Diplomado para aprender a seducir como modelo webcam, en Medellín

La industria del entretenimiento para adultos, en el sector del modelaje webcam, tiene en Medellín una meca para esta actividad gracias a que, según modelos y empresarios, se dan condiciones que llevan a potenciar esta labor.



Una de esas cualidades es la estética. El manager de un estudio que ofrece servicios de modelos (hombres y mujeres) y quien pidió reserva de su identidad, expresa que no se puede negar que en la ciudad hay chicos y chicas estéticamente muy atractivos.

“Se trata de estereotipos que han alimentado la industria del género urbano de la música, así que si a un cliente en Europa se le dice colombiana la relaciona con el tipo de mujeres y hombres que ven en los videos de artistas como Maluma o J. Balvin”, agrega.



El otro aspecto es el económico. Las modelos pueden lograr altos ingresos que oscilan entre tres y cinco millones de pesos, en promedio.



Esto hace que, incluso, algunas dejen sus carreras universitarias. “Pero, también se debe considerar que Medellín es una ciudad de extremos y es así como muchas personas, dadas sus grandes necesidades económicas, acuden a este tipo de labor”, explica.



Cálculos de los conocedores de este mercado indican que en la capital antioqueña podrían ejercer el oficio unas 4.000 modelos femeninas y existir un número superior a los 1.500 estudios.



Otro elemento es que desde el 2018 los estudios empezaron a pagar impuestos.

Eso, para las personas dedicadas a esta actividad, significa abrir la puerta de la legalidad.



Aunque, reconocen, aún falta reglamentación para ser un sector 100 por ciento legal, así como desestigmatizarlo, porque para algunos sigue siendo ilegal.

La ‘U webcam’

En ese marco, nació un espacio formativo conocido como juanbustos.com. Es esta una iniciativa de un joven empresario que analizó los mercados estadounidense y rumano y estableció que con valores agregados, la industria en esos países a las modelos les generan ingresos hasta de 150.000 dólares mensuales.



Esos valores agregados que descubrió tienen que ver con la necesidad de que quienes vayan a dedicarse al mundo webcam deben capacitarse.



De esta manera, generó un pénsum teórico y práctico para que las aspirantes a modelos o que estén ejerciendo, adquieran conocimientos específicos en distintas dimensiones y elevar, igualmente, el nivel de la industria, desde el arte de la seducción, el manejo de la tecnología, sexología, aspectos legales de la actividad -tanto contractuales como tributarios, de derechos de autor- hasta cómo manejar el matoneo por parte de clientes y público general.

Juanbustos.com ha graduado cerca de 3.000 modelos durante los tres años que lleva. Foto: Esneyder Gutiérrez

Durante los tres años de actividad de juanbustos.com, cerca de 3.000 modelos se han graduado de lo que Bustos considera un diplomado, ya que a pesar de que se conoce como la ‘U web cam’, su creador aclara que no lo es, ni pretende serlo.



Lo que sí reconocen los modelos es que haberse capacitado les ha cambiado por completo la perspectiva de la industria local y nacional.



Una de ellas es Camila*. Conocida en el ámbito webcam de la ciudad por sus seguidores como @Ellamancini1 (Twitter) y @mancinella30 en Instagram.



“Hoy en día no se trata solo de sexo. El día que más dinero gané con una sesión obtuve un millón de pesos, trabajé cuatro horas y no fue ni necesario desnudarme, solo dialogar con la persona que solo quiso compañía”, cuenta.

Tiene 23 años, voz de adolescente y cara angelical. Ella decidió ser modelo webcam para independizarse económicamente de su familia.



Lo dice con total seguridad: “Nunca fue para mí un tabú el tema erótico o sexual, así que desde hace ocho meses ingresé a la industria y aquí estoy avanzando en mis proyectos de vida y estructurando otros a futuro, como una marca propia de lencería”, dice.



Israel*, conocido en la industria como Austin Swan, es un modelo masculino que exhibe un esculpido cuerpo. Está en este campo hace cerca de 12 años -también como manager y asesor- y ha sido testigo de la evolución del negocio, especialmente en Medellín.



“Muchas personas que no conocen este oficio tienen el paradigma de que es simplemente desvestirse y llenar una satisfacción sexual de un cliente en cualquier parte del mundo. En realidad, esto ha evolucionado más allá de lo sexual. Es conocer personas, intercambio de ideas, involucrarse en la vida de la gente que muchas veces necesitan solo compañía”, explica.



Recuerda que la industria del entretenimiento adulto pasó por la pornografía en películas y luego apareció el webcam, un poco en el bajo mundo.

Una mujer webcam ‘top’ puede llegar a ganar hasta 30 millones de pesos al mes. Foto: Esneyder Gutiérrez

Pero, “ahora con una evolución que ha integrado diversos elementos, se trata de intercambio con otras culturas, también de un espectáculo, de hacer algo más integral, incorporar las redes: generamos contenido adulto, pero no es eso exclusivamente”, enfatiza.



@mancinella30 asegura que la capacitación que recibió está sólidamente estructurada y le ha permitido desarrollar un buen trabajo no solo en el sentido de lo explícito que pide el cliente, “sino que hay un acompañamiento en todo lo que implica a nivel mental y profesional este oficio”, indica.

Un negocio que está creciendo

Una mujer webcam ‘top’ puede llegar a ganar hasta 30 millones de pesos al mes, según una de las salas dedicadas a esta actividad en Medellín y que actualmente está llegando a Armenia (Quindío) con una nueva sede donde esperan tener buena acogida y así crecer su negocio.



Cabe resaltar que la mayoría de los usuarios que ingresan a las plataformas de las personas que trabajan en Colombia son extranjeros y por tanto su pago es en dólares,que luego son pagados en pesos a cada una de las modelos.







*Nombres cambiados a petición de las fuentes





VÍCTOR VARGAS

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN