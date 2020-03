Las megaobras que Antioquia quiere dejar listas en este cuatrienio

Antioquia no quiere echar por tierra su avance en obras. Así que más que construir sobre lo construido, lo vital en el departamento es darle celeridad y buen término a las megaobras de infraestructura que se están llevando a cabo y que deberían estar listas en este cuatrienio.



Así lo dejó ver Juan Pablo López, secretario de Infraestructura de Antioquia. Este Ingeniero Mecánico y Magíster en Economía Aplicada fue uno de los actores principales en la concepción de Parques del Río, una de las obras de renovación urbana más importantes de Medellín y ahora, en su nuevo cargo, deberá llevar a los 125 municipios obras necesarias para mejorar su competitividad.

Aficionado a la bicicleta, López aseguró que esta práctica le enseñó la importancia de la infraestructura en el departamento, no como obras grises ni estructuras de cemento si no como oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.Los nueve proyectos 4G, los dos puertos en Turbo, la reactivación del sistema férreo, los más de 85 kilómetros en túneles y la pavimentación de vías para conectar con cascos urbanos en los municipios que no la tienen son algunos de los retos de los que este funcionario dialogó con EL TIEMPO.

Tras sus primeros meses en el cargo ¿cuáles son los temas prioritarios a tratar?

El primero, sin lugar a dudas, es el túnel Guillermo Gaviria Echeverri (más conocido como el túnel del Toyo) que es la obra más importante que se está construyendo en este momento en Antioquia pues será el túnel más largo del país (9,75 kilómetros) lo que es un reto para la ingeniería colombiana.



En este frente venimos trabajando con el Gobierno Nacional para conseguir los recursos que hacen falta para el tramo 2 y el compromiso es tenerlos para agosto de este año. Estamos hablando de 1,4 billones de pesos.

Comparto hitos estratégicos que alcanzamos en la construcción del túnel Guillermo Gaviria Echeverri:



✅ Logramos el 25% de la excavación del túnel 3 meses antes de lo programado

✅ Duplicamos los rendimientos de construcción

✅ Enero, récord en excavación del túnel con 248.9 m. pic.twitter.com/LOTVmXJbOq — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) March 13, 2020

¿Hay un plan B si estos recursos no llegan?

Desde el principio el tramo 2 era responsabilidad de la Nación y así quedó firmado en el convenio entre las tres partes (alcaldía de Medellín, gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional, en cabeza del Invías).



Hay que aclarar que el túnel Guillermo Gaviria y sus vías de acceso hacen parte de las vías 4G del país y nosotros como región somos los únicos que estamos poniendo plata en esas 4G. Es un compromiso que el Gobierno debe honrar y hay que decir que hemos visto voluntad para hacerlo.

¿En la parte constructiva ya se superaron las complicaciones geológicas?

La obra del tramo 1 viene avanzando muy bien. Venimos superando los rendimientos que la obra venía presentando y la obra viene muy bien. El avance es del 25 por ciento (2,4 kilómetros de excavación). Este año tuvimos el día y el mes con mayores avances en excavación.

¿Cuáles son los otros temas a priorizar en la secretaría?

Atender la red vial departamental donde tenemos un foco muy importante que es poner los esfuerzos en pro de pavimentar los municipios que tienen destapada la vía desde las carreteras principales hacia sus cabeceras. Tenemos casi 20 municipios en esta condición y ese será uno de los retos que tendremos.



Otro de los temas importantes es el mantenimiento de esta red vial departamental (18.017 kilómetros en 2.718 vías).

Siguiendo con las vías 4G ¿Cómo encontró las que tenían más dificultades? (Mar 2 y Magdalena 2).

Vamos a tener un acompañamiento muy activo en todas las autopistas de Cuarta Generación. Hemos visitado las obras y nos hemos reunido con los presidentes de todas las concesiones.



En los casos puntuales de la pregunta, en Mar 2 vemos un arranque muy positivo de desatraso y optimización de los frentes. Aún quedan cosas por desatrancar de lado y lado, pero el avance es positivo.



En Magdalena 2 ya hubo cambio de concesionario con lo que creemos que habrá un avance mucho mejor en los próximos meses.

Sumando los avances en todos los túneles del Tramo 1 (Túnel 15-16, Túnel 17, Túnel 18 y Galería de rescate), el megaproyecto ha realizado una excavación de 2,7 km Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia El túnel es la Unidad Funcional 3 del proyecto 4G Vías del Nus Foto: Esneyder Gutiérrez En la vía Río Magdalena 2 ya están instalados los equipos de servicio, cuyo trabajo y con las obras, facilitarán la logística a los centros de producción ubicados en Antioquia. Foto: Archivo particular Se espera que las obras de Puerto Antioquia estén listas en 2022 Foto: Cortesía ANI En algunas vías se está usando Placa Huella para pavimentar. Foto: Archivo particular

¿En Mar 2 se quedarán como están actualmente los peajes en Urabá?

Vamos a aclarar el tema con Invías hasta dónde quedó comprometido y qué consecuencias traerá la decisión (de no tener tres peajes). La información que tenemos es que seguirán con el acuerdo actual al que llegaron con las comunidades.

Se pasó de un tramo de casi 80 kms. a un segmento de 12 kms. en el Ferrocarril ¿es viable hacerlo por segmentos?

Un proyecto de esta magnitud es imposible hacerlo completo de una sola vez. Todos los proyectos grandes tienen temporalidad que los van haciendo viables y que se pueden ir haciendo funcionales.



El tren del Río es el tren suburbano del valle de Aburrá, que va de Barbosa a Caldas y que tiene segmentos funcionales. El más viable para ser cofinanciado por la Nación es el que presentamos entre Bello e Industriales, pero el Conpes estratégico que presentamos ante el Gobierno Nacional es el completo (Barbosa - Caldas).

¿Cuál tramo seguiría?

Es muy importante poder conectar los municipios del norte del valle de Aburrá y algunos municipios del sur. Esos dos segmentos serían muy importantes para poder continuar.

¿Le preocupa que los puertos en Urabá no avanzan?

Es un tema que también venimos trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Ambos puertos tienen plan, algunos trámites en la gobernación que estamos asesorando y otros con la Unidad de Restitución de Tierras.



Desde la gobernación empujaremos fuertemente y le haremos seguimiento al trabajo de la ANI para acelerar estos proyectos, que son de los hitos más importantes en esa conexión al mar de Urabá que queremos.

¿Qué se hará en la Huesera y la vía Uramita-Dabeiba, afectadas por derrumbes?

Ambas hacen parte de concesiones 4G. El de Uramita-Dabeiba ya conversamos con el concesionario y ya tenemos información en tiempo real qué pasa con la vía y podemos actuar sobre lo que pasa con el tráfico. Pero allí necesitamos medidas de precaución más fuertes para los viajeros y eso se lo haremos saber a la ANI.



En Pacífico 1 nos reunimos con la gerencia y hoy el tema está en la definición de las responsabilidades del derrumbe. Cuando esto se dé sabremos cuál es la solución definitiva, pero le hemos pedido a la concesión que hay que garantizarles a las comunidades una conexión y por eso han tenido horarios de paso controlado. En los próximos meses arrancaremos intervenciones en la vía Venecia-Bolombolo, un compromiso de la ANI el año pasado y que estamos desatrancando el proceso.

¿Qué opina de la figura de Asociación Público Privada (APP) para financiar obras?

Es muy interesante recibir proyectos de APP porque los recursos de la gobernación son limitados y no están bien. Haremos mucha fuerza en estas propuestas, como la que ya se hizo para el Oriente, que está en proceso de licitación (vía Sancho Paisa – El Tablazo).

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10