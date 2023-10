La historia detrás del líder comunitario que le apuesta a la paz con el café

La primera vez que Camilo Enciso viajó a Medellín fue en 2014 para una feria de cafés especiales en Plaza Mayor. Ni él ni sus colegas cafeteros de Planadas (Tolima) habían estado en un evento de este tipo anteriormente.



A punta de esfuerzo, reunieron en tres meses el dinero necesario para montar un estand en la feria y así dar a conocer su producto —uno de los más destacados del país— a clientes nacionales y extranjeros.

"Convoqué a todas las asociaciones de café de Planadas. Les dije 'vamos allá, a mostrarnos'. Todos montañeros, nadie hablaba inglés, ni habían estado en un feria. Logramos conseguir recursos en tres meses. Fue un gran logro y empezamos a entender el mercado", recuerda el hombre.



Nueve años después, Enciso, de 50 años, visitó nuevamente la capital antioqueña para recibir este jueves, 19 de octubre, el premio Aurelio Llano Posada en el categoría 'Vida y Obra' por su trayectoria como líder social y comunitario del sur del Tolima.



Los reconocimientos —entregados por la fundación que lleva el nombre del destacado empresario agroindustrial antioqueño— buscan exaltar y visibilizar a los campesinos colombianos que habitan y trabajan en la ruralidad y que impactan de manera positiva su territorio.

Estos fueron los 12 ganadores de los Premios Aurelio Llano Posada que se entregaron este jueves, 19 de octubre, en Medellín. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

De veterinario a caficultor

Enciso nació en la cuna de una familia cafetera del corregimiento Gaitania de Planadas (Tolima). Una región tristemente recordada por ser —en la vereda Marquetalia— el lugar donde fue fundada la otrora guerrilla de las Farc en 1964.



Gracias al esfuerzo y trabajo de sus padres, Enciso logró ir a la Universidad del Tolima, en Ibagué —a más de 230 kilómetros de distancia—, para estudiar Medicina Veterinaria. No pasó ni un mes cuando le tocó su primera protesta, una muy fuerte, y un estudiante murió a 20 metros de donde estaba.



Aunque él decía que iba al campus a estudiar, las dificultades sociales que presenció en la universidad lo influenciaron para tener un liderazgo social. Tan pronto como se graduó y con dos hijos encima, el hombre regresó al campo y comenzó su vida laboral.



Tuvo un almacén agropecuario y dirigió un programa radial que se llamaba 'Hablemos con el campo'. Allí contaba historias e información de razas de animales, prácticas agropecuarias y temas ganaderos.



Sin embargo, cuando la crisis cafetera golpeó a Planadas, sus amigos le pidieron ayuda para organizar a la comunidad en medio de la compleja problemática de los precios.

La asociación adelanta procesos de formación a campesinos del sur del Tolima en cultivo de café, cacao y ají. Foto: Cortesía

"Hace 10 años, en una crisis fuerte de los precios del café en Colombia, como lo estamos en este momento, decidimos crear una asociación de productores de café. Ahí empezamos con mucho trabajo social y mucha educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros productores", recordó Enciso.



A quienes lo apoyaron en la fundación de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas les dijo que solo estaría un año, mientras consolidaba su trabajo, pero al final él se quedó y hoy alcanza una década de liderazgo comunitario. "En el mundo del café y del trabajo social, después de que usted se apasiona, no se sale fácilmente", añadió.



Para ese momento Enciso no era caficultor, su rol era de acompañamiento, pero luego de un negocio con alguien del pueblo se hizo a una finca y ahora es productor de café en un pequeño lote de una vereda que queda a más de una hora del casco urbano del municipio.



"Me tocó salir del pequeño almacén agropecuario que tenía, ya tengo una hija que es veterinaria y que está al frente del negocio", explicó el líder comunitario que dice que siempre le ha gustado el estudio y la lectura.

Este es uno de los 12 puentes que han construido en la zona rural de Planadas. Foto: Cortesía

'El señor de los puentes'

—Los niños me llaman el señor de los puentes —contó Enciso con gracia.



—¿Por qué?



—A través de donaciones de clientes de café de Japón, del Reino Unido y de Estados Unidos hemos construido puentes peatonales rurales en Planadas.



El líder explicó que, tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en 2016, más de 70.000 hectáreas de selva virgen que generan mucha agua quedaron vacías.



Así que había una necesidad por copar el territorio y atender las urgencias de la comunidad. Por eso, desde 2017 la asociación empezó a construir puentes en los principales cruces de ríos y quebradas y, actualmente, han logrado poner en servicio 12 pasos que sirven a quienes viajan a pie, en moto o a caballo.



"Para los clientes 5.000 dólares no son nada, para nosotros es cambiar la vida y dar seguridad para los niños que van a estudiar", dijo Enciso quien añadió que solo el año pasado murieron dos menores de edad que fueron arrastrados por la corriente mientras trataban de llegar a sus escuelas.



Esta es una de las razones por las cuales la fundación Aurelio Llano Posada —que celebró este jueves sus 40 años de existencia y conmemoró una centenario del natalicio de su fundador— decidió entregarle el reconocimiento a este líder comunitario entre 28 personas que se postularon para la categoría.



"Nos sentimos honrados de tener las posibilidad de conocer historias tan bonitas de lo que está haciendo Colombia en pro de la paz y que normalmente no sale en los medios de comunicación", expresó Patricia Fuel, directora ejecutiva de la fundación.



Pero no es el único reconocimiento que Enciso y la asociación han recibido en los últimos años: en 2017 obtuvieron el premio Emprender Paz y hace una semana lograron el primer puesto en la categoría 'Reconciliación y Paz' de los premios Lazos a la Sostenibilidad de la embajada británica en Colombia.

Presente y futuro

Cuando empezaron las labores de la asociación —que hoy se ha extendido a otros municipios como Ataco, Aipe y Neiva— solo había dos laboratorios de café en el pueblo: el de la cooperativa y el de un exportador.



Pero hoy en día son 15 los laboratorios que pertenecen a las mismas organizaciones cafeteras y que son manejados por los hijos de los productores, el negocio se ha fortalecido y las exportaciones directas también.



Y son más de 204 familias las que hacen parte de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, que también trabaja con productores de cacao y ají. "Nos demoramos en salir del cascarón pero cuando hicimos salimos con alas", explicó Enciso.



Hoy Asopep tiene compradores en 35 países y sus organizaciones participan en las principales ferias y exposiciones de cafés que se realizan a nivel mundial.



Unos 62 niños de la comunidad, hijos de caficultores, participan en la escuela que tienen todos los sábados donde aprenden del producto y otras habilidades como la música. También hay jóvenes que ya han sido becados para estudiar en la universidad y que se han empoderado del negocio cafetero.



"Estamos trabajando muy fuerte para ubicar a los jóvenes en diferentes países, queremos ser distribuidores, no que el cliente tenga que venir, sino que podamos tener una bodega en Australia o Francia y que uno de esos pelaos, que es productor de café, pueda estar al frente de eso. No es tan fácil pero no lo vemos imposible", relató enciso sobre el futuro de la Asociación.



En X: @sebascarvajal28