Antioquia Presente es una organización sin animo de lucro que desde hace 40 años acompaña desastres ocasionados por fenómenos naturales, no solo en su departamento de origen, sino en todo el país.



Desde 1983, se ha dedicado a generar conocimiento de valor en torno a la gestión de Riesgos de Desastres en Colombia y otros 12 países de Latinoamérica. Su equipo ha estado presente en 32 emergencias en las últimas 4 décadas.

Es precisamente por esto que Nicolás Ordoñez, director de la corporación, fue invitado a participar en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidad para la revisión de mitad de periodo de la aplicación del Marco de Sandái —adoptado en 2015— para la Reducción de Riesgos de Desastres, en Nueva York.



Con invitados de 187 países, entre los cuales figuran líderes mundiales en la materia, el ingeniero paisa es el único representante colombiano en el encuentro que se realiza este 18 y 19 de mayo en Estados Unidos.



Su intervención se enfocará en los avances, riesgos y retos que hoy enfrenta el país en cuando a gestión del riesgo de desastres.



Desde la Gran Manzana, Ordoñez habló con EL TIEMPO sobre la experiencia de la organización en el cambio de enfoque hacia la prevención —lo que hizo que fueran destacados por encima de entidades como la Ungrd y el sector privado— e hizo un llamado para trabajar desde diferentes sectores mancomunadamente en la gestión del riesgo.

Nicolás Ordoñez, director de la corporación Antioquia Presente. Foto: Cortesía Antioquia Presente

¿De qué se trata esta reunión de mitad de término?

Estamos en la reunión de alto nivel de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es la mitad de término, entre 2015 y 2030, del Marco de Sendái, que es paralelo a la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU.



No puede haber desarrollo sostenible sin tener en cuenta la base que es el riesgo. Se puede puede trabajar e invertir mucho, pero si después se presenta una temporada del fenómeno La Niña— con 700.000 personas afectadas el año pasado en Colombia— cualquier proceso de desarrollo se ve frenado.Entonces, revisamos cómo vamos en la mitad del término, entre 2015 y 2030, ver qué va bien y que no va tan bien.

¿Y cómo va Colombia y Antioquia?

Hay dos indicadores que muestran avances. El primero es que ya hay un poco más de gobernanza frente al concepto de la Gestión de Riesgo de Desastres. Evolucionamos de ser un país que trabajaba en la gestión de desastres, a trabajar en la gestión del riesgo de desastres. Tener la palabra de riesgo en el intermedio es importante porque trabajamos para que el riesgo no se materialice y no se vuelva a desastres. Hay instituciones, hay un poco más de gobernanza en departamentos y municipios. Entre las cosas que se crearon está la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nosotros en estos 40 años hemos sido relevantes para crear esa institucionalidad.

¿Y el otro indicador cuál es?

La segunda cosa que va bien es que hay menos muertos en el mundo por temas de desastres, pero hay muchísimos más afectados. En los últimos 20 años se han duplicado, por ejemplo, las afectaciones por fenómenos climáticos. Lo que vemos es que por el cambio climático eso va a aumentar mucho más y esa es una variable que hoy no conocemos muy bien, no sabemos cómo actuar frente a eso. El gran reto es cómo vamos a llegar a las empresas, gobiernos y comunidades.

¿Cuál es la importancia de llegar a esas comunidades?

Una persona que no sabe que va a comer por la noche, porque en Colombia tenemos zonas donde la gente no come más de dos veces al día —en Bajo Cauca tenemos inseguridad alimentaria del 90 por ciento— no va a dejar de hacer minería, porque eso va a afectar medio ambiente. Tenemos que ir trabajando paralelamente en diferentes frentes.

La entidad ha atendido 32 desastres en sus 40 años de historia. Foto: Cortesía Antioquia Presente

Mencionaba a las empresas, ¿qué rol juegan ellas?

Yo creo que ahí hay una reflexión que debe ser profunda para Colombia y yo la hago con las entidades que trabajan temas de desarrollo empresarial. Las emisiones de carbono del país, que impactan directamente el cambio climático, son del 0,2 por ciento, es decir, lo que Colombia emite es supremamente bajo. No es que no tengamos que trabajar en ello, pero los grandes contaminantes del planeta son quienes tienen que hacer los mayores esfuerzos. El cambio climático es una realidad y además de bajar emisiones tenemos que trabajar más en adaptación. La agenda las empresas está enfocada en bajar emisiones y eso va a aportar al problema global, pero en Colombia no está impactando un problema y no estamos haciendo nada, no estamos tomando las decisiones de desarrollo basadas en temas de riesgos.

¿Pero cómo entra el sector privado ahí?

El sector empresarial es fundamental y ahí lo que nosotros tenemos que hacer como entidad que trabaja en este tema es crear una propuesta de valor para las empresas para que ellas entiendan cómo pueden usar esta información para tomar decisiones, en particular, para la continuidad del negocio y las comunidades que hay alrededor. Hoy hay unas capacidades que nosotros venimos desarrollando en ciencia de datos para evaluar escenarios climáticos de riesgo para la toma de decisiones. Debemos de manera previa mirar cuáles son las zonas que se van a afectar en un futuro y a partir de eso hacer intervenciones por las personas y continuidad del negocio.

¿Qué implica esa adaptabilidad?

El año pasado hubo 700.000 personas afectadas por la temporada de lluvias. Si seguimos llegando a acompañar a las familias después de los desastres y fenómenos no tenemos la capacidad. Ni Antioquia Presente, ni el gobierno, ni las empresas. Tenemos que cambiar la mirada y es llegar antes para entender cada territorio y cuál es la relación con la vida. Como yo digo, arriesgar todo por la naturaleza.

¿Eso qué significa?

No hemos tenido una buena relación con lo que está vivo, con la naturaleza. Solo si replanteamos esa relación vamos a empezar a construir una nueva forma de apropiación del territorio. Hoy las comunidades vulnerables se asientan muy cerca al agua, las quebradas y a los ríos, eso las expone mucho más ante amenazas, eso lo tenemos que cambiar.



Tenemos que llegar a cada comunidad y explicar de manera muy sencilla cómo hace un ordenamiento territorial simple y real porque las comunidades vulnerables no pueden escoger como se asientan. Entonces, 1. restablecer relación con lo vivo, 2. buscar mecanismo alternativos para que los más vulnerables se asienten en otras zonas y 3. invertir recursos y capacidades para pensar en reducción de riesgos de desastres.

¿La reducción de riesgos de desastres sí es una apuesta para los gobernantes?

Hay mayor gobernanza, pero no sabemos dónde invertimos los recursos para la reducción del riesgo. Los recursos se siguen yendo para desastres. Solo en Providencia invirtieron más de 2 billones de pesos en la reconstrucción, pero hoy las capacidades allí son muy limitadas para temas de prevención. Nosotros estamos yendo a Providencia a formar a las comunidades en temas para entender que es un huracán, cómo los va a impactar y qué tienen que hacer. El gobierno no está haciendo esa tarea como la debería hacer.

Hablaba de la ciencia de datos. ¿Esa tarea debe estar en manos del Estado, la academia, el sector privado? ¿Quién debe adelantar esa gestión?

Creo que el mundo evolucionó. Este es un problema que si solo lo busca resolver el Estado va a fracasar. Tiene que ser un gran llamado a nivel nacional para juntar empresas, gobierno, academia, sector social y comunidades. El gobierno hoy invierte la mayor cantidad, aproximadamente 90 por ciento, de los recursos en atención de riesgos de desastre. Ellos son quienes mejor están haciendo la tarea. ¿Quiénes no están haciendo la tarea? El sector empresarial, el sector social, la academia. Tenemos que sumarnos a los esfuerzos que se está jalonando el sector público, porque son los únicos que están haciendo algo, puede que falte, pero lo están haciendo, pero nos falta mucho de otros sectores en hacer esa labor.

¿En qué se deben destinar los recursos?

Tenemos que invertir recursos en prevención. Hay una cifra de Naciones Unidas que es muy poderosa y es que un peso en prevención son 15 en reconstrucción. Pero en Colombia todavía no sabemos dónde vamos a invertir bien ese peso. Necesitamos información de calidad para tomar mejores decisiones, ¿y eso qué implica? Ciencia de datos de alto nivel, con capacidad de procesar información de 50 años con escenarios climáticos y de riesgo, a partir de herramientas de inteligencia artificial, para uno poder predecir qué va a pasar y a partir de eso tener un mapa mucho mejor de dónde invertir los recursos.



Tiene que volverse una prioridad. Tenemos que tener líderes que sean conscientes que no hay desarrollo si no se tienen cuenta la capa de la gestión del riesgo. ¿Cuál es el problema de la prevención? Que un proceso exitoso de prevención es cuando no pase nada. Me toca buscar propuestas de valor para que eso sea atractivo para los gobernantes, para los empresarios y para la comunidad.

Antioquia presente está desarrollando labores de prevención en Providencia. Foto: Cortesía Antioquia Presente

¿Hay algún país que pueda ser ejemplo para Colombia?

En Latinoamérica, México lo está haciendo muy bien. México tiene una gran gobernanza en temas de reducción de riesgo de desastres y de manejo. Chile lo está haciendo bastante bien. Por el momento podría decir esos dos países. En el Caribe hay países que lo están abordando de una manera muy interesante. En Colombia tenemos multi riesgos, más o menos el 80 por ciento de los riesgos están asociados a inundaciones, pero hay huracanes, tsunamis, movimientos en masa e incendios forestales.

¿Cuáles son las principales conclusiones que saldrán de la reunión?

No es suficiente con el conocimiento técnico, es fundamental cruzar la inteligencia artificial, con el conocimiento local y ancestral. Esa es una de las grandes conclusiones que van a seguir esta conferencia que vamos a tener jueves y viernes.

¿Estamos preparados para el fenómeno del Niño?

Esto es un fenómeno global, que cada vez va a aumentar intensidad y frecuencia, cada vez se acorta más. El año pasado se presentó el fenómeno de La Niña, con grandes afectaciones a partir del agua. Ahorita se viene un fenómeno del Niño, que son sequías muy fuertes que pueden impactar en el nivel de los embalses, las comunidades por los incendios, los cultivos, el tema económico que no lo hemos hablado es superimportante.

¿Qué recomendaciones se pueden entregar?

Hay indicaciones de corto plazo que son tener cuidado con los incendios, con tirar botellas que pueden volverse lupas para prender incendios, con tirar colilla, con iniciar pequeñas esquemas de basura en Colombia. Tenemos que fortalecer los equipos de bomberos, darles herramientas para trabajar. Un tema que estamos trabajando en Naciones Unidas en esta visita y es sistemas de alerta temprana, que es la capacidad de tomar decisiones rápidas para salvar vidas y proyectos productivos. A más largo plazo tenemos que sembrar más bosques, que no es sembrar árboles, hay que pensar cuál es el ecosistema que se requiere en cada territorio.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com