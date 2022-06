Las lluvias no paran en Medellín y el área metropolitana y todo indica que seguirá así hasta el mes de agosto.



Representantes de las entidades meteorológicas han mencionado que el clima puede estar cambiando hasta mediados de junio. Sin embargo, las temporadas de lluvias seguirán hasta el mes de agosto.



Se espera que también haya mucho frío en las próximas semanas y se recomienda a los organismos de gestión de riesgos seguir con los protocolos de emergencia para estar atentos a derrumbes y tormentas eléctricas.



La alcaldía de Medellín alertó recientemente que se pueden presentar más inundaciones y emergencias, por lo que arrancaron trabajos de limpieza en 14 deprimidos viales para prevenir estas situaciones.



Las actividades son lideradas por el comité de Aseo y Ornato que planea, gestiona y define las directrices en pro del ornato, embellecimiento y aseo local y vela por el mantenimiento de las avenidas, calles y bienes de uso público, así como el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.



“Dentro de las actividades que lidera nuestro comité de Aseo y Ornato estamos realizando jornadas de limpieza en los deprimidos viales que se ven afectados en muchas ocasiones por las lluvias, generando problemas de movilidad y emergencias en la ciudad. Acá también es importante el compromiso de la comunidad porque muchos de los inconvenientes se presentan por el taponamiento de las alcantarillas y sumideros generado por la mala disposición de los residuos en estos sitios”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Vanesa Álvarez Restrepo.



Intervenciones en los deprimidos de la ciudad. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Las labores comenzaron en Villanueva y estarán comprendidas este mes en los deprimidos de la Alpujarra, Aguacatala, Parques del Río, Bulerías, San Juan con la 80, calle 10 con la avenida El Poblado, Feria de Ganado, Policía Antioquia, transversal inferior, Punto Cero y Terminal del Norte.



De otro lado, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) explicó que hay unos sitios críticos en la ciudad que ya están identificados.



El primero, es el Corregimiento de San Cristóbal. Allí la saturación de lluvias del terreno produce constantes movimientos en masa. Se han efectuado 11 visitas de inspección por riesgo en lo que va de junio.



El segundo, la quebrada La Madera, en donde el Dagrd ha recomendado 11 evacuaciones definitivas y tres temporales. En el último informe del equipo técnico se recomendó la demolición controlada de algunas estructuras y disposición técnica de los escombros.



El tercero, en El Pesebre – San Javier, en donde se han recomendado más de 100 evacuaciones definitivas en la margen derecha de la quebrada La Iguaná, después del colapso de cuatro unidades habitacionales.



Finalmente, el cuarto es la Avenida Las Palmas, en donde hay grietas en el terreno y en los elementos de infraestructura, que dan muestra de movimiento en masa en desarrollo, el cual ha tenido una materialización acelerada en los últimos días, generando afectaciones en las líneas de servicio de EPM y en la infraestructura vial (aproximadamente 130 metros lineales de vía, ambas calzadas).



Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varias calles de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Vías cerradas en Antioquia

El invierno sigue haciendo estragos en el departamento antiqueño y en la mañana de este lunes hay dos vías nacionales cerradas que han generado trancones y demoras a los viajeros y transportadores de alimentos.



De acuerdo con la Policía de Tránsito de Antioquia, la vía Dabeiba - Santafé de Antioquia tiene cierre total en el KM 104+500, ruta 6203. Allí no hay paso debido a la caída de material de la Montaña y la Peña.



De otro lado, en el municipio de Santa Bárbara también hay cierre total en la vía La Pintada - Medellín, ruta 2509, kilómetros 17+650, sector La Quiebra. Allí hay una falla geológica con hundimiento de banca.



La Gobernación de Antioquia informó que este martes 14 de junio a las 7:00 a.m. y hasta el miércoles 15 de junio a las 6:00 a.m. habrá cierre en la vía del corregimiento de Santa Elena. Allí se harán varias intervenciones con las que se busca mitigar la afectación en el km 10+700, debido al asentamiento acelerado de la banca, originado por la fuerte temporada de lluvias que impacta a Antioquia y el país.



Como alternativa de movilidad durante el cierre, estará disponible la vía Variante Palmas.



