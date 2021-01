La polémica con Quintero que le costó el puesto al director de Fenalco

La Junta Directiva de Fenalco Antioquia aceptó este viernes la renuncia presentada por el director ejecutivo, Carlos Andrés Pineda Osorio, durante el desarrollo de la Junta Extraordinaria, citada para estudiar el tema.



Y es que en el gremio se suscitó una polémica por el apoyo de Pineda al alcalde Daniel Quintero, durante el proceso de revocatoria que se adelanta contra él, por lo que en medio de informaciones a favor y en contra del director regional, el resultado fue perder su cargo.



"Los miembros de la Junta Directiva reiteran su agradecimiento a la labor realizada y su reconocimiento a los logros alcanzados por Pineda Osorio como Dirigente de la Seccional, así como su liderazgo, orientación al logro y compromiso. Con sinceridad, le desean lo mejor en sus nuevos proyectos", señaló la entidad en un comunicado este sábado.



Por lo pronto, la entidad señaló que se inicia la evaluación del proceso de selección del nuevo director, que debe cumplir con el perfil y la trayectoria requerida.



Ante la noticia, de inmediato el alcalde Quintero mostró su apoyo a Pineda y le ofreció públicamente "trabajar por Medellín":

Invito a @cpinedao a servirle a Medellín. Su trabajo permitió que Medellín fuera la primera en reabrir la economía y ser al tiempo la ciudad con menor letalidad y la que menos empleos ha perdido por la pandemia gracias al trabajo articulado con miles de comerciantes. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 23, 2021

Cabe mencionar que en su carta de renuncia, Pineda destacó su gestión en la entidad, que en 2020 superó una crisis financiera, tuvo utilidades por 281 millones de pesos y consiguió 152 nuevos afiliados.

Así comenzó la polémica

La aparición del nombre Carlos Andrés Pineda Osorio en el formulario de ciudadanos a favor de la no revocatoria de Daniel Quintero para la audiencia pública de este 25 de enero causó un revolcón en el empresariado antioqueño.



Pineda aparece en la sexta casilla de inscritos y esto causó polémica pues gran parte del sector empresarial se ha mostrado crítico a la gestión del alcalde por las medidas restrictivas que él ha tomado y en las que el comercio se ha visto más afectado.



Esta situación comenzó a dejar consecuencias para Fenalco, pues en menos de dos días, seis de sus afiliados tomaron la decisión de retirarse de la entidad: Dislicores, Cueros Vélez y Grulla&Wellco, Enjoy Sports, Bosi y la cadena de hoteles EE.



Estas compañías adujeron “intereses políticos” dentro de la Federación como la principal razón de su retiro. Si bien otras empresas aún no han oficializado, se especula que al menos otras 20 seguirían los pasos de las ya mencionadas.



A su turno, Fenalco había emitido un comunicado en el que le aclara a los casi 5.000 afiliados que tiene que debido a la naturaleza política de la Audiencia Pública de revocatoria de mandato, la Federación no participará en esta, pero eso no fue suficiente.



