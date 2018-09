La millonaria planta de cemento que aún no opera  en Antioquia

El sueño de la bonanza económica asoma con frecuencia en las conversaciones de los habitantes de Maceo, municipio ubicado en el Magdalena Medio. En este pueblo de clima caliente, rodeado de verdes terrenos aptos para la ganadería y la agricultura, las personas aún esperan que la empresa mexicana Cemex ponga en marcha la planta de producción de cemento que levantó allí, que le costó 420 millones de dólares y que, con la entrada en operación, prometía llevar un mayor desarrollo a esta región de unos 7.000 habitantes.

Entre 2012 y 2017, periodo del montaje de la planta, la gente pudo sentir y vivir el progreso: creció el empleo como nunca antes, aparecieron las oportunidades para todos y empezó a mejorar la calidad de vida. Hoy, es un recuerdo bañado de decepción y acompañado de esperanza, especialmente para los residentes de La Susana, corregimiento ubicado a unos 40 minutos del casco urbano del municipio y donde está la cementera. Anhelan que pronto se resuelva el lío jurídico que envuelve la multinacional y que la obligó a frenar el inicio de las operaciones en 2016, unos meses antes de la fecha estipulada para empezar a funcionar.

El corregimiento La Susana es uno de los tres que tiene Maceo. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, la investigación es sobre presuntas irregularidades que cometieron exdirectivos de la empresa en negociaciones para adquirir varios activos de la empresa C.I. Calizas S.A., antes ubicada en el predio donde hoy está la productora de Cemex, el cual se encuentra vinculado a un proceso de extinción de dominio en un proceso de defraudación al Estado. Según el ente acusador, dichos exdirectivos avanzaron en las negociaciones, pese a conocer el problema del terreno.



Esta situación dejó en veremos las esperanzas de los pobladores ante los beneficios que les dejaría una planta con capacidad de producir más de un millón de toneladas de cemento al año. Hoy, se conforman con ver erigida la gran estructura cuyas máquinas encienden algunos trabajadores para que la falta de uso no las deteriore.

El camino hacia el lugar también luce una de las grandes ventajas que recibieron tras la llegada de la multinacional: el mejoramiento de la vía principal del corregimiento que conecta con el centro municipal y que ni en sueños pensaron que sería pavimentada.

La vía principal de La Susana, que comunica con Maceo, aún no está totalmente pavimentada. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Sin embargo, como la planta, también está frenada su rehabilitación. Es una carretera parchada, en la que se alternan los tramos pavimentados con aquellos todavía cobijados por arena y piedras. Aun así, el tiempo para llegar al casco urbano se redujo de al menos una hora y media a 40 minutos.



Julián David Urrego, secretario general y de gobierno del municipio, explica que tenían muchas expectativas frente a los aportes tributarios que la empresa le haría al municipio. Tanto así, que el Plan de Desarrollo fue pensado con ambiciosos proyectos sociales que luego tuvieron que ser revisados para ajustarlos al presupuesto existente.



Funcionarios de la alcaldía contaron que entre las propuestas más grandes estaban crear una secretaría de educación, mejorar y construir escuelas rurales, edificar una casa de justicia, remodelar el parque principal con énfasis en movilidad, ampliar la infraestructura hospitalaria, hacer proyectos de vivienda y adecuar un espacio para el centro administrativo, pues la casa donde actualmente funciona le pertenece a la parroquia y no al municipio.

Cuando Cemex llegó al municipio contrató una parte muy significativa de la población, la cual empezó a gastar más y a dinamizar la economía, algunos comerciantes tenían dos y tres empleados FACEBOOK

Un pueblo entre necesidades

Aunque estas metas siguen en pie, Maceo no cuenta por el momento con los recursos sobre los que se planearon. La expectativa era que cuando la planta empezara a producir, el municipio tendría un aumento del 88 por ciento en el recaudo de ingresos corrientes tributarios por concepto de impuestos, respecto a la vigencia de 2015.



Hoy, la realidad es otra y las necesidades saltan a la vista. Según Hilda Suárez, profesional de la oficina de Planeación, hay un gran déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, abunda el desempleo y el hospital y los dos centros de salud del municipio están en malas condiciones.

Las personas de La Susana tienen la esperanza de que la planta empiece a funcionar para que haya más proyectos de inversión social. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Los albores del progreso que se vivieron durante el montaje de la planta acostumbraron a los habitantes a una vida que ahora añoran. Muchos de ellos, contó Urrego, obtuvieron por primera vez una remuneración correspondiente a un salario mínimo. Muchos también pidieron créditos para comprar motocicletas o mejorar sus casas, pues las opciones de alquilarlas crecieron. Hoy, están con las deudas pero sin una fuente de ingresos para solventarlas, sin contar la caída que ha tenido el comercio local.



“Cuando Cemex llegó al municipio, contrató una parte muy significativa de la población, la cual empezó a gastar más y a dinamizar la economía, algunos comerciantes tenían dos y tres empleados. Todo eso cambió y muchos incurrieron en gastos que hoy los tienen sofocados”, dijo el secretario, quien añadió que esta situación ocasionó la salida de familias en busca de oportunidades en otros lugares.

Maceo es un municipio ubicado en el Magdalena Medio antioqueño y tiene unos 7.000 habitantes. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Durante la fase de construcción de la planta, Cemex generó unos 1.200 empleos directos, mientras que en la etapa de una eventual entrada en operación generará más de 300: 140 directos y 160 indirectos.



Por el momento, los habitantes siguen esperando que se ponga en marcha la operación de la cementera. Por ello, casi todos los jóvenes cuando salen del colegio ingresan al Sena para estudiar programas relacionados con los perfiles que esta requiere y hay muchos que ya terminaron técnicas y tecnologías a la espera de una oportunidad.



Entre tanto, Ricardo Naya, presidente de Cemex en Colombia, explicó que no se empezarán las operaciones hasta que no se tenga el 100 por ciento de los permisos y las licencias que amparen la totalidad de la capacidad instalada.



“Para que eso suceda, debemos seguir trabajando en dos frentes: con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para actualizar los contratos que hoy tenemos con ellos; y el otro es con Corantioquia para garantizar los permisos y las licencias necesarias para operar la planta a plena capacidad. Hasta que eso ocurra no podemos dar con certeza la fecha en que vamos a entrar en operación”, puntualizó el directivo.

Los proyectos sociales de Maceo en los que participa la empresa

De acuerdo con Carlos Alberto Restrepo, socio de la Junta de Acción Comunal de La Susana, el deseo de que la empresa se ponga en marcha no solo está latente por el crecimiento económico, sino también por la inversión social que podría significar para el corregimiento, cuyas condiciones son precarias en muchos sentidos.



El líder social cuenta que entre las dos grandes prioridades están la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y el funcionamiento adecuado del centro de salud, el cual luce a un costado de la calle principal, de puertas cerradas casi a diario. Afirman los habitantes que un médico los visita cada 15 días y una enfermera cada 8, para hacer procedimientos básicos y entregar algunos medicamentos.



Esta situación, dice Disney Astrid Pereañez, coordinadora de la Casa de la Cultura, es una de las quejas principales, puesto que pagar una motocicleta hacia el casco municipal cuesta al menos 30.000 pesos, un valor similar al pasaje del bus hasta Medellín, lo que significa un doble problema a la hora de salir de urgencia ante inconvenientes de salud.

En sede primaria de la Institución Educativa Rural Cristo Rey se desarrollan algunas obras en convenio con la alcaldía de Maceo y Cemex. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Para la Institución Educativa Rural Cristo Rey, ubicada en el corregimiento, la llegada de Cemex trajo también beneficios. Tableros, ventiladores para cada aula, mallas para la seguridad, reflectores para la cancha, entre otros equipos de dotación fueron donados por la compañía para la sede de bachillerato.



Incluso, en este momento, se desarrollan obras en la sede de la primaria, para construir una bodega y la tienda escolar: los materiales los aporta la empresa de cemento y la mano de obra, la alcaldía.



Asimismo, Cemex lidera con la comunidad educativa el proyecto ‘Sembrando futuro’, un plan de reforestación con árboles frutales en predios que le pertenecen al colegio; los estudiantes ya han sacado cosechas y están pensando en incluirle un componente de mercadeo.

Además, de la mano de la administración municipal, Cemex participa en ‘La bloquera solidaria’, propuesta para mejoramiento de vivienda, en la que la empresa aporta el cemento.



Y, con la iglesia y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la multinacional también desarrolla ‘Mambrú no va a la guerra’, en el que participan 35 niños y adolescentes en la consolidación de una banda marcial, la idea es prevenir el reclutamiento de los menores de edad por parte de grupos armados ilegales.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín

@HeidiTamayo