Las heridas que dejó la tala de 22 árboles en Túnel verde de Envigado

Para Jorge Vallejo, la tala de los 22 árboles en el denominado Túnel verde en Envigado (al sur del Valle de Aburrá) representa un verdadero luto.



El pasado domingo 27 de diciembre, un día después de que se talaran, se le vio poniendo cintas fúnebres a los demás árboles, tras un procedimiento que aún es criticado por la comunidad y los colectivos ambientalistas, que reclaman la falta de concertación en el proceso para continuar con las obras del tramo 2B de Metroplús.



Y es que el sábado 26 de diciembre, luego de un toque de queda continuo, sin aviso y sin diálogo, pero con mucha Policía, los defensores de los árboles del proyecto 2B de Metroplús se encontraron con la tala los árboles, por parte de las autoridades.

"Le duele a uno que estén quitando el poquito oxígeno que tenemos ya. Por la Clínica de la Policía, tumbaron un poco de árboles, hace cuatro años atrás… Ahora, los otros árboles están de luto, porque les cortaron sus hermanos”, dijo el hombre a EL TIEMPO mientras colocaba las cintas moradas.



Su sentir no es el único. Luego del hecho, Faber Cuervo, integrante del colectivo Túnel Verde envió un mensaje a Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, en el que le reclamaba haber incumplido un pacto firmado en la Casa Museo Otraparte ante el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano en diciembre de 2019, en el que se comprometía a dialogar con la comunidad antes de iniciar cualquier intervención sobre los árboles.



“Usted nunca abrió las puertas al debate sincero, democrático y productivo. Faltó a su palabra (...) La hizo trizas cuando el 4 de enero, dos semanas después de firmar, ordenó talar los árboles del Túnel Verde. Los hechos dicen más que las palabras. Eso fue un verdadero ataque a la participación ciudadana, un ataque a los árboles inermes que estaban sanos, prestando invaluables servicios ecosistémicos que nos van a hacer falta”, manifestó Cuervo en su escrito dirigido al mandatario.



De otro lado, también le señaló que dichos árboles son un Bien Patrimonial de conservación para espacio público y paisajismo, principal argumento que se tuvo en cuenta para la medida cautelar que frenó la tala de los árboles –y por ende la obra- en agosto de este año.



Esto, según lo declarado por el estudio del Área Metropolitana en el año 1999, por los Planes de Ordenamiento Territorial de Envigado de 2000-2011 y el Decreto 600 de 2019, categoría que también ampara la Ley 1185 de 2008, y la Ley del régimen de aprovechamientos forestales.

Frente a la falta de socialización coincidió Alejandro Álvarez, docente universitario e integrante del Colectivo La Ciudad Verde.



“Por lo menos siéntense y díganle a la gente que ha estado ahí desde hace años tratando de defender eso: no les vamos a hacer caso y ya, no llegar así, como ya llegaron de la misma manera tres veces: el 27 de diciembre de 2019 en Villagrande, 4 de enero de este año y ahora otra vez”, criticó.

Jorge Vallejo puso cintas fúnebres a los árboles. Foto: Esneyder Gutiérrez

El alcalde se defiende

De acuerdo con Juan José Orozco, secretario de Medio Ambiente de Envigado informó que en la madrugada del pasado 26 de diciembre se reinició el proceso de aprovechamiento forestal, amparado en la resolución 740 del 2019, otorgada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental.



Fueron 22 individuos arbóreos, que sumados a los que se habían hecho en la primera etapa, da un total de 126 de los 133 autorizados por la autoridad ambiental. Esto quiere decir que quedan siete árboles pendientes.



Tras las críticas, el alcalde Braulio Espinosa indicó en su cuenta oficial de Twitter que ha recibido “muchos ataques por defender nuestra ciudad, un proyecto que ya venía y que sin duda alguna beneficiará el transporte público con carril exclusivo. Además su continuidad evitará las millonarias pérdidas de más de 14.000 millones de pesos”.



Su tweet lo acompañó de un video en el que se expone que el llamado Túnel verde no desapareció, pues muchos árboles siguen en pie. En contraste, diversas fotos divulgadas por los colectivos La ciudad verde y Túnel verde muestran la diferencia entre el antes y el después.



También se señala que en el tramo 2B del Metroplús inicialmente se talarían 254 árboles y ahora se contemplan 133, es decir 121 menos. Además, señala la Administración Municipal que antes no se contemplaban los pasos de fauna y ahora se incluirán cinco, para la protección de las especies.



Frente a la siembra de árboles, la Alcaldía de Envigado señaló que aunque en 2013 no se contemplaba, en 2020 se sembraron 300 individuos en el corredor de este tramo.



A su turno, la empresa Metroplús destacó durante su rendición de cuentas el haber logrado después de 7 años la reactivación de los contratos de obra e interventoría de este tramo, “para dar continuidad a un proyecto de movilidad sostenible”, en el que se conservó el 66 por ciento del arbolado urbano.

Ese 34% (>130 árboles) fue suficiente para acabar con el #TúnelVerde de Envigado. Es importante no repetir en Medellín los errores ambientales ni tratar a la ciudadanía como lo hizo @AlcaldiaEnv.

¿Conversamos en el 2021 @QuinteroCalle @Dmonvel @CadenaGaitan @Metroplus_SA? 🤓🌳 pic.twitter.com/5Q6i6jbgwp — LaCiudadVerde 🌳🚲 (@LaCiudadVerde) December 30, 2020

Frente a este punto, en el que se sostiene que solo fueron 34 por ciento de los árboles los que consideraron talar, Álvarez señaló que un ecosistema que funcione correctamente y cree beneficios a las personas, no debería desintegrarse.



“Desde un punto de vista muy pragmático, mantener un ecosistema en buen estado es buen negocio, porque los árboles generan oxígeno, regulan la temperatura y esa frescura va creando unos microclimas que favorecen los ecosistemas aledaños. Cuando uno modifica un ecosistema, como se hizo aquí en el Túnel verde, eso tiene un impacto. Esos árboles dejan de prestar un servicio y unos servicios culturales muy importantes porque eso parte del acervo cultural del sector”, explicó Álvarez, quien calificó de reprochable la tala.

No se oponen al proyecto

Varios actores parte de los colectivos que hacen parte de la defensa de este corredor ambiental han sido enfáticos en desmitificar que se opongan al proyecto de Metroplús en Envigado. Por el contrario, han manifestado la necesidad de desincentivar el uso del vehículo particular.



Álvarez, por ejemplo, señaló que el problema del abuso del carro particular es mundial y gravísimo, debido que de esta manera se hace una ocupación desmedida del espacio público, además de otros problemas.



“En una ciudad y en un valle con problemas de calidad del aire se tiene que desincentivar el abuso del carro, y decir vamos a compensar lo que se le quita al carro, para dárselo al transporte público y así podemos mantener los árboles, pero eso es lo que no se ha querido entender, lo que no se ha querido hacer”, manifestó el docente.



Por el mismo lado, Faber Cuervo manifestó que lo que se ha pedido es que la comunidad sea tenida en cuenta. “La comunidad no se opone al proyecto, antes le hace observaciones para que Envigado siga mostrando su ancestral amor a la naturaleza. Para que los visitantes ingresen por entre un bello paisajismo”.



De hecho, una de las propuestas que ha estado sobre la mesa es la del rediseño, por lo que los colectivos ambientalistas han promovido el hashtag #rediseñotramo2b en redes sociales.



