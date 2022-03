A las 7:13 de la mañana del jueves 18 de febrero del 2021 fue vacunada contra la covid-19 Alba Rocío Montoya, auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín.



Esta mujer, de 58 años, fue la primera persona inmunizada en la capital antioqueña y, un año después, en la ciudad se aplicaron otras 4’518.739 dosis (con corte al 25 de febrero del 2022), lo que muestra una buena respuesta de la ciudadanía a la vacunación.



“Este año han pasado muchas cosas. Además, siento cierta tranquilidad porque no me ha dado covid-19 y, fuera de eso, yo trabajo también en cuidados especiales y en cuidados intensivos que son los servicios en donde se manejan los pacientes covid-19. Es una responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos que tener, además siento tranquilidad de que estando vacunada con las tres dosis, esto disminuye la probabilidad de enfermar si me da covid-19", contó Alba Rocío.



En una ciudad de poco más de 2,6 millones de habitantes, ya 1’987.242 cuentan con el esquema completo, lo que equivale a un aproximado del 76,4 % de la población, lo que hace que la ciudad supere el mínimo requerido (70%) por MinSalud para quitar la obligatoriedad del uso de tapabocas en el espacio público.



En otras cifras, 1’959.916 han recibido la primera dosis, 1’617.222 la segunda, 571.582 la dosis de refuerzo y 370.020 la dosis única.



Con esto, según la alcaldía, se alcanza un 90 % de ejecución en el plan de vacunación.



Alba Rocío Montoya, la primera en vacunarse en Medellín. Foto: Jaiver Nieto

“Las cifras muestran la alta eficiencia de este proceso, la reducción en la mortalidad, en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y en general en todos los cuadros clínicos es evidente que administrarse al menos una dosis da respuesta y hace frente a esos cuadros críticos que se pueden presentar”, expresó la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe. Pero entonces ¿se logró la llamada inmunidad de rebaño? La secretaria de Salud explicó que esto -mejor denominado como inmunidad colectiva- no depende de un porcentaje en específico.



“Sin embargo, el Ministerio de Salud estimó que al tener alrededor del 70% de cobertura de vacunación se podría logar este status. En Medellín el 70% se logró el 3 de diciembre del año pasado, sin embargo recordemos que el 28 de diciembre de ese año inició el último pico”, afirmó Uribe.



Por su parte, Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, opinó que cada vez hay mayor evidencia de que este concepto prácticamente no aplica debido a la capacidad de mutación del coronavirus.



“Las características de este virus han mostrado un comportamiento tan diferente que revalúa todo este concepto, que fue extrapolado de otros virus, entonces podemos decir que hoy, la inmunidad colectiva es un concepto bastante impreciso e inexacto para considerarlo como una estrategia para enfrentar esta pandemia”, expresó la médica.



La exigencia del carné aumento el número de personas vacunadas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Giraldo agregó que la aparición de la variante ómicron cambió el panorama, ya que dicha inmunidad colectiva es algo probabilístico que se calcula dependiendo de la tasa de reproducción del virus, ya que si esta incrementa, inmediatamente aumenta también el porcentaje de personas vacunadas.



“En el caso de ómicron se llegó a calcular que se necesitaría entre el 85 % y el 95 % de personas vacunadas, pero esto en el contexto de una vacunación altamente efectiva, y esta variable ha incrementado la probabilidad de reinfección. Es decir, que a pesar de estar vacunado, te puede dar covid y te puede volver a dar”, expresó Giraldo.



Para la Alcaldía, las principales dificultades que ha encontrado la ciudadanía al momento de vacunarse han sido motivos de tipo incompatibilidad de horarios, acceso geográfico o por movilidad. Por esto, adaptó estrategias como acciones extramurales, vacunación casa a casa, en parques, eventos, ciclorrutas, entre otros.



