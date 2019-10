Estas son las obras que no entregará la alcaldía de 'Fico' en Medellín

“No tenemos afán en cortar cintas e inaugurar por inaugurar, estamos enfocados en entregar obras que sean sostenibles en el tiempo, que sean de calidad y que a la final la comunidad pueda disfrutar con garantías”.



Estas palabras las dijo Paula Andrea Palacio, poco antes de renunciar a su cargo como secretaria de Infraestructura a comienzos de octubre de este año para adherirse a una campaña electoral.

La ahora exservidora se refirió a las más de 1.000 obras físicas que se están haciendo en la ciudad las cuales, aunque algunas han tenido retrasos, aseguró que el 99 por ciento de estas sí se entregarán antes de que culmine la administración de Federico Gutiérrez.



Sin embargo, en los últimos días se conoció que algunas de las más importantes no serán entregadas y otras más parecen quedar sin una ruta clara. Más concretamente Metrocable Picacho, corredor vial de la 80 y Biblioteca España.

Cable Picacho

En total, serán unas 420.000 personas las que se impactarán directa e indirectamente por esta nueva obra. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Sobre el que será el sexto cable de la ciudad y que costará unos 380.000 millones de pesos, se encuentra en un avance del 75 por ciento que incluye el montaje total de las plataformas electromecánicas en las estaciones El Progreso, Doce de Octubre y Sena.



El gerente del Metro, Tomás Elejalde, contó ante el concejo de Medellín que si bien la fecha de terminación de la obra era el 28 de noviembre, el constructor solicitó ampliar el plazo hasta marzo del 2020 debido a problemas con la roca encontrada en algunos sectores.



“Desde agosto venía con atraso en el proyecto, principalmente en la Estación Acevedo en los trabajos en la margen del río, que tiene problemas en geotecnia que han complicado la obra. En estación Sena hay presencia bastante alta de rocas que dificulta el avance y en Doce de Octubre hay terrenos inestables que también han generado dificultades. Con las condiciones actuales, se espera que al finalizar este año la obra esté en un 94 por ciento de avance”, dijo Elejalde.Por su parte la concejal María Paulina Aguinaga criticó las demoras en esta obra, que fue dejada desde la administración anterior y que para ella “esta alcaldía se demoró muchísimo en iniciarla, se perdieron cerca de 2 años”.

Corredor vial de la 80

Las obras en estas dos zonas de la avenida 80 comenzarían en julio del 2019. Foto: Cortesía EDU

Otro de los proyectos bandera de la alcaldía Gutiérrez que parece embolatado es el tren ligero de la 80. Para la concejal, aunque ya se radicó el proyecto para buscar cofinanciar con el Gobierno Nacional los 3 billones que cuesta hacerlo, es posible que no haya respuesta antes de que termine el año.



“Este gobierno se encuentra una difícil situación económica para el país, con el agravante que los 600.000 millones que se habían destinado para el proyecto se fueron gastando en otras cosas y ya ni siquiera contamos con esos recursos completos. Y sobre los intercambios viales, que eran siete, solo han priorizado tres, que han tenido una complejidad en la gestión predial y hay atrasos en este tema y no creo que se alcancen a iniciar”, opinó la concejal.

Esta alcaldía debe contratar los intercambios de la carrera 80 o se corre el riesgo que la próxima administración no los construya o pida hacer una revisión de estudios y así perder otros cuatro años

EL TIEMPO intentó contactarse con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo de esta obra, para conocer sus avances, pero no hubo respuesta por parte de ellos. En febrero de este año, la EDU informó que los intercambios viales de las calles Colombia y San Juan comenzarían obras en julio del 2019 y se estarían entregando a la comunidad en noviembre de 2020. Sin embargo, de acuerdo con la entidad, apenas comenzaron obra en uno de los frentes del intercambio vial de Colombia.



El concejal Fabio Rivera, por su parte, opinó que esta alcaldía debe contratar los intercambios de la carrera 80 “o se corre el riesgo que la próxima administración no los construya o pida hacer una revisión de estudios y así perder otros cuatro años”.



Lo que sí se verá pasar por la avenida 80 serán 41 de los 64 buses eléctricos de Metroplús adquiridos recientemente por la alcaldía. Antes de que termine el año se espera que en parte de este corredor instalen los paraderos de estos buses lo que ha hecho cuestionar a algunos que en lugar de tener tren ligero, la 80 tendrá que conformarse con una línea más de buses de Metroplús.

Metroplús 12 Sur

La obra requerirá otros 8 meses después de firmado el contrato para seguir la obra, según informó Metroplús. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Precisamente con este sistema, las obras en la 12 Sur, 12 Sur, claves para conectar Envigado, Itagüí y Medellín, tampoco se entregarán este año.



Así lo dejó saber Andrés Moreno, gerente de Metroplús, quien explicó ante el concejo municipal que esta obra comenzó el 4 de diciembre del 2017 y tenía una duración de construcción de 14 meses. Es decir, estaría para febrero del 2019. La inversión fue de 40.200 millones de pesos y estuvo a cargo del consorcio colombo-mexicano Cydcon.



Sin embargo, se realizó un otrosí de 6 meses más, para entregarse el 9 de agosto del 2019 y con una adición presupuestal de 38.700 millones de pesos.

Este avance no fue suficiente ni el esperado por lo que se declaró un incumplimiento fundamental en el contrato

“La obra, desde noviembre de 2018, pasó del 10 al 55 por ciento de avance. Desafortunadamente este avance no fue suficiente ni el esperado por lo que se declaró un incumplimiento fundamental en el contrato y se le dio finalización al mismo. En este momento estamos en el proceso de liquidar el contrato y la interventoría está dejando evidencia de los incumplimientos para surtir este paso y pasar a la etapa de iniciar un proceso nuevo de contratación para terminar las obras”, contó Andrés Moreno, gerente de Metroplús.



Esto, agregó el directivo, tendría un plazo de 8 meses y se requerirían 22.000 millones de pesos.

Estación Poblado

Al menos 45 mil personas transitan todos los días por la estación Poblado del Metro. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Otra de las obras que tampoco verá la luz este 2019 será la ampliación de la estación Poblado del metro, una de las más colapsadas en hora pico.



La empresa Metro informó que el avance en estos trabajos avanza en 61 por ciento, representado en la estructura metálica principal de los niveles superiores e inferiores está completamente terminada, así como las fachadas.



Informó el gerente Elejalde, que esta estación está siendo intervenida con un nuevo acceso completo. “Las vigas ya están fundidas que pueden ser izadas para conformar los puentes peatonales, hay un avance bastante significativo. Hacia diciembre podemos poner a funcionar este cabezote”, dijo el gerente.La fecha de entrega de esta obra se estima sería en diciembre de este año en cuanto a obras civiles y ponerla en operación en el primer trimestre del 2020.

Unidad Hospitalaria de Buenos Aires

En abril del 2019 se reanudaron los trabajos de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Desde el 2015 fue cerrado el centro de salud que había en el lugar para dar paso a la nueva construcción, una unidad hospitalaria que tendrá ocho pisos, dos sótanos y un área aproximada de 13.000 metros cuadrados.



Sin embargo, la obra estuvo parada desde diciembre del 2018 hasta abril de este año, tampoco será entregada en la actual alcaldía.



La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) informó que se han firmado tres convenios por 60.000 millones, el primero tenía como fin subestructura, fundaciones y sótano, que ya está finalizado. El segundo, también culminado, trata de la superestructura, mampostería y equipos de red contra incendios y el tercero, que está en ejecución, lleva 26 por ciento de avance y finaliza en abril 2020 para una inversión total de 76.000 millones de pesos.

Biblioteca España

La biblioteca fue uno de los símbolos de transformación de la comuna 1. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

Considerado el ‘elefante blanco’ más grande de Medellín, la Biblioteca España parece tener un futuro incierto.



Si bien la actual alcaldía no se comprometió en su repotenciación, sí se esperaba que esto pasara. La exsecretaria Palacio contó que esta administración dejará una solución para la Biblioteca, pero no habló de los recursos para su repotenciación, que serían unos 30.000 millones de pesos.



“Lo que hicimos fue buscar cuál era el comportamiento estructural de la biblioteca y vimos que el problema era mucho más profundo de lo que inicialmente estaba planteado. A través de un estudio de patología se evidenciaron muchas falencias a nivel de fundaciones y a nivel estructural, por lo que dejaremos una solución definitiva para repotenciar la Biblioteca, que son los estudios a detalle. Ya será la próxima administración la que decida si lo hace o no”, dijo Palacio.

Dejaremos una solución definitiva para repotenciar la Biblioteca, que son los estudios a detalle. Ya será la próxima administración la que decida si lo hace o no

Por su parte, Andrés Uribe, actual secretario de Infraestructura de Medellín, aclaró que aunque hoy no hay nada en obra en la bilbioteca, no quiere decir que no estén trabajando en esta y en querer volver a ponerla en funcionamiento.



“Vamos a hacer estudios y diseños para readecuar los espacios de acuerdo a las necesidades y siguiendo estándares bioclimáticos, de acústica y sismorresistencia. Los diseños tienen un valor de 1.000 millones de pesos y plazo de 3,5 meses de consultoría y otros 4 de interventoría. En este momento estamos en etapa de legalización de contratos y a la espera de designación de supervisión en la Secretaría de Infraestructura por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios”, contó Uribe.

Los 80 km. de ciclorrutas

La meta de la actual alcaldía era duplicar la cifra de ciclorrutas en la ciudad construyendo 80 km. más. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El compromiso de la alcaldía Gutiérrez era construir 80 kilómetros nuevos de ciclorruta para complementar los 39 km. que ya tenía Medellín desde hace 14 años.



De esos nuevos 80, 60 los haría la alcaldía y los 20 restantes el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Sin embargo, la administración rechazó el diseño de 13 km. que presentó el AMVA y estas ciclorrutas no se entregarán.



La alcaldía aseguró que construirá 10 km. adicionales a sus 60 y de esa manera, la ciudad terminaría con 77 km. nuevos de ciclocarriles, algo que no termina de convencer a los concejales de Medellín y a los colectivos de bicicletas.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10