecto hidroeléctrico que promete generar el 17 por ciento de la energía del país.



Esta cárcava, de entre 18 y 40 metros, obligó a acelerar el cierre de compuertas de casa de máquinas, operación que se haría entre el miércoles 16 y viernes 18 de enero según se informó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) conformado por autoridades del orden Nacional, Departamental y Municipal, así como por EPM.



¿Pero qué tan grave es? John Maya, gerente encargado de la multilatina, contó, tras reunirse con el board de expertos de la empresa, que ya saben que este ahuecamiento está confinado y no está conectado con casa de máquinas lo que genera más tranquilidad y en caso de algún desprendimiento, no tendría incidencia con el resto del macizo.

Por ende, confían en que con la aceleración del cierre de las compuertas de casa de máquinas se pueda sortear otro inconveniente más.



Y es que este ha sido otro más de los múltiples retos que le han salido a la central hidroeléctrica justo cuando superaba el 95 por ciento de construcción.



A finales de abril del año pasado, a poco más de un mes de que se realizara el lleno controlado del embalse, la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) se taponó dejando como evidencia un enorme cráter en la montaña.



Para evitar que el nivel del embalse sobrepasara el de la presa, que no había terminado su construcción, el 10 de mayo EPM tomó la decisión de evacuar las aguas por casa de máquinas, una decisión considerada “la más dolorosa y difícil en la obra” por parte de las directivas, pues aquello significó que la central no entraría en operación el 30 de noviembre como estaba estipulado inicialmente.

Las causas del evento geológico que generó el desmoronamiento de la montaña que tapo el túnel de desviacion del río Cauca, aún no se han determinado plenamente. Foto: Juan David Ramírez. Cortesía EPM

Luego, el 12 de mayo, uno de los dos túneles de desviación se destaponó ocasionando una creciente súbita que se llevó parte de Puerto Valdivia dejando a más de 600 familias afectadas y ocasionando que tres días después, se declarara calamidad pública por un mes.



Poco menos de una semana después, se presentó una obstrucción temporal en el caudal que se estaba evacuando a través de casa de máquinas, que hizo que el agua saliera por galerías de acceso a la casa de máquinas generando pánico en los trabajadores y alerta en 12 poblaciones en zona de influencia.



Alerta que se incrementó cuando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, contó que en caso de un posible rompimiento de la presa o de que el nivel del embalse lo sobrepasara, la creciente sería equivalente a un “diluvio nacional”.

Trabajando a contra reloj y 24/7, cerca de 1.500 trabajadores lograron, el 23 de mayo, realizar el lleno prioritario de la presa a la cota 410 metros sobre el nivel del mar (msnm) logrando uno de los hitos más importantes de la obra pues es el nivel mínimo para poder poner a operar el vertedero.



Tras lograr este hito, los trabajadores recibieron una escultura de la virgen María Auxiliadora donada por un ciudadano y bendecida por el obispo de Toledo. Su misión: proteger a la obra y a sus trabajadores.



La calma duró poco. Días después los equipos de monitoreo detectaron movimientos en la montaña del proyecto, ocasionando derrumbes y haciendo que los trabajadores de la presa y el vertedero fueran evacuados por precaución.

Los trabajadores de Hidroituango celebraron alcanzar la cota 410, lo que permite hacer uso de los vertederos. Las obras en ese lugar están siendo reforzadas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La escultura fue dejada en el edificio EPM, en Medellín Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Fue en octubre cuando se volvió a levantar la duda sobre la estabilidad de la obra.



El gobernador Pérez, basado en un estudio de riesgo de la Universidad Nacional, reveló ocho presuntos errores constructivos en la hidroeléctrica lo que generó choques con EPM, que argumentó que lo único que puede determinar la causa de la emergencia es un estudio causa - raíz, el cual está haciendo la firma chilena Skava y que se entregará entre enero y febrero de este año.



Sin embargo, el mandatario se sostiene en su aseveración. “Los estudios que hemos recibido nos dicen que los túneles estuvieron mal calculados. Una vez se construyó el tercer túnel, que fracasó (GAD), en el acta, los expertos de EPM manifestaron que el proyecto comenzó a ir por caminos no convencionales diferente al diseño original”, dijo Pérez.

¿Aguantará la roca?

En grosor y parte física, la presa está como se había diseñado. Actualmente, en el núcleo de la presa, avanza la construcción de la pantalla plástica o cortaflujo, que se realiza de manera vertical. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

La incertidumbre que queda después de casi nueve meses de eventualidades es la afectación en el macizo rocoso de Hidroituango y si soportará el nivel del agua una vez esté construida.



El profesor Gabriel Fernández, integrante del board de expertos, dio a entender que el panorama es alentador.



“Las perforaciones exploratorias también nos indican donde están los niveles de agua. Y estos nos dicen que la roca todavía es una barrera entre el embalse y la casa de máquinas, lo cual es positivo porque quiere decir que la roca sigue siendo una barrera semi impermeable”, manifestó el experto.



Por su parte, John Maya, gerente encargado de EPM, manifestó que la pantalla de bentonita que fortalecerá la presa, está en un 96 por ciento de avance e indicó que las filtraciones de agua fueron mínimas durante la temporada invernal lo que generó tranquilidad en cuanto a la calidad de la presa.

Sin embargo, para Osvaldo Ordóñez, geólogo y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, hay que ponerle atención al desgaste de la roca de la estructura.



“En términos generales la roca en Hidroituango es más o menos buena, pero ya está muy fracturada y llena de fallas que hace que en algunos sectores presente debilidades fácilmente atacables y susceptibles a la entrada de agua que comienza a socavarla y la vaya taladrando”, opinó el experto.



Como consecuencia de esta presión, Ordóñez indicó que el agua podría salirse por otros lugares lo que no sería conveniente para la obra



Coincidió en que casa de máquinas no se hizo para soportar el nivel de agua que tiene actualmente por lo que concordó, que de manera urgente se debe desinundar este espacio.



