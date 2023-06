Mucha polémica en redes sociales ha generado la película francesa Brotherhood o 'Medellín', como se tradujo para el país, la cual tuvo parte de su rodaje a mediados del año pasado en la capital antioqueña.



Según la alcaldía de Medellín, esta producción francesa generó cerca de 3.000 empleos y representó una inversión de más de $4.300 millones en servicios audiovisuales y logísticos.

Zonas de la ciudad como la Autopista Sur, las escaleras eléctricas de la comuna 13, la comuna 4 (Aranjuez) y el Cementerio San Lorenzo se transformaron en sets de rodaje de la película, recientemente inaugurada y que ya está en el servicio de Amazon Prime.



Precisamente, quienes han visto la película han criticado que esta estigmatiza a la ciudad debido al tema de violencia y carteles que se maneja en la trama.



Uno de los que inició la polémica fue el periodista Luis Carlos Vélez, quien criticó, además, que la alcaldía hubiera apoyado este proyecto.



Luis Carlos, yo soy el Alcalde de Medellín, no un dictador.

¿Quisieras que revise cada guion para borrar aquí y allá lo que no me guste? La historia no se cambia así, sino con resultados.



En relación a los permisos, la Alcaldía los entregó en atención a la financiación pública… https://t.co/8nO6FedkMM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 4, 2023

“Acabo de ver los primeros 10 minutos de la película francesa ‘Medellin’ en Amazon, sentí nauseas, vergüenza y repudio. Lamentable que la propia alcaldía de Daniel Quintero se hubiera prestado para burlarse y estigmatizar a su ciudad. Que tristeza por una ciudad que ha sufrido tanto…”, expresó el periodista.



El alcalde Quintero no se quedó callado y también le respondió la crítica e indicó que no es un dictador como para revisar el guion de la película para modificarlo.



“La historia no se cambia así, sino con resultados. En relación a los permisos, la Alcaldía los entregó en atención a la financiación pública que recibió la película por parte del entonces Gobierno Duque. No le tires muy duro a él”, trinó Quintero.



Por su parte, Álvaro Naváez, secretario de Cultura de Medellín, opinó que “hay cine argumental, cine de crónica, cine documental... etc, y este caso, cine de ficción, que recoge historias que en algún momento pudieron haber sucedido, pero que esta comedia tenga como escenario Medellín, no significa que sea una realidad palpable. Es como si no hubieran podido hacer Taxi Driver en New York”.



La película ‘Brotherhood’ es una comedia con elementos de acción, como persecuciones en vehículos a alta velocidad. Según su sinopsis, “al hermano pequeño de Reda (Interpretado por Ramzy Bedia) le ha secuestrado un peligroso cartel de Medellín. Para salvarle, Reda echará mano de un grupo de amigos que no están en absoluto familiarizados con el mundo de la mafia. Su plan para rescatar a su hermano es sencillo, pero también muy loco: reunir un equipo y llevar a cabo una redada en Colombia”.



