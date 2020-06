La ruta para que Medellín sea pionera en movilidad eléctrica

En la aspiración de evitar afectaciones por cualquier enfermedad infecciosa respiratoria, la movilidad cero emisiones es una de las grandes apuestas.



En este grupo está la movilidad eléctrica, que en Colombia es liderada por Medellín ya que, hasta ahora, es la única ciudad del país con metro y tranvía, pero además de contar con una generadora y distribuidora de energía eléctrica como EPM.



Pero ¿cuál es el inventario general con el que la capital antioqueña cuenta en este tipo de movilidad?

“Desde 2015 a la fecha, ha habido un crecimiento superior al 700 por ciento en el número de vehículos eléctricos: pasamos de tener 51 en 2015 y años anteriores, a tener 415 vehículos eléctricos en 2019, eso claramente es un gran logro”, expresa el subsecretario Técnico de la Secretaria de Movilidad, Diego Zapata, quien incluye los 933 de tipo híbridos, es decir que combinan dos tipos de tecnología, que ruedan por la ciudad.



Ahora, para responder a la pregunta inicial lo más práctico es analizar la ciudad, que vive dos periodos anuales de crisis ambiental por la contaminación de su aire en la que más del 80 por ciento proviene de las fuentes móviles, por grupos de modos de transporte.



El primer grupo es el del transporte masivo. En este apartado la ciudad cuenta con el sistema integrado que movía, hasta antes de la crisis, 1'500.000 pasajeros por día. Allí se incluye el metro (gracias a su operación eléctrica, evita unas 500.000 toneladas de CO2 por año) con sus líneas A y B, y la aspiración del actual alcalde Daniel Quintero de una tercera.

Pasamos de tener 51 en 2015 y años anteriores, a tener 415 vehículos eléctricos en 2019, eso claramente es un gran logro

También están los cables con seis líneas (cinco operando y una en construcción), el tranvía de Ayacucho y la adquisición más reciente, el año anterior: 64 buses eléctricos para engrosar la flota de Metroplús (BRT) de los que 17 ya están operando en la llamada línea O, y otra parte está reforzando las líneas 1 y 2.



La compra la realizó la administración de Federico Gutiérrez con una inversión de 75.000 millones de pesos, mientras que el alcalde Daniel Quintero incluyó en su Plan de Desarrollo la meta de dejar la ciudad con un total de 130 buses eléctricos, es decir adquirir 66 más; posicionando a la ciudad con la flota más grande a nivel nacional al superar a Cali, que tendría 92 unidades este año.



También tiene sobre la mesa la propuesta de sumar 50.000 bicicletas eléctricas y de doblar el número de electrolineras.

El plan de la actual alcaldía es que la flota de buses eléctricos llegue a 130 para los próximos años y ser la más grande del país. Foto: Esneyder Gutiérrez

Al respecto, el aliado natural de estas propuestas es EPM con su programa de Movilidad Eléctrica que se inició en 2015 y que es liderado por Jaime Fernando Isaza Franco, jefe de la Unidad de Transacciones de Transmisión y Distribución de Energía.



Isaza Franco explica que EPM trabaja junto a la administración municipal en la estructuración del proyecto de masificación de bicicletas eléctricas en el que tendría la responsabilidad de financiar las unidades a través de sus mecanismos de crédito.



Por otra parte, y más allá de la propuesta de doblar el número de electrolineras, el balance de estos equipos que hace Franco parece ser más que suficiente para atender la demanda de la ciudad. "Tenemos 29 de las que 20 son de EPM y nueve de marcas privadas. De estas 20, cinco son de carga rápida y 15 de carga semirápida", explica el funcionario quien detalla que, con este número de puntos de carga, se podrían atender unos 8.000 vehículos. Adicionalmente, el programa ofrece la instalación de puntos de recarga en hogares y empresas.

Otra de las noticias que suman al inventario de movilidad eléctrica de Medellín, es la compra por parte de uno de los concesionarios del transporte público (buses alimentadores al metro), de 12 busetones eléctricos.



Se trata de Masivo de Occidente que ya recibió cuatro de estas unidades que tuvieron un costo superior a los 2.000 millones de pesos y que debilitan la prevención que tienen muchos empresarios del transporte frente a la tecnología eléctrica para el transporte de pasajeros.



Respecto a los taxis, hay siete en servicio en la ciudad que entraron en operación hace poco más de un año y que hacen parte del objetivo a 2023, de contar con 1.500 en total.



Para EPM, están rodando en la ciudad unas 1.300 unidades de eléctricos conectables entre todos los tipos. Si bien la cifra discrepa de las que maneja la Secretaría de Movilidad, ello podría deberse respecto al número de híbridos.



Así, el líder del programa de Movilidad Eléctrica explica que tienen un cálculo no oficial de unas 5.000 a 7.000 bicicletas eléctricas privadas y cerca de 3.000 motos.

Con la necesidad de tener una mejor calidad del aire y una movilidad más eficiente, Medellín esta liderando la movilidad eléctrica en el país.



Permanece en deuda el transporte público colectivo que aun no da pasos firmes en este sentido pese a que la tecnología en el mundo ya no está cuestionada sino, por el contrario, más y más usada.

Conversión: Desde camiones hasta carros tipo ‘escarabajo’

Vehículos clásicos también han sido convertidos a eléctricos Foto: Cortesía

Además de la compra de vehículos eléctricos nuevos, la conversión de los usados hacia esta tecnología es una modalidad que ya es posible y que cada vez viene teniendo más auge en Colombia.



José Miguel Sáenz, Ingeniero Electricista de UPB y especialista en Mantenimiento y Economía Circular, es también el fundador de Energía Vectorial, una de las empresas que en el país ya realizan conversiones de todo tipo de vehículos a eléctricos.

“Cualquier vehículo puede convertirse a eléctrico, ya llevamos 16”, indica el empresario.



En este momento finaliza la conversión de un camión de dos toneladas, doble cabina, para una autonomía de 50 kilómetros por carga y que tiene un costo de 42 millones, valor que, indica, tiene pleno retorno en el mediano plazo.



El hombre asegura que un vehículo familiar puede ser convertido a eléctrico por un monto de entre 28 y 35 millones de pesos para una autonomía de 130 kilómetros. “La clave es ajustar la autonomía”, explica Sáenz.

Cualquier vehículo puede convertirse a eléctrico, ya llevamos 16

En este sentido señala que analizar la autonomía necesaria reduce los costos, especialmente de baterías que es aproximadamente el 65 por ciento del valor.



“Para qué un camión con autonomía de 300 kilómetros si su recorrido diario en la ciudad es de 50 o 60 kilómetros”.



De otro lado, Tomás Fernández Cadavid, Diseñador Gráfico de 40 años es propietario de un vehículo tipo 'escarabajo' modelo 61 que convirtió a eléctrico. “Necesitamos un cambio ambiental, las cosas no pueden seguir como están, debemos cambiar o cambiar”, asevera el hombre.



Por ello sometió su vehículo clásico a eléctrico y destaca que solo extraña el sonido particular de su Volkswagen, de resto, indica, no extraña los costos de mantenimiento que le exigía su “viejo”, los cambios de aceite, ni la baja velocidad del motor a gasolina.



“Tiene mucha fuerza, en una subida puedo, arrancar en tercera y gasto mucho menos de la cuarta parte de los que gastaba en combustible”, puntualiza Fernández.

VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ

Para EL TIEMPO​