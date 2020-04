Las condiciones para abrir de nuevo la Plaza Minorista de Medellín

Tras el cierre de la Plaza Minorista, la principal central de abastos de Medellín por 15 casos positivos de coronavirus, comerciantes, distribuidores y público en general esperan que terminen las labores de desinfección para su reapertura.



Si bien se había especulado que esto podría hacerse de manera paulatina desde este sábado 18 de abril, la secretaría de salud municipal informó que esto solo pasará cuando tanto el plan de saneamiento básico como el plan de contingencia por Covid-19 sean analizados por las autoridades de salud para determinar las nuevas medidas y directrices de reapertura.

“Hasta que no se realice el plan y sea avalado por la Secretaría de Salud, la reapertura de la Plaza Minorista no va a ser posible. En el momento que se verifique por parte del equipo de inspección y vigilancia, podremos hablar de la reapertura”, señaló la secretaria de Salud, Andree Uribe.

Desde que se conoció el cierre de este importante centro de abastecimiento, que tiene al menos 10.000 comerciantes, la administración comenzó con una labor de desinfección y limpieza.



De igual forma, se comenzó con la realización de pruebas a las personas que allí laboran. Por el momento, de las 238 muestras tomadas, 184 han sido negativas y actualmente las autoridades de salud del municipio se encuentran a la espera del 100 por ciento de los resultados para determinar nuevas medidas.



La secretaria Uribe aclaró que las recomendaciones hechas a las autoridades de la central de abastos "están basadas en la contención del virus, la limitación de su diseminación, no permitir el acceso a personas que no usen el tapabocas y no tengan el distanciamiento recomendado".

Fortalecen medidas en La Mayorista

Y mientras la Minorista permanece cerrada, el flujo de personas incrementó en la otra central de abastos importante en el área metropolitana: la Central Mayorista, ubicada en Itagüí.

Con esta tecnología llegamos a la Central Mayorista y la Plaza Minorista de #Medellín, 🇨🇴 dos importantes despensas de alimentos que han sido desinfectadas gracias a este producto especializado en la eliminación de microorganismos y que no genera afectaciones a la salud. pic.twitter.com/OZ0cAFeuxe — ARGOS (@Cementos_Argos) April 16, 2020

En este espacio, la gerencia de Salud Pública de la Secretaría Seccional de Salud y de Antioquia y la Secretaría de Salud de Itagüí, fortalecieron trabajos en temas de prevención y atención a las personas como de desinfección de esta gran superficie.



"Este operativo se desarrollará hoy 17 y mañana 18 de abril, en donde el CAI central de la Plaza Mayorista servirá como escenario para adelantar el operativo de salud en temas de prevención del contagio, como en el de articulación de las acciones para la limpieza y desinfección de la gran superficie de comercialización de productos para el consumo humano", contó Natalia Montoya Gerente de Salud Pública de Antioquia.



