A través de un comunicado que publicó anoche en su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe manifestó su apoyo a la venta de acciones de EPM en UNE.



La discusión del proyecto que presentó la administración de Daniel Quintero completa un año y ya ha sido hundido en dos oportunidades por la comisión primera del Concejo de Medellín.

Uribe explicó en 10 puntos su postura frente a la enajenación de acciones que, según dijo, tiene un calendario apretado y por lo tanto "se debe empezar con la autorización del Concejo".



En cuanto a la oposición que ha tenido el proyecto en esa corporación, que incluso ha sido liderada por su propio partido -el Centro Democrático-, señaló que había una alternativa para solucionar las inquietudes de los corporados.



"Una opción para resolver el impasse sería destinar el producto de la venta a una inversión de EPM o a apalancar inversiones en curso, con un fondo especial debidamente vigilado. También con ayuda de la academia para definir la inversión", indicó Uribe en el documento.

EPM, Une, Millicom

Venta para Inversión, vigilada y definida con la academia pic.twitter.com/JQLXeEw7dW — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2022

El expresidente Álvaro Uribe. Foto: @cesarmelgarejoa

¿Qué dice el partido?

Sobre el planteamiento del exmandatario, EL TIEMPO se comunicó con Alfredo Ramos, concejal y vocero de ese partido en la discusión de venta de acciones de EPM en UNE.



Ramos señaló que la propuesta de Uribe es seria, pero que se trata de una postura de carácter personal. "El quiere entrar en el debate, es una propuesta sensata, bien fundamentada e intencionada", explicó el concejal.



Y agregó qué: "Estamos a la expectativa de cuáles puedan ser la respuestas. Primero del gobierno de Medellín, si va a seguir con la discusión, que es una pérdida de tiempo volver a pasar por el Concejo donde le hemos dicho dos veces que no, o si van a proponer cosas nuevas".



"Lo único que adicionaría a la propuesta es que no sé, francamente, si hacer ese tipo de propuestas al gobierno de Daniel Quintero rayen, de alguna forma, en la ingenuidad política porque entendemos que al alcalde no le interesa el futuro de Medellín", afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Recinto del Concejo de Medellín. Foto: Cortesía Concejo de Medellín

Ramos dijo que no sabían si el proyecto se volvería a presentar, pero sí está convencido de que se deben poner nuevos argumentos sobre la mesa. "Más allá de si es necesario o no vender, la destinación de los recursos es demasiado importante. Ahí está el debate de fondo", explicó.



Además, aseguró que este punto en la discusión no ha sido claro y que, por tanto, se podría convertir en "plata de bolsillo" que no tendría escrutinio porque "no hay un norte de hacia donde van".



"Tienen que dar un paso más allá", dijo, para que se pueda cambiar la postura del partido en caso de que el proyecto se vuelva al recinto del Concejo. "Si hay algo más específico se abre la puerta para que muchos podamos ver con más objetividad el proyecto", puntualizó sobre este aspecto.



El excandidato a la Alcaldía de Medellín aclaró que mantienen una comunicación fluida con el expresidente y con las directivas del partido. "No necesitamos una discusión muy profunda, él conoce nuestra posición y agradecemos que ponga el debate en la agenda pública", concluyó Ramos.

Lo que respondió Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: @QuinteroCalle

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió en las últimas horas a la postura del expresidente Uribe y aseguró que la administración distrital volverá a presentar el proyecto al Concejo.



"¿Por qué sale Uribe a decir que sí apoya el proyecto? Porque ya se dio cuenta que es posible que ya no den los tiempos. Entonces no quiere tener que responder si se pierden los 2,8 billones de pesos por haberse demorado, por haberle pedido al concejo que votara no", aseveró el alcalde sobre las declaraciones de Uribe.



En cuanto a la propuesta de que que la academia vigile los recursos a través de un dijo afirmó que: "Nosotros no tenemos ningún problema, con esos recursos podemos hacer muchas cosas, pero que no le sigan 'mamando gallo' a la ciudad".



Además, anunció que el proyecto se radicará, por tercera vez, en el Concejo inmediatamente inicien las sesiones ordinarias que están programadas para octubre. "Nosotros vamos a presentar el proyecto otra vez para tratar de recuperar esa plata, pero es muy difícil que hoy lo podamos hacer", expresó.



Y concluyó: "Ahora nos toca esperar que Millicom no saque excusas y que en el Concejo no haya más dilaciones. Llevamos siete meses con excusas del Centro Democrático".



MEDELLÍN