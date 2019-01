Las diez bandas detrás de la violencia en Medellín

Explosiones de granada, buses incinerados y cuerpos hallados con graves signos de violencia son algunos de los hechos que marcaron un sangriento 2018 para Medellín.



El año pasado, 626 personas fueron asesinadas en la ciudad; de esas muertes, el 60 por ciento de los casos están asociados a enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados (GDO), de acuerdo con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Según Andrés Felipe Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, se calcula que por lo menos 3.300 personas están vinculadas con el actuar criminal de la ciudad.



“Medellín es la ciudad con el mayor nivel de incidencia criminal del país, pero también es la única que tiene claro e identificado el inventario criminal. No solo en número de estructuras delincuenciales sino también en cabecillas, coordinadores e integrantes”, manifestó Tobón.



Así está el panorama: de los 23 GDO identificados en el país hay 10 que operan en la capital antioqueña (43 por ciento). De estos, 7 conforman la ‘oficina’ y controlan cerca de 80 por ciento del accionar criminal; mientras que los otros 3 hacen parte de la llamada Alianza de Estructuras Criminales. A su vez, de estos 10 GDO se desprenden 84 grupos delincuenciales criminales organizados (GDCO), de los cuales 11 operan de manera independiente.



“Son estas organizaciones delincuenciales las que han protagonizado 12 confrontaciones armadas en lo que va del año, incrementando así el número de homicidios. En junio llegamos a tener hasta 89 homicidios más que el mismo periodo de 2017. En la ciudad no se veía algo así desde 2008, en la época de ‘Sebastián’ vs. ‘Valenciano’”, expreso Tobón.



Las comunas 7 (Robledo) y 13 (San Javier) son los territorios con más disputas. La mayoría, por cobros extorsivos al transporte público.



En Robledo se enfrentaron el ‘Diamante’ y la ‘260’, ‘Curazao’ y el ‘Acopio’, y el ‘Diamante’ y la ‘Imperial’. Allí, según el Sisc, se registraron 55 muertes violentas el año pasado. Sin embargo, la cifra no supera los 71 casos del 2017.



Algo completamente diferente ocurre en la comuna 13, donde la rivalidad entre el ‘Coco’ y la ‘Agonía’; y la ‘Torre’ y ‘Betania’, disparó el número de homicidios no solo en este sector sino también en la comuna 12 (La América).



En ‘la 13’ se registraron 91 homicidios en el 2018, lo que significa un incremento del 73 por ciento en comparación con los 48 casos del 2017.



No obstante, en La América, el porcentaje en las muertes violentas es de 173 por ciento, el más alto de la ciudad.



Allí asesinaron a 30 personas el año pasado. Para Tobón, aunque en esta zona no hay enfrentamientos entre estructuras criminales, sí se volvió un escenario de retaliación en los últimos meses.



“Sabemos que muchos de los integrantes de estos combos que delinquen en la comuna 13 residen en la 12 y de allí que lamentablemente se presente este fenómeno”, manifestó el funcionario.



Además del inventario criminal, la Secretaría de Seguridad asegura que tiene identificada la participación en los delitos de cada grupo organizado. Según la dependencia, el 100 por ciento de los GDCO instrumentalizan a menores de edad, el 93 por ciento está involucrado en tráfico de estupefacientes, el 81 por ciento participa en homicidios, el 56 por ciento extorsiona en la ciudad, el 44 por ciento se dedica al hurto y el 25 por ciento está involucrado en desplazamientos forzados en esta región del país.

Estrategia contra bandas

Aclaró el Secretario de Seguridad que una cosa es tener identificados a los presuntos integrantes de las estructuras criminales de la ciudad y otra muy distinta, la recopilación de material probatorio suficiente para demostrar su accionar criminal y poder judicializarlos.



“A diferencia de ciudades como Bogotá, que tienen grupos delincuenciales con 15 integrantes, aquí hemos visto algunos con más de 200, por lo que hablar de desmantelación es más complejo. Desde hace más de tres meses estamos con una nueva estrategia que se divide en dos acciones: capturar a los cabecillas y reducir el número de delitos”, expresó Tobón.



Lo novedoso de la estrategia es que cada uno de los 10 GDO y las 84 GDCO tendrán fiscales especializados asignados para capturar a sus cabecillas. Estos contarán con el apoyo de la Sijín, el Gaula y el Sepro (Seccionales de Protección y Servicios Especiales).



“Con este modelo ya sabemos quién persigue a quién y permite hacer múltiples imputaciones de cargos, como ocurrió con ‘Juancito’, quien ya tiene, por línea de mando, nueve imputaciones por homicidio de las que él no cometió ninguno directamente, pero sí el combo que él lideraba”, explicó el Secretario de Seguridad.



Ese es uno de los cuatro pilares de esta estrategia que contiene: imputación por línea de mando, que es que al cabecilla se le endosen delitos que cometa la estructura criminal; múltiples imputaciones; extinción de dominio y combatir el lavado de activos.



Con esto, se espera que se rompa la vinculación de menores de edad a los combos (hay 4.800 en riesgo), que nadie quiera ser cabecilla de estas estructuras criminales y atacar las rentas y finanzas de estas estructura mediante extinción de dominio.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Corresponsal de EL TIEMPO en Medellín

En Twitter: @ColombiaET