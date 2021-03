La imprudencia de 'La Liendra': manejó a 200 km/h en una zona escolar

Un video publicado en redes sociales por Mauricio Gómez, un influenciador conocido como ‘La Liendra’, lo deja en evidencia manejando a altas velocidades en una vía del departamento de Antioquia.



Sin embargo, esta vía, entre Guarne y Llano Grande, en el Oriente, tiene una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora porque es una zona escolar. Además, donde fue grabado el video hay señalizaciones de obra.



En el video, que fue grabado desde un puente y se observa al influenciador manejando, Gómez asegura que está "sacándole 200km al Porsche 718 Boxter".



Ante este panorama desde Devimed, encargada de la vía, solicitan que a Gómez se le retire o suspenda la licencia de conducción.



De igual forma, piden a las autoridades que investiguen los hechos y que el dueño del vehículo reciba una multa de tránsito por violar los límites de seguridad.



Y es que aunque esta es una vía con "muy buenas especificaciones" y tiene una velocidad permitida de 80 kilómetros por hora en zonas no escolares, no significa que la gente pueda abusar de la velocidad.



"Para eso hay pistas, en la vía no se puede hacer eso", comentan desde Devimed.



“Desde Devimed invitamos a los influenciadores a que afecten a sus seguidores positivamente, y no con hechos que pongan en peligro la vida propia y la de los demás. Lo hecho por este 'influencer' fue un gran peligro para los habitantes y transeúntes de la zona. También es válido hacer la reflexión sobre si es necesaria la instalación de fotomultas en varias vías del Oriente”, concluyen en un comunicado emitido tras conocer el video de 'La Liendra'.



