El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram que provocaron la furia entre sus seguidores.



Los internautas lo atacaron por utilizar la figura de Pablo Escobar, olvidando el daño que causó en Antioquia y el resto del país. En las instantáneas aparece Gómez posando en frente de un mural del conocido narcotraficante.



“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar. Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños”, manifestó el joven de 23 años.



Su visita al sector no sentó bien entre sus fanáticos, que lo criticaron por mostrarse admirando a Escobar. En una de las imágenes incluso, aparece ‘La Liendra’ con la mirada fija sobre una colección de recuerdos de esa época violenta del departamento.



En la publicación, el influencer afirmó que no siente fascinación por la figura del que fue líder del Cártel de Medellín. Sin embargo, aseguró que siente respeto por su historia.



“No glorifico a Pablo ni lo admiro… su historia me parece algo loca y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto”.



La respuesta de ‘Matador’

Uno de los que mostró su disgusto con la publicación de ‘La Liendra’ fue el conocido caricaturista ‘Matador’. El hombre de 53 años, que fue testigo de la violencia en Medellín, le mandó un mensaje de repudio al influencer.



En su propia cuenta de Instagram, publicó una de las fotos en las que aparece el creador de contenido en frente de un mural de Pablo Escobar. En la descripción manifestó su desacuerdo con la imagen.



“Cuánta ignorancia en una sola foto”, señaló Julio César González.



‘La Liendra’, que cuenta con más de seis millones de seguidores en redes, suele estar en el ojo del huracán por sus polémicos comentarios y videos. En esta ocasión, los internautas le recordaron que debe ser más respetuoso con las víctimas del narcotráfico.

