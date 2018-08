La mujer de los 7 nombres, el documental que reconstruye la historia

“Soy la mujer de los 7 nombres reinventada por necesidad”, afirma Yineth la protagonista del impactante documental dirigido por Daniela Castro y Nicolás Ordoñez. Un proyecto transmedia que cuenta con el apoyo de la ONU para su distribución y que se inició con la película de ficción Alias María de José Luis Rugeles.

Daniela Castro reconstruye la memoria de la violencia a través de una historia singular. Y como explica, subraya algo que poco se ha contado en nuestro continente: “la perspectiva femenina de la violencia y la transformación que esto implica”. Una mirada donde ni los héroes ni los villanos lo son del todo.



Cuando se cree que conocemos muchas historias de quienes han vivido la guerra, que sabemos el significado de las palabras: miseria, abuso, injusticia, rechazo, abandono, guerrillero y ex guerrillero, al conocer a Yineth nos damos cuenta de que no es así, que somos meros espectadores.



Ella ha vivido todas las violencias del país, enfrentada desde niña al vacío, al peor lado de la vida y sin embargo, sigue aferrada a ella; sin dejar que las experiencias, profundamente, dolorosas le roben la sonrisa y la esperanza.

“Aunque el vestuario y los nombres han cambiado, la esencia sigue siendo la misma”, explica ante la cámara esta mujer, campesina, ex guerrillera, madre y promotora de reintegración.



Nació en Caquetá, Huila, un pueblo que no figura ni en los mapas de Colombia. “Allí no se conoce un hospital, la palabra bachiller ni la palabra universidad, ni hay presencia del estado. Y las familias que viven en la miseria tenían que entregar un familiar a las Farc”. A los 12 años fue reclutada por ser la mayor de 7 hijos y permaneció por 5 años hasta que logró escaparse.



Cuando cree que va a liberarse de la carga familiar y de su ambiente hostil, se introduce en otro infierno, en la guerra misma. Como el personaje de Ofelia en El laberinto del fauno, donde el mundo de fantasía no es la puerta a la libertad, sino a un nuevo horror.

La película, que tomó seis años, recopila material de archivo de la historia reciente del país con los dos momentos de procesos de paz: la época de las fallidas negociaciones con la Farc bajo la presidencia de Andrés Pastrana a fines de la década del noventa y los diálogos de La Habana con Santos.



Después de ver esta cinta la pregunta que queda es: ¿de qué está hecha esta mujer que ha tenido todo en contra?, ¿de dónde saca el valor para pasar la página y decir: “ quiero dejar a mis hijas con un concepto hermoso de la vida”.

Martha Ligia Parra - Crítica de cine

Para EL TIEMPO