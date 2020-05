Las elecciones para el CMJ también entran en cuarentena

El pasado viernes 8 de mayo el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, dio a conocer que el calendario electoral y la fecha de las votaciones para la elección de los Consejos Municipales de la Juventud (CMJ) serían postergados para el 2021.

Este anuncio lo realizó faltando solo cuatro días para la fecha concebida anteriormente para dar inicio al registro de las listas de candidatos que, se pensaban, comenzaría hoy.

Fue entonces como mediante la Resolución 3473 del 8 de mayo de 2020, se modificaron dos resoluciones anteriores. La Registraduría Nacional estableció, dadas las condiciones de emergencia sanitaria en el país y amparados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una nueva fecha de votaciones, para el CMJ, el 7 de marzo de 2021 y no para el 8 de noviembre de 2020.



En Medellín desde hace 10 años no se convocaba a votaciones para el Consejo Municipal de Juventud. Anteriormente, este organismo de participación juvenil estaba relegado a la autonomía municipal y era la Alcaldía de Medellín la que decidía si se convocaba o no al proceso electoral.



Este espacio de representación institucional es un elemento que llega a sumarse al Sistema Municipal de Juventud de Medellín, el cual tiene dos instancias importantes: el Subsistema Institucional, que incluye al Comité Municipal de Juventud y la Comisión Intersectorial que agrupa algunas organizaciones juveniles de la ciudad; y el Subsistema de Participación juvenil, donde se encuentra la Plataforma de Juventud, Asamblea de Juventud y donde estará este nuevo Consejo.

El CMJ es un mecanismo autónomo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, donde los interlocutores son los jóvenes.



Para la Plataforma de Juventud, el papel primordial de este Consejo será pensar y actualizar la Política Pública de Juventud de Medellín y buscar involucrar más a las juventudes en los diferentes planes, agendas y proyectos de ciudad.



En la capital de Antioquia, dada la población de la ciudad, el Consejo tendrá disponibles 17 curules, las cuales se repartirán así: 40 por ciento de curules independientes, 30 por ciento para los procesos y prácticas organizativas y otro 30 por ciento para los partidos o movimientos políticos.



Asimismo, las comunidades étnicas y la población joven víctima del conflicto deberá elegir un representante de estas poblaciones, existiendo una curul adicional directa de ellos.

El nuevo calendario electoral quedó fijado para que la pedagogía, la promoción, la difusión y capacitación de los actores que tienen responsabilidad en este proceso, lo hagan hasta el próximo 7 de septiembre. El registro de los aspirantes independientes y la solicitud de los formularios de recolección de los apoyos se postergó desde hoy, 12 de mayo, para el próximo 8 de septiembre.



La inscripción final de las listas, tanto independientes, como de movimientos o partidos políticos se estableció para comenzar el 7 de noviembre y finalizar el 7 de diciembre. Por último, las elecciones se desarrollarán el 7 de marzo de 2021.



Durante estos últimos meses la Secretaría de Juventud de Medellín ha gestionado sus iniciativas de pedagogía y difusión con nuevas estrategias y canales para dar solución a las barreras que suponen las medidas de protección frente al virus.

En un inicio esta Secretaría realizó la caracterización de los jóvenes de la ciudad.

El secretario de Juventud, Alejandro Matta, declaró que el proceso de pedagogía y formación sobre el CMJ está siendo diseñado y gestionado de la mano con la facultad de Derecho e Instituto de Estudios Regionales (Iner), de la Universidad de Antioquia. Con ellos se realizarán 21 encuentros -bien sea digitales o presenciales-.



También, se tiene trazada una propuesta de capacitación a través de los canales regionales y los medios comunitarios.



De igual manera contó que la Secretaría se unió con la Misión de Observación Electoral (MOE) para que sean veedores de la transparencia y de los procesos de campañas y elecciones.

Matta resaltó que él antes de estar en la Administración Municipal, era parte activa de movimientos sociales, comunitarios y barriales que pedían garantías y derechos. "Ahora que hago parte de la Administración Municipal el mensaje que quiero dar es que las elecciones y la democracia no están en cuarentena. Debemos continuar con todas las garantías”.



Aunque el objetivo del CMJ es convocar a participar a la mayor diversidad de jóvenes, tras un sondeo con chicos que tienen procesos de participación no convencional en sus territorios, como medios comunitarios o corporaciones, declararon ser apáticos a este espacio y concepción de participación.



Uno de los grandes retos para esta campaña pedagógica sería entender esto para que las 17 curules que sean elegidas el 7 de marzo de 2021, sean el reflejo de las juventudes.

¿Qué piden los aspirantes?

Valentina Cardona tiene 19 años. Ella ve con preocupación la conectividad a internet, tanto de los votantes, como de los aspirantes. Juan Pablo Calle es de la comuna 6 y ha hecho barrismo social. Pide garantías para que el proceso de testigos sea muy transparente. David Verdeza estudiante de Derecho aboga por una igualdad en los recursos entre las campañas de partidos e independientes





