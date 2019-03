Escuche las historias de miseria que dejó el desarrollo de Medellín

El de la Madre Laura es el puente interurbano más extenso del país. El tranvía de Ayacucho y sus cables conecta el centro con el oriente de la ciudad en menos de una hora con un solo pasaje, cable Picacho promete beneficiar a 420.000 personas del noroccidente y el túnel de Occidente es el inicio del sueño de dejar a Medellín y Urabá a cuatro horas y media de distancia.Sin duda, son megaobras que le han cambiado la cara a la ciudad pero también la vida a más de 5.200 personas. Y no para bien.

Ese, según la investigación del libro Víctimas del Desarrollo en Medellín: Progreso y Moradores en Disputa, que realizaron Redipaz Colombia y el Grupo de Investigación Kavilando, es el número de afectados que han dejado las grandes obras de ciudad. Algunas de 20 años de antigüedad y otras, como el cable Picacho, serán entregadas este año.



Irónicamente, algunos de los que viven en dicha zona, no podrán beneficiarse de ese transporte. “Muchos de los que tuvimos que salir de nuestras casas para que se haga esta u otra megaobra, no podemos disfrutarla porque no hay reasentamiento en sitio sino que nos toca irnos a otro lado”, manifestó Diana Milena Hernández, afectada y vocera de la veeduría ciudadana de Cable Picacho.



Ella aseguró que lleva tres meses esperando el primer pago por su vivienda, algo que no ha pasado. Hay otros con nueve meses en la misma situación.

Diana Milena Hernández, afectada cable Picacho

Diana Hernández Afectada e integrante de la veeduría ciudadana a Cable Picacho habla sobre la cruda realidad que vive El audio embebido no es soportado

Norela Mesa, investigadora de Kavilando, expresó que el avalúo y la oferta de compra es el común denominador que se ve en estos proyectos y en las quejas.



“Hay un avalúo oficial que toma en cuenta la Administración Municipal para hacer las ofertas de compra y que no se acerca al avalúo comercial, que algunos contratan de manera particular. En la investigación encontramos que la diferencia en precios es aproximadamente del 50 por ciento y hasta hemos encontrado casos que llegan al 80 por ciento menos del valor”, indicó la investigadora.



Agregó que con este mecanismo, los propietarios tienen derecho a controvertir pero en los casos estudiados no ha sido posible porque la respuesta siempre fue: “o aceptan la oferta de compra o seguimos el proceso y expropiamos por vía administrativa”, lo que genera miedo y un dilema en la comunidad.



Entre los casos que llaman la atención sobresale el de los afectados por el túnel de Occidente, que llevan 12 años en el proceso para que les reconozcan las afectaciones y que, incluso, ya están vivenciando cómo actualmente les construyen un túnel paralelo a ese.



Otra comunidad que lleva muchos años esperando es la que estaba asentada donde se construyó el puente de la Madre Laura.

Algunas familias afectadas por la construcción del Puente Madre Laura llevan seis años esperando reparación. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Laureano Valencia, vocero de los propietarios afectados por la obra, manifestó que lleva seis años acompañando a la comunidad afectada y contó lo duro que fue ver cómo “moría el vecindario”.



“El mismo problema que vivimos es el que vemos ahora con las obras de desarrollo: los avalúos irrisorios. De las 50 personas que faltaban por reasentar, hay como 10 que no han podido conseguir vivienda por falta de recursos. Da pesar escucharlos e impotencia al verlos llorar sin que haya una solución”, contó el hombre.

Laureano Valencia, vocero afectados Puente Madre Laura

Laureano Valencia El hombre, representante de las comunidades afectadas por la construcción del Puente Madre Laura habla de cómo han aguantado 6 años El audio embebido no es soportado

Cerca de Madre Laura está el barrio Moravia. Allí, Carlos Bedoya, vocero de la comunidad, denunció que quieren expulsar a los habitantes que llevan allí más de 50 años.

En Moravia hay temor por posibles desalojos masivos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Carlos Bedoya, vocero de la comunidad Moravia

Carlos Bedoya El vocero de la comunidad de Moravia dice que el desarrollo de la zona no los tiene en cuenta El audio embebido no es soportado

Por su parte, la concejal de Medellín, Luz María Múnera, dijo que esta investigación, que duró más de dos años, sale en un momento muy oportuno pues está en estudio el Acuerdo 169 de 2018 ‘por el cual se crea la Política Pública de Protección a Moradores’.



Para ella, a este Acuerdo le falta más. Aseguró que no hay acciones concretas, no incluye que cada obra tenga incorporada, desde el comienzo, el presupuesto definido para la atención predial y se olvida del reasentamiento en sitio, lo que es fundamental y es algo exigido por normatividad internacional.



“En la investigación para este libro se evidenció cómo cada obra grande de la ciudad trajo consigo despojo, tristeza y miseria para las comunidades donde fueron realizadas”, expresó la concejal.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10