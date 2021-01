La historia del bebé que fue abandonado en un barrio de Medellín

Un vecino del barrio Conquistadores, en la zona centro-occidental de Medellín, salió a fumar un cigarrillo afuera de su casa sobre las 8:30 de la noche, momento en el que avistó a un bebé de dos días de nacido envuelto en una cobija.



El barrio es residencial y en las noches bastante oscuro, por lo que las autoridades afirman que por suerte, el hombre logró ver al bebé antes de que le pasara algo o de que llorara. Luego de verlo, el ciudadano llamó a la línea 123 para reportar el hecho a las autoridades, a quienes les llama la atención el hecho de que el bebé estuviera en buen estado: arropado para el frío, limpio y seco y bien vestido.

A su vez, otra elemento que llama la atención es que fuera encontrado en la puerta de esta casa, pues podía ser visto fácilmente.



“Pensaríamos que esta persona que cometió este abandono, lo hizo con esa firme intención, que el niño fuera encontrado rápidamente, sin embargo era un riesgo, porque ya eran pasadas las 8:30 de la noche, donde pues fácilmente si no sale este señor, a fumar, tendríamos que esperar hasta que el niño llorara, o alguna circunstancia, porque no es normal que ya después de esta hora esté en ese sector, alguien en calle”, narró la coronel María Emma Caro Robles, subcomandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá .



En estos casos, el protocolo indica que el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía debe activar la ruta de atención para el menor de edad, por lo que lo primero es llevar al bebé a un centro asistencial, para hacer la revisión de su estado de salud.



La subcomandante explicó que luego de que la Policía de Infancia y Adolescencia lo llevara a la clínica, la entidad de salud debe entregarlo al ICBF.

Verifican las cámaras

De acuerdo con las autoridades, se están haciendo labores de verificación en el vecindario, para poder ubicar a la persona que abandonó al recién nacido. Uno de los asuntos a evaluar es si en el sector había mujeres en embarazo, a quienes no se les conozca ahora su bebé.



Y es que en el sector hay algunas cámaras de seguridad, por lo que estas podrían dar algunos indicios en la investigación, aunque no hayan cámaras articuladas al sistema que implementa la Alcaldía de Medellín.



“En cuanto a la videovigilancia que tenemos de las cámaras que manejamos en la ciudad, no hay una cámara específica en este lugar, pero nos estamos apoyando en cámaras del vecindario, que hay varias, para tratar de establecer qué observamos”, señaló Caro Robles.



Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que reporte, si tiene información, la persona que cometió este abandono.



"De pronto es un momento de confusión de la madre, que se vio en un momento complejo, pero sí vamos a seguir trabajando, porque estamos ante un flagrante delito de abandono", agregó la subcomandante.



Cabe mencionar que esta conducta está tipificada en el artículo 127 del Código Penal colombiano que establece prisión de 32 a 108 meses para quien abandone a un menor de 12 años o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos.



