En soledad, camioneros cargan la responsabilidad del abastecimiento

“La nostalgia que le coge a uno en esas carreteras solas es muy berraca. Piensa uno en los seres queridos que se le fueron. La única compañía es un cigarrillo porque ni la música prendo”.

​

Así relata Jefferson Correa Henao, un camionero antioqueño que ha pasado la mayor parte de la cuarentena nacional viajando por el país, viviendo la dureza de su trabajo en tiempos del coronavirus.

Mientras la población está encerrada y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pide a gritos que no se detenga la cadena de suministros, Jefferson sigue trabajando: transporta no solo los alimentos e insumos para que los colombianos sobrevivan, sino que también carga con la soledad de las carreteras que al igual que el virus, lo deja vulnerable a él y a cerca del 75 por ciento de los camioneros colombianos que siguen operando sin dónde comer, dónde dormir, obtener repuestos o reparar una llanta averiada.



“En estos momentos un conductor puede recorrer hasta 12 horas sin hallar un lugar abierto para comer”, comenta Anderson Quiceno, Director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), una de las múltiples organizaciones que reúnen a los más de 500.000 camioneros en el país.



Así lo ha vivido Jefferson. Mientras conduce su tractomula International Eagle modelo 2011, un gigante que con carga pesa en total 53.000 kilos; el camionero reflexiona sobre el otro ‘monstruo’, el covid-19 que ha dejado.



Se llena de pesadumbre y piensa como, tal vez todo humano, en la muerte. Recuerda que lleva tapabocas, alcohol para desinfectar su cabina, agua para lavar las manos y sigue acelerando para cumplir su trayecto entre Cali y Barranquilla transportando azúcar.

La única que lo saca de sus cavilaciones y su conducción es el hambre, pero no hay dónde parar a comer. “He tenido que tener una coca y comer en el carro. En lo poco que hay abierto le piden a uno que se ponga el tapabocas, le empacan algo de comida y váyase”.



El veterano Orlando Chitiva, camionero con 30 años de experiencia y 59 de edad, oriundo de El Santuario, Antioquia; alarga la lista de carencias para los transportadores de carga: no hay dónde dormir, dónde ir al baño, dónde reparar una llanta averiada, dónde comprar un repuesto; todo está cerrado, solo, solísimo.



“Nos ha tocado con dos o tres compañeros que vamos a una casa y le pedimos a una señora que nos cocine algo”, relata el paisa sobre su trayecto habitual por estos días: desde Rionegro hacia Barranquilla con jabón y productos de aseo y desde la ‘Puerta de Oro’ al oriente antioqueño con maíz para las granjas avícolas de la zona.

Piratas y asaltantes en el camino

Anderson Quiceno de ATC advierte que esas carencias han sido la razón para que cerca del 25 a 30 por ciento de los camioneros no estén trabajando, pues algunos han quedado varados en carretera y no quieren repetir la experiencia. Quienes a pesar de las averías llegan a sus lugares de origen, ya no hallan donde reparar el vehículo y guardan el camión o sus familias ya nos los dejan salir de viaje.



Y a esas carencias se suma un peligro que ha crecido en medio del aislamiento: la piratería terrestre y el saqueo de los camiones, en especial de los que transportan alimentos. "¡Uy hermano! hay varias zonas, pero los compañeros reportan mucho peligro para el lado de Bosconia (Cesar). Y la verdad como la policía no llega, pues toca dejar que se lleven todo, no hay nada que uno pueda hacer”, relata Orlando a través de su celular desde los Llanos de Cuivá, a unos 110 kilómetros de Medellín.



Esto lo corrobora el dirigente gremial. Reporta que en los últimos días no ha podido dormir bien. “En esta coyuntura no han dejado de ocurrir muchas situaciones alrededor de la operación. Lo de la piratería es cierto, para la Costa ha sido casi diario, por Magdalena, los que viajan cerca de la frontera con Venezuela, mucho saqueo de los carros”.

Pese al riesgo, a la ironía de no tener dónde comer mientras transportan toneladas de alimentos, a esa aterradora soledad, los camioneros colombianos siguen trabajando como otros héroes: les toca. Por ellos, por sus familias y para los demás, para que el país no se paralice por la crisis generada por la pandemia, pero muy solos.



“Uno que ya está acostumbrado a la carretera se llena uno de tristeza viendo solo algunos caminantes venezolanos. Es que no se ve nada más… uno solo pide que no se infecte del virus, que no se vare o lo asalten, uno solo pide que la suerte lo acompañe”, dice Orlando Chitiva.

ATC pide a mandatarios locales flexibilizar restricciones

Anderson Quiceno, Director Ejecutivo de la ATC, pide a las autoridades locales generar excepciones a la cuarentena para que, con las respectivas medidas sanitarias, los comercios que soportan el transporte de carga puedan abrir, como los almacenes de repuestos, los talleres mecánicos, entre otros.



Mientras los camioneros denuncian poca presencia de la Policía o el Ejército en las carreteras para combatir la piratería, para el dirigente gremial, las autoridades hacen un esfuerzo. Destacó la creación de unos 14 Puntos Seguros donde los transportadores reciben asistencia médica y sanitaria, hay alojamiento y alimentación; entre otros, aunque acepta que son insuficientes.



VÍCTOR HUGO VARGAS

Para EL TIEMPO @victorvargas72

MEDELLÍN