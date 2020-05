Así se celebrará el Día de la Madre en Medellín

En Medellín la instrucción sigue siendo la misma: los ciudadanos deben permanecer es sus hogares, exceptuando los casos y sectores que están contemplados en las medidas de restricción del desplazamiento en la ciudad.



La secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín aún no ha dictaminado si habrá o no, Ley seca y toque de queda.



Sin embargo, el Coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía de Medellín, dijo que la institución se encuentra a la espera de las instrucciones de las autoridades administrativas locales: “ya tenemos todas las capacidades instaladas para brindar un servicio especializado y garantizar que este día las familias se queden en casa celebrando de manera pacífica, tranquila y respetuosa”.

El Coronel Rodríguez recordó que históricamente el día de las madres ha sido el más violento en el país por el aumento de casos de riñas, violencia intrafamiliar y homicidios, pero este año “queremos que esta celebración sea diferente. El mejor regalo que le podemos dar a nuestras madres es amor, respeto cariño y tolerancia. Compartir en familia, sin salir de sus casas”.(Le recomendamos leer: Respiradores bajo costo de Medellín aún no inician pruebas en humanos)

Para lograr este cometido la Policía Nacional comenzó desde hoy a gestionar una campaña de prevención de la violencia para esta celebración. Con mariachis, el equipo de prevención y educación ciudadana llegará a los diferentes barrios de la ciudad, para acompañar en este día tan importante con un mensaje de buen comportamiento y moderación que permita fortalecer la convivencia familiar.



De igual manera la Policía estará llevando a cabo la iniciativa 'Patrulla en casa', la cual se enfoca en prevenir la violencia intrafamiliar. La gestión de los dispositivos generales de seguridad, para prevenir hechos delictivos y conductas que atenten contra el normal desarrollo de la celebración, sigue rigiendo con normalidad. (Le puede interesar: En Medellín respaldan extensión de la cuarentena y anuncian más ayudas)

Comercio electrónico, una alternativa para la celebración

Anteriormente el Gobierno Nacional estipuló que este año se celebrará dos veces el Día de la Madre. Esto, después de haber aceptado la solicitud de Fenalco para tener la celebración familiar y social en el segundo semestre, cuando se espera haber superado la etapa de confinamiento.



Para tener proyecciones del movimiento comercial para este fin de semana de celebración, Fenalco Antioquia realizó una encuesta virtual en Medellín y su área metropolitana. En ella se evidenció que el 54 por ciento de los encuestados sí celebrarán esta fecha.



Por su parte, quienes no lo harán evidenciaron tres importantes argumentos para no hacerlo: el 73 por ciento debido al confinamiento, el 15 por ciento porque no tiene dinero y el 7 por ciento porque están desempleados.

Carlos Andrés Pineda Osorio, director ejecutivo de Fenalco, reconoció que la situación actual por el Covid-19 no solo ha afectado a los comerciantes, sino que también tomó por sorpresa a los ciudadanos. Aun así, muchos comerciantes han sido creativos para salir adelante de las adversidades.



Fue por esto que el comercio electrónico toma gran importancia, según la encuesta realizada. Pues el 46 por ciento de los encuestados realizarán las compras por internet, mientras que el 22 por ciento lo hará en almacenes de cadena abiertos al público.



