Lanzan campaña en aeropuerto de Medellín para prevenir la explotación sexual de niños

'Don't even try it, it's a crime!'. '¡Ni lo intentes, es un delito!'. Este es el mensaje que leen los viajeros internacionales tan pronto como aterrizan en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Rionegro (Antioquia) a partir de este miércoles 10 de abril.

Se trata de una campaña que acaba de lanzar la Alcaldía de Medellín, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para prevenir los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de turistas extranjeros en la capital antioqueña.

"Estamos enfocados en esta estrategia que es de control, pero también de prevención. Es decirle a tantos turistas que vienen a Medellín que son bienvenidos a disfrutar del arte, la cultura, la gente, el clima, la gastronomía, pero no son bienvenidos los que creen que pueden venir a explotar a nuestros niños, niñas y adolescentes", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

La campaña es adelantada por la Policía Nacional, el ICBF y la Alcaldía de Medellín.

La compaña se extenderá a otros lugares la ciudad como el aeropuerto Olaya Herrera y los establecimientos comerciales y turísticos de La Candelaria, Laureles y El Poblado.

Además, el sector privado también se unirá a la iniciativa. Plataformas digitales como Airbnb y Uber y organizaciones como Cotelco han manifestado su apoyo a la campaña, mientras que taxistas y empleados de bares y restaurantes reciben capacitaciones para prevenir el delito.

"Hago un llamado a la sociedad, llegamos a ver el delito representado en la explotación sexual de niños, niños y adolescentes cuando ocurre. La pregunta es dónde están los papás, dónde están las mamás, dónde está la sociedad cuidando a nuestros niños, ese es el llamado mío", agregó Gutiérrez.

El alcalde Gutiérrez adelantó la sensibilización en el aeropuerto de Rionegro.

También se espera que haya una mayor articulación con todas las instituciones del orden local y nacional. Por ejemplo, desde Migración Colombia se dejará en claro a los visitantes extranjeros cuáles actividades son permitidas y cuáles no durante su estancia en el país. Y con las autoridades estadounidenses se busca prevenir la llegada de personas con antecedentes de agresiones sexuales y pederastia.

“En Medellín trabajamos por un turismo responsable, seguro, innovador y sostenible. Nuestro objetivo es que esté libre de delitos, con un visitante, bien sea nacional o extranjero, que genere valor a la comunidad a la que llega”, agregó el secretario de Turismo y Entretenimiento, José Alejandro González.

