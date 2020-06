Dudas sobre las nuevas facultades otorgadas al alcalde Daniel Quintero

El pasado 30 de mayo, el Concejo de Medellín autorizó al alcalde Daniel Quintero para iniciar un proceso de reforma que cambiará la estructura administrativa de la Alcaldía. Aunque el proyecto fue aprobado con 18 votos a favor y solo tres en contra, la idea también levantó dudas en algunos sectores, que pidieron vigilar el alcance y los efectos de la decisión.



El objetivo de este rediseño, según explicó el alcalde en el Proyecto de Acuerdo entregado al Concejo, consiste en hacer más eficiente el funcionamiento de la burocracia local, para cumplir las metas del Plan de Desarrollo.

El mandatario local anticipó cuatro líneas temáticas bajo las que se crearían nuevas secretarías o subsecretarías: La primera consiste en la creación de una dependencia que se encargue de formular e implementar las políticas relacionadas con el uso de sistemas de información y tecnología.



Aparte de formular un Plan Estratégico de Sistemas de Información, que contendría un conjunto de cambios en cuanto al uso de los datos que produce y recolecta el Municipio, dicha unidad tendría como misión ser la cabeza de la estrategia del Valle del Software, que además de un componente educativo, también contempla la creación de empresas privadas.



En segundo lugar, el proyecto anticipó la creación de una dependencia encargada de ejecutar los programas de protección de fauna. Esto, ya que la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, oficina que hoy se encarga de esos temas, está desbordada.

Que pena concejal, pero eso me suena a burocracia y a crear puestos que no se deben de crear cuando debe de haber austeridad por parte del municipio

La nueva dependencia tendría bajo su responsabilidad todo lo relacionado con el manejo del Centro de Bienestar Animal La Perla, los programas de adopción de animales domésticos, el mantenimiento de los palomares, el control poblacional de perros y gatos, y en general todos los procesos de control de vectores y zoonosis.



Además de estas dos líneas, el proyecto también incluyó otras dos líneas más amplias. Una en la que se propuso la creación de una dependencia para promover los derechos humanos y la no violencia y otra en la que se crearía una oficina encargada del “desarrollo de proyectos estratégicos”.



Esta última, según se lee en el proyecto, tendría como misión coordinar a otras secretarías y subsecretarías del Municipio “sobre todo en lo que respecta a la consecución de información”, con el objetivo de avanzar en los proyectos más ambiciosos, tales como el metro de la 80, la segunda fase de Parques del Río (rebautizada como Parques del Norte), y programas como los del Valle del Software, movilidad eléctrica, entre otros.



Los representantes de los principales sindicatos de la Alcaldía manifestaron en su mayoría ver con buenos ojos la iniciativa.

“A nosotros eso nos parece bien. Desde el nivel central estamos tranquilos, principalmente porque se prometió no desvincular personal y no aumentar los gastos de funcionamiento”, dijo Maria Trinidad Torrado, presidenta del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de Medellín (SIDEM).



De igual forma los líderes de la Asociación de Empleados Públicos de Medellín (ADEM) y de la Asociación Nacional de Empleados del Tránsito y Transporte en Medellín (ANDETT), no plantearon reparos al proyecto.



Sin embargo, la historia fue diferente en el Concejo, en donde algunos componentes del acuerdo despertaron dudas.



Una de las voces críticas fue la del concejal Daniel Carvalho, quien pese a aprobar el proyecto, planteó que cualquier rediseño incrementaría el riesgo de que se concentre el poder en pocas manos y se entorpezca la eficiencia y la transparencia del gobierno, como habría ocurrido durante la reforma de la alcaldía anterior.

“Cuando desparecieron las vicealcaldías se creó una distancia gigantesca entre los secretarios y el alcalde, concentrando absolutamente todo el poder en la cabeza del secretario de gobierno”, recordó Carvalho, agregando que la iniciativa tiene el riesgo de dejar mal repartidas las funciones, generando que algunas políticas públicas se queden sin ningún funcionario responsable.



La concejal María Paulina Aguinaga, por su parte, cuestionó que el alcalde pidiera primero las facultades especiales y luego se hicieran los estudios. Un proceso que, para ella, debió haber sido a la inversa.



“Primero deberíamos tener ese estudio, para tener certeza de qué es lo que se requiere, cómo se va a hacer y cuánto nos va a costar. En este momento no hay claridad sobre eso, por lo que estaríamos creando más burocracia cuando todavía tenemos proyectos desfinanciados”, dijo Aguinaga.



Frente al costo de la reforma, Oscar de Jesús Hurtado Pérez, secretario de Hacienda de Medellín, sostuvo que el Municipio no aumentará el porcentaje de gastos que hoy destina a funcionamiento, calculado en un 14 por ciento.



Con la luz verde del Concejo, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía iniciará un estudio técnico en donde revisará el funcionamiento de todo el nivel central de la Alcaldía. Con base en esa información y antes de seis meses, alcalde Quintero decretará la nueva estructura que tendrá su gobierno para los tres años restantes de su administración.

