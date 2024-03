Tren del Río: la propuesta para que Antioquia no se quede sin Ferrocarril

A mediados del 2016 se creó la Promotora Ferrocarril de Antioquia con el objetivo de retomar el sistema férreo en el departamento.

La Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Metro de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) son los socios de dicha promotora, cuyo primer proyecto en gestión es un tren de cercanías que cruce el valle de Aburrá, llamado Tren del Río.

Más de siete años después el proyecto ha surtido una serie de cambios y modificaciones y no ha podido ser entregado a la Nación para la aprobación de la cofinanciación del 70 % vía Ley de Metros, como sí lo logró el Metro de la 80.

Sin embargo, después de que el Gobierno Nacional haya indicado de reiteradas maneras que no aportará más recursos para la terminación de proyectos como las vías 4G o el Túnel del Toyo, pareciera impensable que se puedan generar recursos para proyectos nuevos, como el Tren del Río.

A esto se suma que el proceso para buscar la cofinanciación tuvo un retraso de seis meses en el cronograma debido a la actualización del Modelo de Transporte de cuatro etapas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Ante esta realidad, Gustavo Ruiz, gerente saliente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, propuso acelerar algunos tramos con recursos de la región mientras a la par se avanza con el proceso de cofinanciación.

“Dado el escenario, y buscando una solución inmediata a los problemas de movilidad y de congestión de la Línea A del Metro, la región debe empezar la construcción del proyecto Tren del Río con sus recursos, materializando un segmento funcional de los ya analizados y que podría ser: el tramo Industriales-Caribe/Acevedo (antigua Línea F del Metro). Este permitiría descongestionar la Línea A del Metro y es el tramo de mayor demanda del proyecto”, propuso Ruiz.

Otra propuesta sería desarrollar el tramo Bello-Barbosa, en el norte del Aburrá, el cual posibilitaría la conexión directa a tres municipios que hoy no cuentan con un Sistema Masivo de transporte.

Para llevar esto a cabo, destacó el ingeniero, se deben revisar las condiciones de pago en especie para que lo que se planifique y construya se tenga en cuenta por parte del Ministerio como aporte de la región en caso de una cofinanciación.

Si las autoridades regionales optan por sacar adelante algún tramo funcional, Ruiz también recomendó tener en cuenta las operaciones urbanas ya establecidas, y algunas ya diseñadas, “para que desde el inicio de la operación del segmento funcionen y se puedan obtener ingresos alternativos que contribuyan con el FET del sistema o la expansión del mismo”.

Por su parte, la actual gerencia de la Promotora Ferrocarril de Antioquia indicó que están manejando dos opciones para este proyecto.

"Estamos impulsamos un Tren Mixto desde Medellín hasta Puerto Berrío, es decir vamos a ir por trabajando de manera paralela en dos escenarios con disposición técnica y financiera. El primer escenario, es el Tren del Río con la Ley de Metros y el segundo escenario es el Tren Mixto con aportes privados, recursos estatales con vigencias futuras o posible valorización que nos permite la inversión extranjera o nacional", afirmó la gerente, Marcela Holguín Moreno.

Desde la entidad esperan que alguno de los dos trenes salga a licitación en 24 meses y sacar alguno de los proyectos férreos adelante.

Otras voces sobre el tema

Guillermo León Alzate, quien fue uno de los primeros gerentes de la Promotora, apoyó la propuesta del exgerente Ruiz dejando en claro que el tramo que se priorice tiene que ser funcional.

“Cuando hablamos de que sea funcional quiere decir que los trenes tengan como llegar y devolverse. Eso no ocurre en el tramo Industriales-Acevedo, por lo que no lo veo funcional, en cambio sí se da en el tramo Bello-Barbosa, con la limitante que este tramo no descongestionaría la Línea A del Metro”, explicó Alzate.

Puntualizó el también exgerente, que con el 30 por ciento que le correspondería a la región para este proyecto se podría desarrollar alguno de estos tramos funcionales.

Por su parte, Andrés Emiro Diez, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, también se mostró a favor de acelerar alguno de los tramos con recursos de la región.

“Se podría pensar en los recursos que le llegarán a la Gobernación por el laudo con EPM sobre Hidroituango. Este es un plan por fases que creo que se debe mantener, incluso si no hay financiación por parte de la Nación. El poder ejecutar alguno de estos tramos demostraría que Antioquia puede tener cierta independencia fiscal, es un propósito de los antioqueños sacar ese tren adelante”, manifestó el experto.

Para el docente, una conexión entre Industriales y La Pradera (Barbosa) es fundamental tanto en transporte de carga como de pasajeros, ya que aliviaría la carga de la Línea A del Metro y potenciaría el desarrollo inmobiliario en el norte, algo que es importante para el Plan de Ordenamiento Territorial de esta zona del Aburrá.

Esto, a su vez, ayudaría al traslado de residuos sólidos hasta el relleno sanitario ubicado en este sector.

“Si por el tema de recursos no se alcanza este tramo, creo que Caribe-Barbosa sería clave”, opinó Diez.

Riesgos en el proyecto

Coinciden Alzate y Diez que la demora en el proceso de cofinanciación afecta notablemente el proyecto, ya que entre más tiempo pase mayores son los costos del mismo.

Recordó el exgerente del Ferrocarril entre 2016 y 2018, que la primera propuesta con los diseños para el tren de cercanías tenía un costo de unos $4,6 billones de pesos.

“Llegó el Gobierno de Aníbal Gaviria y decidió hacer modificaciones en los diseños para hacer un tramo soterrado, lo que incrementó su precio y eso, sumado al tiempo que ha pasado, tiene al proyecto en casi $7 billones”, expresó Alzate.

Para él, esta decisión fue tomada para salvar el espacio donde se harían las otras fases de Parques del Río, lo que es un error para sacar adelante el proyecto férreo.

Por su parte, Diez, opinó que, además del riesgo en el encarecimiento del proyecto, también está el tema de las franjas y los terrenos del ferrocarril, los cuales están en riesgo de que haya invasiones -como ya las hay- y posteriormente su recuperación sea más compleja.

Agregó, además, que hay costos ocultos que se deben tomar en consideración, como son los impactos ambientales, en transporte público y en ordenamiento territorial, que se pueden mitigar al tener un proyecto de estos en la región.

Sobre el Tren del Río



El Tren del Río en su totalidad cuenta con 63 km. de longitud, de los cuales 2,9 km son soterrados. Su trayecto va desde Primavera (municipio de Caldas) hasta Barbosa con 17 estaciones en este tramo, de las cuales 8 están integradas al Metro de Medellín.

De este tramo se priorizó una franja entre Aguacatala y Barbosa, llamada etapa 1, que tiene 46,5 km. de longitud y 14 estaciones (7 integradas al Metro). El costo sería de $6,96 billones con precios al 2022.

La proyección es que entre 2024 y 2025 se logre la preinversión y se surtan los procesos de confinanciación, para comenzar su construcción entre 2026 y 2033 para que esté operando un año después.

La etapa 2, entre Caldas y Aguacatala, de 16, 5 km, tendría la fase de preinversión entre 2031 y 2032 para luego pasar a la etapa constructiva entre 2033 y 2036 e iniciar operación en 2037.