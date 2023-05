En 2018, Ramazan Gencay llegó a Colombia como invitado a una cátedra universitaria, pero una noche se lo tragó la tierra. En su país, rápidamente, sus familiares alertaron por la desaparición del profesor, quien había sido invitado por una prestigiosa institución de Medellín.



Esta es la historia de un crimen que no solo desconcertó a Colombia, sino que llegó a oídos de reconocidas universidades en Canadá: el misterioso caso de Ramazan Gencay, un hombre que entró al país, pero no logró salir de él.

Facebook Twitter Linkedin

Ramazan Gencay tiene 57 años. Foto: Facebook Ramazan Gencay

Ramazan Gencay era profesor de economía en la Universidad Simon Fraser de Canadá y pisó suelo colombiano el 28 de noviembre del 2018 con un presente brillante.



De hecho, el académico estaba especializado en econometría financiera, economía financiera y microestructura financiera. Era doctor en economía de la Universidad de Houston, con una maestría en economía de la Universidad de Guelph en Canadá y un pregrado en la Middle East Technical University de Ankara, en Turquía. Una eminencia en sus áreas.



Además, tenía más de 60 publicaciones en revistas especializadas de finanzas, economía, ingeniería, estadística y física. Su firma estaba en artículos del Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, entre otros.

(Siga leyendo: Tragedia: matan a tiros a reconocida 'influencer' brasileña delante de su esposo e hijo).

La última vez que fue visto con vida fue el 7 de diciembre de 2018. Desde entonces, cada hora que pasaba era más importante que la anterior, pues la búsqueda estaba en la mira de miles de personas y de las embajadas de Turquía y Canadá.



Luego de 20 días desaparecido, su cadáver fue hallado en el corregimiento San Sebastián de Palmitas tras una llamada de alerta de la comunidad. Debido a su alto grado de descomposición, el hombre fue identificado por medio de su carta dental.



Las preguntas empezaron a surgir: ¿qué le pasó al docente?, ¿tenía enemigos en Medellín?, ¿por qué lo mataron?, ¿fue víctima de un robo, de un secuestro, de la mafia o de traficantes de órganos?, ¿cómo llegó al corregimiento estando en El Poblado y qué pasó en esos 40 minutos de distancia?



En medio del caos mediático que se internacionalizaba, la esposa del fallecido, Carole Gencay, confirmaba la noticia en sus redes sociales y asimilaba que no vería más a su compañero de vida debido a una muerte prematura y súbita.

Facebook Twitter Linkedin

Ramazan Gencay junto a su esposa Carole Gencay. Foto: Facebook: Ramazan Gencay

Años antes del sonado caso, los culpables se preparaban

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en 2016 se formaba una de las temidas estructuras delincuenciales de Medellín que se dedicaba al hurto y secuestro de personas.



El nombre de este grupo era La Bastilla, la cual operaba en la carrera 70 y en el Parque Lleras, en el barrio El Poblado, uno de los más conocidos de la ciudad

(Puede leer: Misteriosa muerte de comerciante que viajaba en su carro de Caquetá hacia Huila).

Facebook Twitter Linkedin

La banda operaba en el parque Lleras, en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La banda estaba debidamente jerarquizada y con roles muy bien definidos. El 14 de noviembre, Lesly Carolay Vasco Saa, miembro de la organización, “citó al ciudadano alemán Markus Mayer a un establecimiento de comercio ubicado en la carrera 70”, según la Fiscalía.



“Luego de haberle dado a tomar licor mezclado con Clonazepan, lo llevan hasta su apartamento, ubicado en ese mismo sector, y le hurtaron cámaras de fotografía, lentes, equipos y otros bienes que ascendían a la suma de setenta millones de pesos, aprovechando que se encontraba dormido”, reveló la entidad.

El crimen que duró 40 minutos aproximadamente

Poco antes de que se cumpliera un mes, la estructura criminal ya tenía en la mira a su nueva víctima. Tal como con el alemán Markus Mayer, el ciudadano turco-canadiense Ramazan Gencay era el objetivo perfecto.



Así que sin más, Lesly Carolay Vasco Saa citó igualmente al prestigioso profesor. El plan era el mismo: drogarlo, llevarlo a su casa y robarle millonarias sumas.



El 7 de diciembre del 2018, Ramazan Gencay salió del hotel en el que estaba hospedado al encuentro con su nueva “amiga”, al parecer, interesado en servicios sexuales.

(Además: Así era Luz Neida, la joven que asesinaron para robarle a su bebé del vientre).

Cámaras de seguridad registraron al académico sobre las 10:30 de la noche en un bar de salsa en la carrera 70. No se levantó mayor sospecha, pues el concurrido lugar es visitado por extranjeros que quieren divertirse en la ciudad y Ramazan Gencay había extendido su estadía justo para eso.



En el lugar, el profesor turco-canadiense se encontró con Vasco Saa y Luisa Fernanda Quintero Londoño. Según reveló la Fiscalía, después de un trago, las dos mujeres lo sacaron del establecimiento desorientado.



¿Qué pasó en el bar y por qué quedó tan mal después de un solo trago? Las dos mujeres le mezclaron la bebida con pastillas de Clonazepan, un medicamento psiquiátrico.

(Siga leyendo: Recompensa de $10 millones por asesinos de periodista en Ciénaga de Oro (Córdoba)).

Con ello, lograron dejar vulnerable a Ramazan Gencay para despojarlo de sus tarjetas bancarias y su teléfono celular. Un vehículo los estaba esperando afuera del establecimiento para no levantar mayores sospechas.



“Hay registros del bar donde estaba, que tuvieron que sacarlo cargado con solo tomarse un trago y en el interior del vehículo estas personas le suministraron 10 pastillas más para un total de 15”, explicó Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, en 2018.



Con las tarjetas y mientras iban en el vehículo, los delincuentes hicieron compras por internet que superaban los 23.890 dólares (106 millones de pesos) y vaciaron las cuentas.



Tras casi 40 minutos de camino, los criminales dejaron el cuerpo sin vida por una sobredosis en una zona boscosa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde el cadáver fue encontrado.

Facebook Twitter Linkedin

El trayecto del crimen desde El Poblado hasta San Sebastián de Palmitas Foto: Google Maps

Las capturas de los delincuentes y sus duras condenas



Debido a varios operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2019, fueron capturados Dubier Alberto Álvarez Bedoya, Lesly Carolay Vasco Saa, Luisa Fernanda Quintero Londoño y Carol Viviana Cardona García, compañera sentimental del jefe de la estructura ilegal.



Según reveló la Fiscalía, “en los procedimientos se logró la incautación de más de 60 tarjetas débito y crédito, pastillas de medicamentos utilizados para doblegar la voluntad de las víctimas y se inmovilizó el vehículo usado para cometer el plagio”.



Dubier Alberto Bedoya Álvarez y Carol Viviana Cardona García fueron sentenciados a una larga pena en prisión en 2019. Sin embargo, debido a un preacuerdo, Lesly Carolay Vasco Saa y Luisa Fernanda Quintero fueron sentenciadas el pasado 14 de abril de 2023.

(Puede leer: Asesinan a dos jóvenes venezolanos en zona rural de Marinilla, Antioquia).

Facebook Twitter Linkedin

La última vez que fue visto con vida fue el 7 de diciembre de 2018. Foto: Fiscalía

La justicia logró obtener declaraciones juradas, imágenes de las cámaras de seguridad, reconocimientos fotografiados, huellas dactilares, investigación de campo como material probatorio.



“Vasco Saa fue sentenciada a 29 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Por su parte, Quintero Londoño fue condenada a 13 años y 5 meses de prisión por los punibles de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo”, reveló la Fiscalía.



Por su parte, Carole Gencay, esposa del fallecido profesor, solo pidió que se supiera la verdad y no pidió la devolución de lo apropiado por los delincuentes.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

El señalado cabecilla de los 'Caparros' que es señalado de triple homicidio en El Bagre

Niño de 11 años se salvó en accidente donde murió su mamá y su abuela en Antioquia

Antioquia: encuentran flotando en una quebrada el cuerpo de una mujer apuñalada