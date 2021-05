Las inquietudes que dejó el ataque a estación de Metroplús en Medellín

Tal vez uno de los trinos más populares desde este miércoles, tras el ataque a la estación Ruta N del Metroplús, fue el del usuario Alejo Mejía, que recogió el sentir de muchos ciudadanos en dicha red social. "¿Pruebas de infiltrados? Los paisas no tocan el metro. Simple", escribió.

Esto porque, cayendo la tarde, el propio alcalde Daniel Quintero difundió un video en el que indicó que habían intentado incendiar la estación del Metroplús, sistema de transporte de buses que hacen parte del sistema del Metro de Medellín, orgullo de la ciudad.



Allí se ve que lanzan un objeto en llamas, que luego el secretario de Gobierno confirmó que se trataba de una bomba molotov y se ve varias partes de la estación en llamas. En el hecho resultó herido un joven de 16 años.



Desde entonces, diferentes actores de la ciudad se manifestaron sobre varias cosas que llaman la atención de la manifestación de este miércoles, en la que según la Administración Municipal salieron 12.000 personas.

Facebook Twitter Linkedin

Con manifestaciones culturas, miles de personas marcharon con tranquilidad en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La primera es que comenzó en total normalidad, transcurrió pacífica en todo su recorrido -que comenzó desde la mañana en el Parque de las Luces y retornó al mismo sitio antes de las 3:00 de la tarde- pero parecía premeditarse que la noche sería compleja. Algunos presentes revelaron que se sentía "una tensa calma", una expresión que aunque podría sonar a lugar común, se evidenciaba en el ambiente, narran.



A ello se suma que, desde la mañana, el alcalde Quintero anunció que había una alerta de infiltraciones en las manifestaciones, por lo que prestarían "atención especial sobre los CAI y sedes administrativas de la Alcaldía" y que había "desplegado equipos para evitarlo".



(En contexto: Daniel Quintero alertó sobre supuestas infiltraciones en las marchas)



La segunda duda se originó porque, por cuarta vez, la sede de la Personería de Medellín fue atacada en el marco de las manifestaciones.

Es una cosa que nunca antes habíamos visto en Medellín y ni siquiera en los peores tropeles de la Universidad de Antioquia se habían atrevido a vandalizar al sistema Metro FACEBOOK

TWITTER

"Es una cosa que nunca antes habíamos visto en Medellín y ni siquiera en los peores tropeles de la Universidad de Antioquia se habían atrevido a vandalizar al sistema Metro, porque existe un consenso generalizado en esta sociedad en que ese tipo de bienes públicos hay que cuidarlos, hay que protegerlos y que son fruto de un esfuerzo muy grande que como comunidad hemos logrado sacar adelante", expuso el concejal Daniel Duque.



Fernando Quijano, reconocido analista del conflicto en Medellín, prefirió citar un tweet que se acomoda a este momento, "alguien mencionó que 'en la biblia está no tocar las estaciones del Metro', otra forma de decir que está claro que nunca se tocan estaciones del Metro, a pesar de que se presenten enfrentamientos".

Estudié en la @UdeA y no recuerdo que nadie se haya metido nunca con la infraestructura del Metro, aún en los peores disturbios. Hay que decirlo: lo de ayer parece un acto de infiltrados para desacreditar la protesta. — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 6, 2021

Ciudadanos conocedores de la zona y/o que estudiaron en la Universidad de Antioquia (vecina de la estación incendiada) defendieron que, por muchos años, se ha respetado también la estación Universidad del Metro, ubicada en la salida de la Avenida El Ferrocarril de este plantel educativo. (Además: La historia de la periodista capturada durante protesta en Medellín)

Piden respuestas

Diferentes concejales de la ciudad han pedido a las autoridades que den celeridad a la investigación y entreguen la información sobre este hecho.



Uno de ellos fue el concejal Daniel Carvalho, quien cuestionó el hecho de que no se sepa quiénes infiltran las manifestaciones.

Necesitamos usar inteligencia y no fuerza bruta.



¿Cómo es posible que nunca logren identificar a los que sabotean las marchas?



Unos dicen que son infiltrados de la guerrilla, otros que son de la policía. ¿Al fin qué?



Resolver eso es más útil que tirar gases y golpear gente. — Daniel Carvalho (@davalho) May 6, 2021

Al respecto del tema, hasta ahora solo Daniel Quintero manifestó en su cuenta de Twitter que la investigación avanza, sin dar más detallles.



"Yo sí le he pedido al general Pablo Ruiz que hagan todas las investigaciones, porque no puede ser que con todos los billones de pesos que como ciudad y país nos gastamos en seguridad, en cámaras, en inteligencia, en Fuerza Pública, en equipamientos, en motos, en gasolina, en carros, no tengamos la posibilidad de identificar quiénes son las personas que están detrás de esto", cuestionó a su turno el concejal Duque.



Y agregó que si se adelanta una investigación independiente, juiciosa y rigurosa, "vamos a llevarnos varios sorpresas".



En ello concordó Quijano, quien criticó "el silencio el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá".

¿Deslegitimar las protestas?

Para Quijano, el hecho de que se ataque la sede de la Personería de Medellín y en cuatro ocasiones, deja ver que dicho actuar es sistemático y muestra que hay un plan frente a la Personería.

En Medellín NUNCA habían tocado el metro, sé cómo lo quieren y lo respetan, con este acto se puede intuir que hay infiltrados atacando el flanco débil. Una técnica milenaria en la estrategia. ¿Quien busca desacreditar la protesta? — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) May 6, 2021

"Si un espacio de esos que atiende las 24 horas no está funcionando, puede servir para que se cometan más excesos, más irregularidades en Medellín en medio de este paro nacional indefinido. Lo que quiero decir con eso es que generar todo ese caos ante un organismo de derechos humanos termina sirviendo para que se cometan más abusos, porque entonces mucha gente no sabe a dónde acudir", analizó Quijano.

Facebook Twitter Linkedin

Esta estación fue atacada el jueves 5 de mayo. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

La pregunta de fondo que yo me hago es: ¿Quién estaría interesado en deslegitimar de esa manera la protesta ciudadana? FACEBOOK

TWITTER

El corporado, a su turno, indicó que hay muchas razones por las que los colombianos están marchando en todo el país: como lo son la pobreza, la poca cantidad de UCI activas en medio de una pandemia, el desempleo, la Reforma Trbutaria y otros asuntos.



"La pregunta de fondo que yo me hago es: ¿Quién estaría interesado en deslegitimar de esa manera la protesta ciudadana? Porque es que uno no puede negar que hay razones legítimas para estar descontentos, desesperanzados, tristes, en medio de esta desazón tan grande", reflexionó.

De otro lado, también suscitó dudas en los presentes fue por qué se presentaron estas situaciones entrada la noche.

Permítanme la sospecha. Permítanme dudar. La marcha de hoy fue pacífica y alegre, los plantones fueron música y esperanza. Y llega la noche, la oscuridad, la energía que cortan, el incendio de lo que nunca se ataca... no sé, permítanme la sospecha. Permítanme la duda. — JuanMosqueraRestrepo (@lluevelove) May 6, 2021

Quijano concluyó que otro asunto preocupante y relacionado con lo que ocurre en las manifestaciones es que, hace pocos días, saliera un panfleto diciendo que hay unas autodefensas unidas por Medellín, donde además se amenazaba al alcalde Quintero.



Allí se ofrece cuidar a las propiedades de comerciantes durante las manifestaciones, a cambio de aportar económicamente, además de que se señala como responsables de los actos de vandalismo a células del "Eln, Farc y un grupo llamado ACAB".



MEDELLÍN