En la historia de la medicina ha quedado plasmado para siempre el nombre de una antioqueña como la primera mujer latina en ser galardonada con el premio Norman Geschwind que otorga la Academia Estadounidense de Neurología.



Ella es Liliana Ramírez Gómez, nacida en Marinilla, uno de los tantos pueblos del Oriente antioqueño que se debate entre preservar lo tradicional o darle paso a lo moderno.

Se crió en el barrio El Salvador, Medellín, una barriada de pujantes obreros a la que llegó con sus padres quienes querían una mejor educación para sus hijos.



La menor de diez hermanos tuvo sus inicios académicos en una escuela pública ubicada muy cerca de la afamada Placita de Flórez, la misma a la que llegaban campesinos del corregimiento Santa Elena y del Oriente para vender sus productos de pancoger y flores.



De allí pasó a la Institución Educativa Javiera Londoño para continuar su bachillerato.



Desde muy niña sabía que su deseo era ayudar a las personas más vulnerables y fue por eso que se animó a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, plantel educativo que no le haría fácil su ingreso, pero en el que hoy sacan pecho por la profesional en que se ha convertido.



“Nada más podía aspirar a estudiar en una universidad pública, porque entrar a una privada, pues no, no estaba como en los medios que mi familia podría cubrir y yo quería estudiar medicina, entonces pensé en entrar a la Universidad de Antioquia”, cuenta Ramírez, quien es la directora clínica de la División de Trastornos de la Memoria del Hospital General de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, y profesora en la Escuela de Medicina de Harvard.

Su llegada a Estados Unidos

La llegada de esta marinilla al afamado plantel educativo se fraguó cuando aún era estudiante de pregrado y formaba parte del Grupo de Neurociencias de Antioquia, adscrito a la Facultad de Medicina del Alma Máter. Estando allí se ganó una beca que le permitió pasar tres meses en Harvard en un intercambio.



Finalizado el viaje regresó al país, hizo el año rural en su tierra natal y decidió presentarse a neurología. Asistió por tres semestres a las aulas antes de irse definitivamente para Estados Unidos donde, en medio del intercambio, conoció a quien hoy es su esposo.



Especializarse en neurología en la Universidad del Sur de California y luego en neurología cognitiva y del comportamiento, le ha abierto las puertas para trabajar con la comunidad latina, una población marginada y que, según datos entregados por la Oficina de Censo de Estados Unidos en su reporte del 2020, representa el 18.6 por ciento de la población total del país.



“Yo desde que estaba haciendo mi residencia aquí en Estados Unidos me di cuenta muy rápido que hay poblaciones que son marginalizadas, que no reciben los mismos servicios, los mismos tratamientos, que tampoco tienen las mismas oportunidades, que aquí hay mucha desigualdad y lo que llamamos inequidad en el cuidado", dice.





Agregó que "durante todos mis estudios y mi trabajo, uno de los problemas que he visto, por un lado, es esta inequidad de que no tienen el mismo acceso y tampoco tienen, por ejemplo, la oportunidad de ver gente o doctores que hablen su mismo idioma”, comenta la docente.



A esas situaciones se le añade la cantidad de investigaciones que se realizan sobre el Alzhéimer, la memoria y nuevos tratamientos, donde la población latina no tiene una representación significativa, así allí vivan más de 65 millones de ellos. Además, también aparecen las dificultades para obtener un diagnóstico temprano, y médicos que envían exámenes diagnósticos que no son los apropiados por la barrera del lenguaje.



"Son como disparidades en muchos niveles que van desde la presentación, el diagnóstico y el tratamiento", agrega Ramírez.



Han sido estos factores los que la han incentivado a buscar estrategias que permitan acercar la neurología a esta población.



Una de ellas fue la creación de la clínica en español en el Hospital General de Massachusetts. Al lugar asisten los mayores que tienen problemas de memoria para una evaluación apropiada, así como la posibilidad de involucrarse en los estudios de investigación.



También está el grupo multicultural para la prevención de Alzheimer (Multicultural Alzheimer's Prevention Program - MAPP), colectivo del que hace parte y dirige la doctora Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Antioquia y profesora asociada en Harvard



A través del MAPP se hacen evaluaciones cognitivas en español y no solo se adelanta un servicio clínico enfocado en la atención, diagnóstico y suministro de medicinas.

Ramírez Gómez recibió el premio Norman Geschwind de la Academia Estadounidense de Neurología. Foto: Cortesía

El premio

El premio Norman Geschwind de la Academia Estadounidense de Neurología, dice Ramírez, se les entrega a neurólogos que son especialistas en la neurología cognitiva y que han realizado investigaciones.



En esto último ella es una experta, pues ha estudiado, por ejemplo, cómo los déficits olfatorios están asociados a la acumulación de la patología relacionada con el Alzhéimer, un Alzhéimer autosómico dominante, al igual que una dedicada a los cuidadores, aquellas personas que dedican su vida a atender a un familiar con cualquier tipo de demencia.



“Esa área ha sido muy cercana a mi corazón, porque yo descubrí aquí, cuidando a mis pacientes, que yo no tenía mucho que ofrecerles a las personas que cuidan a su familiar con demencia. Ellos me decían: vea, pero qué hago, no duerme, está agitado, se sale de la casa”, comenta Ramírez.



Por eso se puso a la tarea de adaptar una intervención que estaba en inglés para un público de habla hispana.



“Por eso me dieron el premio, por mi investigación que ha sido muy enfocada en la demencia y también en ayudar a las personas latinas que no tienen muchas oportunidades: por el idioma, porque no tienen acceso a la clínica. Por todo eso me dieron el premio", concluyó.

Una APP para los cuidadores

Como los cuidadores ocupan un lugar muy importante en su trabajo, Ramírez avanza en la creación de una aplicación móvil en español donde ellos recibirán educación en cómo manejar los síntomas de quienes padecen demencia y tienen problemas de sueño, ansiedad, agitación, dificultades para vestirse y otros.



Cuando esté posicionada entre los pacientes latinos en Estados Unidos, se sueña con traerla al país para que sea usada entre la población local.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN