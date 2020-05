La otra epidemia: Discriminación al personal de salud en Medellín

Eran los primeros días de la cuarentena y Catalina*, paramédico de una reconocida clínica de Medellín, salió hacia su trabajo con el uniforme que la identifica como personal de la misión médica.



Camino a la estación del metro solo vio a pocas personas, una ciudad casi vacía. Fuera de eso, todo parecía normal. Pero al entrar a la estación notó cómo algunas personas se retiraban apenas ella se acercaba y, al entrar al vagón, otras se corrían hacía otro lado. Incluso le escuchó decir a una señora que no se hiciera tan cerca.

Estos fueron los primeros signos de un comportamiento que, aunque no generalizado, preocupa aún hoy a las autoridades de Medellín: la discriminación hacia el personal de salud.



La situación que cuenta Catalina se ha repetido con algunas enfermeras y paramédicos de otras clínicas y hospitales de la ciudad, como el Pablo Tobón Uribe y la Clínica Medellín.

Al principio las aislaban, les hacían comentarios desobligantes, como 'No me toques, no me infectes', principalmente en el metro.

"Al principio las aislaban, les hacían comentarios desobligantes, como 'No me toques, no me infectes', principalmente en el metro", aseguró Juan Camilo Hoyos, jefe de comunicaciones de la Clínica Medellín, que tiene sedes en Belén y El Poblado. Incluso, revela, "algunos taxistas llegaron a bajar a enfermeras de los vehículos".



El rechazo de la comunidad médica y del alcalde Daniel Quintero, en su momento, no amainó la situación. A mediados de abril, el médico cirujano Óscar Alberto Velásquez denunció que una persona que reside en el edificio Saint Denis, en El Poblado, su lugar de vivienda, le impidió el ingreso.

En un comunicado, la administración negó que eso hubiera ocurrido como política del edificio, pero familiares del profesional de la salud afirmaron en redes sociales que sí hubo discriminación.



Y en otro caso, en la urbanización Senderos del Palmar, en Robledo, los vecinos pegaron en una cartelera comunal un aviso hecho a mano que rezaba: "Señores médicos, enfermeras y bomberos, por favor no usen el ascensor, no nos pongan en riesgo. Att: vecinos". En este caso, la administración del edificio informó que investigaría el caso y aplicaría sanciones.

A estos hechos le siguió otro que Metrosalud, la entidad oficial de salud de Medellín –que cuenta con 54 puntos de atención y 2.200 empleados–, aseguró que es el único ataque que ha sido reportado oficialmente en esta época de cuarentena.



Una de sus paramédicos que iba a trabajar en su moto a una de las unidades de salud en el occidente de la ciudad, fue golpeada con un palo en el brazo y la espalda y recibió una incapacidad de tres días.

''Tengo miedo'

Cuando les dije, en un tercer anillo que tenían en la vía, que era personal médico de la unidad, una señora que tenía un palo me pegó. FACEBOOK

“Iba a tomar el turno de las 7 de la noche. Estaba a unas cuadras de la unidad y eran como las 6 y cuarto de la tarde. Me encontré con unas barricadas y cuando les dije, en un tercer anillo que tenían en la vía que era personal médico de la unidad, una señora que tenía un palo me pegó. Un señor que vio lo que pasaba me ayudó a pasar; yo estaba ya hecha un mar de lágrimas y tenía mucho miedo", le contó la paramédico a EL TIEMPO.



"Tengo miedo... Ese día muchos de los compañeros que salíamos del turno debimos ser escoltados por la Policía... Nos preguntábamos si íbamos a volver al trabajo y nos iban a pegar”, dijo.

Y el más reciente hecho ocurrió en Sabaneta, en el sur del Área Metropolitana, donde dos odontólogos fueron atacados con huevos y con gritos de ¡fuera, fuera! de unos habitantes de un conjunto residencial donde atendían una urgencia.



Estos hechos llevaron a clínicas, hospitales, IPS y EPS a recomendarles a empleados, como principal medida de seguridad, no usar el uniforme en sus desplazamientos en transporte público. "No tiene presentación que uno tenga casi que esconder su profesión sabiendo que estudiamos para salvar vidas", afirmó Martha Cecilia Castrillón, gerente de Metrosalud.

No tiene presentación que uno tenga casi que esconder su profesión sabiendo que estudiamos para salvar vidas.

La funcionaria contó que además les están facilitando transporte a los empleados. "Buscamos evitar el tema de que usen el servicio público, por el riesgo de la circulación del virus en la ciudad y que ellos se puedan infectar", dijo.



Otras entidades que tomaron medidas son la IPS de la Universidad de Antioquia, que atiende a más de 1.800 pacientes en sus casas, con transporte para sus empleados, y el Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU).

"Lo que nuestro hospital ha hecho es que ha incrementado las rutas de buses de nuestro propio transporte para que usen lo menos posible el transporte público y hay un sitio especial para que se cambien la ropa", aseguró Andrés Aguirre, director del HPTU.



“Que esto ocurra demuestra insensatez... Es natural que la gente tenga miedo, pero hay miedos irracionales”, afirmó Aguirre.

La secretaria de Salud de Medellín, Andrea Uribe Montoya, informó a través de su jefe de prensa , que esa entidad no tiene registros de agresiones, pero rechazó todo acto de esta naturaleza.



En el mismo sentido se pronunció el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda. "Hacemos un llamado a la población medellinense y del valle de Aburrá, para que tratemos con respeto y con aprecio a estos hombres y mujeres que están en la primera línea de combate y de batalla contra el Covid19", dijo Vivas, y aseguró que en su despacho no hay denuncias por hechos de estas características.

Hacemos un llamado a la población medellinense y del valle de Aburrá, para que tratemos con respeto y con aprecio a estos hombres y mujeres que están en la primera línea de combate.

El gremio médico, agrupado en la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, también rechazó estos comportamientos. "Los invitamos a respetar la misión médica. No somos héroes, somos trabajadores, por lo tanto somos parte de la ciudadanía", dijo su director, Germán Reyes.



*Nombre cambiado

por razones de seguridad.



