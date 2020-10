Familia Gaviria respondió a la pedida de perdón de las Farc

La familia de Guillermo Gaviria respondió al discurso de Pastor Alape, quien este miércoles pidió perdón por el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri, durante la presentación de un informe sobre el Acuerdo de Paz en Medellín.

"Lo que declaran en privado y ante la JEP, por ejemplo, es muy distinto a la responsabilidad que asumen en público. En privado dicen que el secuestro no fue una conducta sistemática de las Farc o que los asesinatos de los secuestrados eran responsabilidad de los comandantes de los frentes puesto que ellos no tenían control", criticó Irene Gaviria, hermana del exgobernador Guillermo Gaviria.



Guillermo Gaviria, exgobernador de Antioquia y Guillermo Echeverri, exasesor de Paz, fueron secuestrados por las Farc el 21 de abril de 2002, mientras se encontraban con 900 participantes en la Marcha de la No violencia, que finalizaba en Caicedo (Antioquia).



Su retención duró 13 meses y fueron asesinados durante un intento de rescate.

Las palabras de Irene Gaviria fueron en respuesta a las que pronunció este miércoles Pastor Alape en el recinto de la Asamblea de Antioquia, frente a 26 diputados, alcaldes del Urabá y representantes de la Misión de la ONU en Colombia.



"Quiero reiterar a nombre de todos los exguerrilleros antiguos de las Farc nuestra solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño en esta confrontación. A la familia Gaviria, por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y con ese mismo compromiso de paz y reconciliación expresar nuestra solicitud, reafirmar nuestra solicitud de perdón, a los familiares del doctor Gilberto Echeverri", dijo Alape este miércoles.



En contraste, Irene Gaviria señaló que la diferencia entre las versiones la hace estar escéptica al respecto.



"Estas afirmaciones no solo son mentirosas, sino que realmente generan mucho escepticismo frente a una solicitud de perdón", concluyó Irene Gaviria.



