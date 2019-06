Sigue puja entre Antioquia y el Igac por datos de Belén de Bajirá

La Gobernación de Antioquia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) emprendieron una nueva pelea por Belén de Bajirá, esta vez en torno a la base de datos catastral de ese municipio, que reposa en los archivos del departamento de Antioquia. Ambas entidades se cruzaron cartas en las cuales ponen de manifiesto sus puntos de vista enfrentados.

Mientras que el Igac le exige a la Gobernación de Antioquia liberar esa información, para que el departamento del Chocó pueda comenzar a cobrar impuestos; Antioquia se niega a hacerlo, alegando que el proceso para definir la pertenencia de ese municipio aún está en curso. Vale recordar que ambos departamentos se disputan este territorio desde hace varios años, pero que el Igac determinó que le pertenece a Chocó y así lo estableció en la publicación de un mapa.



El enfrentamiento entre la Gobernación de Antioquia y el Igac comenzó el pasado mes de abril, cuando la directora general de esta entidad, Eva María Uribe Tobón, redactó una comunicación al gobernador de Antioquia Luis Pérez.



En ese documento, Uribe le solicitaba al mandatario ordenar cuanto antes el traslado de las bases de datos catastrales de la Gobernación de Antioquia al Igac, específicamente de los predios de los municipios de Turbo y Mutatá, señalando que de no hacerlo “supondría una vulneración a los derechos patrimoniales de los municipios de Turbo y Mutatá”, pudiendo generar “una dificultad para el departamento del Chocó en el cobro del Impuesto predial al cual tiene derecho”.



La directora del Igac establecía un plazo de ocho días corrientes y basaba su solicitud en la decisión del Consejo de Estado de no otorgar medidas cautelares al departamento de Antioquia, a pesar de que aún curse un proceso para definir la pertenencia de Belén de Bajirá. Para Pérez, es el Consejo de Estado y no el Igac el que debe definir esta disputa limítrofe.

“Si bien el mapa expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encuentra demandado por la Gobernación de Antioquia ante el Consejo de Estado, la medida cautelar de suspensión del acto administrativo fue negada por dicha corporación, con la cual la cartografía en cuestión goza de presunción de legalidad y en consecuencia produce todos los efectos jurídicos”, sostuvo la directora en el documento.



Ante esta solicitud, el gobernador Luis Pérez, dirigió una comunicación a la directora del Igac, el pasado 8 de junio, donde calificó la solicitud como un “atropello” y aseveró que el mapa expedido por el Igac, donde se resolvió la disputa de tierras, era "chimbo", "falso" y "tramposo", ya que el Congreso de la República y el Consejo de Estado aún no lo aprueban.

“Esta información es propiedad del Departamento de Antioquia y hace parte del patrimonio público y no se puede entregar sin que medien acuerdos legales y equitativos”, dijo el gobernador Pérez, quien aseguró en su comunicación contar con el respaldo del presidente Iván Duque y le solicitó a la directora del Igac comunicarse de forma directa con él.



El pasado mes de enero el gobernador de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, también le pidió al presidente Iván Duque apoyo para que la gobernación de Antioquia le entregara los datos catastrales.



El mandatario argumentaba que la carencia de esa información le impedía a Chocó comenzar los actos administrativos relacionados con el proceso de deslinde e invertir recursos en esa región.



