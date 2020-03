Las medidas en Medellín ante primer caso de coronavirus

Una mujer de 50 años que llegó procedente de España el 2 de marzo a Medellín y un hombre de 34 años, natural de Buga, Valle, son los dos nuevos casos de coronavirus en Colombia.

El Ministro de Salud informó que con estos casos ya son tres las personas a quienes luego de realizar las pruebas se les confirmó el covid-19.



Las tres personas están en vigilancia epidemiológica.



Respecto a la mujer de 50 años, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que arribó al aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro, (Antioquia), el pasado 2 de marzo procedente de España.



La mujer está en aislamiento en su casa, en Medellín, por lo que también se le realizarán los exámenes respectivos a su núcleo familiar, el cual está compuesto por sus hijos y esposo.



(Lea también: Este es el protocolo en Medellín tras llegada del coronavirus al país)



Se conoció que tras llegar de Madrid, España, la mujer consultó a través de la línea de emergencia a las autoridades sanitarias, porque no hallaba cura a una fuerte gripa que padecía.



“Nosotros en Medellín tenemos un protocolo para que la gente no se desplace hasta el hospital sino que nosotros le hacemos la prueba en el hogar, eso nos permite evitar los desplazamientos de las personas que puedan tener la enfermedad”, manifestó Quintero.



Quintero manifestó que no hay que llamar al pánico. Añadió que la mujer solo ha tenido contacto estrecho con su familia y se ha mantenido aislada.



Por su parte, Andrea Uribe, secretaria de Salud de Medellín, insistió que en la ciudad se están estableciendo los contactos con el aeropuerto y la aerolínea para establecer las personas que tuvieron algún contacto con la mujer.



"Nosotros tuvimos el contacto inmediato y tomamos la muestra oportuna. El reporte ha sido oportuno y el autoaislamiento también ha sido oportuno", añadió.



En Medellín, en total, se esperan muestran de entre ocho y nueve personas para descartar otros casos de coronavirus en la ciudad.



Antes del primero caso en la capital antioqueña, en Medellín ya habían anunciado un plan de prevención.



A los 5.000 millones de pesos anteriormente designados por la Gobernación de Antioquia se le suma un nuevo plan de inversión para la prevención activado desde el 2 de marzo, por la Alcaldía de Medellín.



La capital de Antioquia dispondrá de 3.000 millones de pesos para reforzar el sistema de salud de la ciudad y enfrentar eventuales contagios de covid-19.



Para esto, se habilitó la Línea 123 para que los ciudadanos comuniquen sospechas y síntomas del virus.



Según la Alcaldía, el sistema médico prestará una atención más rigurosa a los turistas y locales que presenten síntomas de fiebre, tos seca y dificultades para respirar y que, además, ingresen desde países infectados con el virus.



Quintero explicó que esta inversión contempla el desplazamiento de todo el personal médico a los domicilios de los pacientes “para que no se desplacen a los hospitales y poder descartar desde el hogar los casos”.



Dentro de la acciones de prevención se priorizará la vigilancia intensificada de posibles casos, capacitaciones al personal de salud, la asesoría a clínicas y hospitales para los protocolos de atención, la conformación de una mesa técnica y la divulgación de piezas comunicacionales para informar sobre las precauciones.



Las autoridades locales invitaron a mantener la calma y seguir las recomendaciones como estornudar o toser sobre un pañuelo o la cara interna del codo, usar tapabocas y lavarse continuamente las manos con agua y jabón.



La médica infectóloga, Diana Moncada, explicó en el departamento el temor más grande sería no tener capacidad en los hospitales, ante una posible conmoción y consulta masiva de todos los pacientes que consulten por gripes comunes.



Recordó, además, que cerca del 80 por ciento de los pacientes son tratados con aislamiento domiciliario.



“El mayor riesgo es el pánico colectivo y que colapsen el sistema de salud. Esto es cualquier virus, el problema es que todos somos susceptibles, por su alto porcentaje de contagio”, señaló.



MEDELLÍN