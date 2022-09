Después de casi un año de esperar una carta en la que alcaldía de Medellín se comprometiera con una parte de los recursos para que el proyecto Tren del Río pasara a otra fase buscando la cofinanciación Nacional, esta carta llegaría, pero con una condición.



De acuerdo con Daniel Quintero, alcalde de Medellín, el municipio cuenta con los recursos que le corresponden, pero antes de emitir la carta pusieron una condición particular: que sea la empresa Metro la que ejecute el proyecto.

“Nos parece lo más responsable, si es la entidad que lo va a operar, entonces, en ese sentido, que lo enrute”, explicó Quintero.



Una petición curiosa ya que, el Metro hace parte de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, creada en 2016 para darle vida al sistema férreo de Antioquia, comenzando por el Tren del Río.



Juan Pablo López, Secretario Regional de desarrollo Territorial de Antioquia, manifestó que el pedido de Quintero los tomó por sorpresa, ya que esto no se había discutido en ninguna de las reuniones previas sobre el proyecto.



“Es la primera vez que el alcalde nos manifiesta ese punto o requerimiento. Llevamos más de un año medio trabajando en ese proyecto, solo esperando la carta de voluntad por parte de la alcaldía para poder presentar el proyecto definitivo a MinTransporte”, expresó López.



La carta de los demás socios (Metro de Medellín, Área Metropolitana y Gobernación de Antioquia) ya está lista.



Asimismo, el funcionario contó que este requerimiento no se hizo de manera oficial, sino que Quintero lo anunció por redes sociales.



“Durante todo este año él (Daniel Quintero) sí nos ha hecho otros requerimientos los cuales hemos accedido, algunos sobre la financiación de ese 30% que nos corresponde a la región, otro fue sobre hacer más largo el soterrado, hubo otro sobre la inclusión de los cables al Plan Maestro del Metro”, contó el SERES, y agregó: “Lo que creemos es que es más bien una estrategia de dilación, porque concretamente lo que necesitamos es la carta para los recursos de la región”.



Aclaró López que el Metro de Medellín está completamente jugado y empapado del proyecto, al que incluso le hizo una ingeniería de valor para ajustar y optimizar su valor, le hizo los estudios técnicos y operará el sistema cuando esté construido. Asimismo, 8 de las 17 estaciones que tendrá el Tren del Río están integradas al Metro.



Es por eso que no entiende la petición de Quintero, si una empresa no riñe con la otra.



El próximo martes, que hay reunión de la junta directiva del Metro, de la que Quintero es presidente, se espera tocar el tema para solucionar esta situación y tener por fin esta carta que es lo único que falta para seguir con el proceso.



“Este proyecto está aprobado por toda la bancada antioqueña, que tiene cartas de apoyo firmadas por los gremios, cartas de apoyo firmadas por 124 de los 125 alcaldes de Antioquia, a excepción de Medellín. Cada día que pase es una oportunidad que perdemos para recibir los recursos del Gobierno Nacional”, expresó el funcionario departamental.



